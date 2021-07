Sat.1 sammelt mehr als 31 Millionen für Flutopfer

Große Spendenbereitschaft bei Sat.1-Zuschauenden: Bei der Benefizsendung "Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala" sind am Samstagabend 31 155 430 Euro Spenden für Betroffene der Unwetterkatastrophe eingegangen. "Wir sind alle gerührt", kommentierte der Komiker Ralf Schmitz die Summe, die er dem Moderator Daniel Boschmann und dem Publikum am Ende der Sendung mitteilte.

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Die Show lief in Kooperation mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft". Mehr als 50 Prominente saßen den Angaben zufolge als Sammler für Spenden am Telefon, darunter Hella von Sinnen, Verona Pooth, Samuel Koch, Alex Peter, Matthias Opdenhövel und Mickie Krause. Stars wie Palina Rojinski und Florian David Fitz sendeten Videobotschaften, daneben gab es Musikeinlagen von Zoe Wees, Adel Tawil und Nico Santos.

Boschmann sprach unter anderem mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sowie mit Betroffenen und Helfern und zeigte sich dabei immer wieder deutlich erschüttert. "Es sind unglaubliche Bilder mitten aus Deutschland, aber es sind eben nicht nur Bilder, es sind echte Schicksale von Menschen, die jetzt nicht mehr weiterwissen", so Boschmann.

"Mir tut das so leid für euch!"

Sichtlich betroffen war auch der Moderator Thore Schölermann, der gemeinsam mit seiner Frau selbst zum Helfen ins Krisengebiet in Ahrweiler gefahren war. "Jetzt kommst du in eine Stadt rein, wo vor jeder Tür Leute stehen, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, die mit der letzten Unterhose nachts aus dem Haus gegangen sind und vor dem Nichts stehen", schildert Schölermann. Mit Tränen in den Augen wendet er sich direkt an die Betroffenen auf den Zuschauerplätzen: "Mir tut das so leid für euch!"

Sat.1 ist nicht der einzige Sender, der Geld für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt hatte. Das ZDF hatte vergangenen Dienstag bei einem Themenabend zu Spenden aufgerufen, RTL am Mittwoch einen "Tag der Hilfe" ausgerufen und die ARD am Freitag einen Benefiztag samt Show.