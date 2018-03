Der italienische Fußball steht unter Schock: Der Kapitän des italienischen Erstligisten AC Florenz, Davide Astori, ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Der 31 Jahre alte Nationalspieler sei in der Stadt Udine gestorben, wo Florenz am Sonntag antreten sollte, teilte der Verein mit. Alle Sonntagsspiele der ersten italienischen Liga Serie A wurden daraufhin abgesagt.

Italienische Medien berichteten, der Verteidiger habe womöglich einen Herzstillstand erlitten. In der Zeitung "Gazetta dello Sport" hieß es, Astori sei tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Der Verteidiger sei vermutlich im Schlaf gestorben. Vor dem Hotel, in dem die florentiner Mannschaft untergebracht war, versammelten sich spontan Fans.

Alle Serie-A-Spiele abgesagt

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf den zuständigen Funktionär der italienischen Liga Giovanni Malagò, der zugleich Chef des italienischen Olympischen Komitees ist, alle Sonntagsspiele der Serie A würden abgesagt und auf einen späteren Tag verschoben.

Innenverteidiger Astori spielte 14 Länderspiele für Italien (1 Tor). Er wurde erst vor zwei Wochen Vater.

Der ehemalige Ministerpräsident Italiens Matteo Renzi, der aus Florenz stammt, äußerte sich auf Twitter bestürzt. "Es scheint unmöglich", schrieb der Politiker der Mitte-links-Partei Partito Democratico. "Ich kann es nicht glauben und weine mit seiner Familie und dem ganzen Club. Ciao, Kapitän Astori."