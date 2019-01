News

Morgennachrichten 30.01.2019

Drei Flüchtlinge aus dem Irak haben in Deutschland offenbar einen Anschlag geplant. Ein 56-jähriger Mann und zwei Komplizen sollen sich an zahlreichen Kindern vergangen haben. Die Briten sind weiter auf Kurs in einen ungeregelten Brexit.

sat1.de

04:19 min