Abendnachrichten 27.02.2018

Stopp für Stinker: Bundesverwaltungsgericht ermöglicht Fahrverbote, Hamburg will sie sofort verhängen. Notruf in Not: Uhrzeit, über Busfahrpläne bis Pizzabestellung immer öfter und abstruser blockieren Menschen die 112.

