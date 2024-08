"Das große Backen" 2024: Alle Infos zu TV-Sendezeiten und Sendeterminen von Staffel 12

Der Timer der Küchenuhr ist gestellt: ab 28. August 2024 glühen in SAT.1 wieder die Backöfen. Die weiteren Sendetermine der 12. Staffel von "Das große Backen" im TV kannst du hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze Die 12. Staffel von "Das große Backen" bietet zehn Kandidat:innen in acht neuen Folgen.

Lies hier alle Sendetermine und Sendezeiten zur neuen Staffel.

Start von "Das große Backen" 2024

Die 12. Staffel von "Das große Backen" beginnt am Mittwoch, dem 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1. Sei gespannt auf acht neue Folgen, bei der unsere zehn Hobbybäcker:innen beweisen können, was sie so alles gebacken bekommen.

Wann läuft "Das große Backen" Staffel 12?

Folge 1: Mittwoch, 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 4. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 11. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 18. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 25. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 2. Oktober 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7 - Halbfinale: Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 8 - Finale: Mittwoch, 16. Oktober 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

"Das große Backen" 2024 bei Joyn streamen

Neben dem linearen Fernsehen in SAT.1 kannst du "Das große Backen" sowie all deine anderen Lieblingsformate live bei Joyn streamen. Mit Joyn PLUS+ kannst du jede Folge aus dem Backzelt sogar exklusiv und werbefrei sieben Tage vor TV-Ausstrahlung sehen.

Ab 28. August 2024 ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn Livestream "Das große Backen": Hier siehst du demnächst alle neuen Folgen live Auf Joyn kannst du alle Folgen kostenlos streamen.

Und falls du eine Folge verpasst hast oder mit einer vorhergehenden Staffel in süßen Erinnerungen schwelgen willst, ist Joyn ebenfalls dein place to be.

