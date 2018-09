Sturm "Knud" fegt über Skandinavien

Das Schlimmste ist vorbei: Meteorologen haben die Warnungen vor einem schweren Sturm über Skandinavien aufgehoben. Tief "Knud" hatte Dänemark am Freitagnachmittag erreicht und zog dann über Südnorwegen und Westschweden. Der Sturm sorgte für Stromausfälle, Zug- und Fährverbindungen wurden gestrichen.

Im Vorfeld war vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde und an der Küste vor zehn Meter hohen Wellen gewarnt worden. Es wurden keine größeren Verletzungen von Menschen gemeldet. Bäume stürzten jedoch durch den starken Wind um, zerstörten Stromleitungen, blockierten Straßen und Gleise.

50 000 Haushalte ohne Strom

Der norwegische Wetterdienst hatte am Freitag wegen des extrem starken Windes eine Warnung der höchsten Stufe ausgerufen, hob diese am Samstagmorgen jedoch wieder auf.

Bis zu 50 000 Haushalte waren laut Stromanbietern insgesamt von Ausfällen betroffen. Am Samstag waren noch 17 000 Haushalte vor allem in der südlichen norwegischen Region Agder ohne Strom, wie der öffentliche Rundfunk NRK am Morgen berichtete. Während "Knud" sich beruhigte, wurden am Samstag im südlichen Skandinavien noch böige Winde sowie starke Dünung erwartet.

Die Reedereien Color Line und Stena Line strichen auch für Samstag mehrere Passagierverbindung zwischen Häfen in Norwegen und Dänemark. Laut Versicherungsunternehmen in Norwegen gab es etwa 50 Berichte über abgedeckte Häuser, beschädigte Autos und anderen Sachschaden.