Linke verlangen Rücktritt von der Leyens

Abendnachrichten 30. Januar 2019

Fahndungserfolg: Terrorverdächtige in Schleswig-Holstein festgenommen. Kindesmissbrauch: Auf einem Camping-Platz sollen sich Männer jahrelang an Kindern vergangen haben. Kälteeinbruch: In Teilen der USA sind die Temperaturen lebensbedrohlich tief.

