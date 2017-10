Das e-Auto laden: Wo denn?

Langsam aber sicher wird das Netz der Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge in Bayern dichter.

Auch wenn Elektroautos noch in der Unterzahl sind, so gibt es doch immer mehr Nutzer, die sich das sogenannte Auto der Zukunft anschaffen. Nach wie vor bleibt aber ein Problem: Die Ladeinfrastruktur. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat heute 230 Förderanträge mit einem Volumen von über 2,3 Millionen Euro bewilligt, um das Netz aus Ladesäulen in ganz Bayern zu verdichten.

Der Ladeatlas

Damit E-Autofahrer wissen, wo sie nachladen können, hat das bayerische Wirtschaftsministerium einen "Ladeatlas" online gestellt.

