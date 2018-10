Kein Land der Welt ist nach einer neuen Analyse des Weltwirtschaftsforums (WEF) so innovationsfähig wie Deutschland. Die Bundesrepublik liegt in diesem Feld auf Platz eins vor den USA, wie die Stiftung in ihrem neuen Globalen Wettbewerbsbericht 2018 berichtet. Ausschlaggebend waren unter anderem die Zahl der angemeldeten Patente sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen und die Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten - das feuere die Unternehmen immer wieder zu Verbesserungen und Erneuerungen an.

Neue Bewertungsmethoden

Über alle Indikatoren für die Wettbewerbsfähigkeit zusammen - darunter die Stärke des Finanzsystems, der Infrastruktur, der Bildung und des Gesundheitswesens - kommt Deutschland auf Platz drei hinter den USA und Singapur. Im vergangenen Jahr lag Deutschland auf Platz fünf, aber die Rankings lassen sich nicht vergleichen, wie das WEF betont. Es seien völlig neue Bewertungsmethoden angewendet worden.