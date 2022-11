Dein Wochenhoroskop vom 14. bis 17. November

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Versöhnung ist angesagt!

Mond steht in Krebs – es wird eine versöhnliche Woche. Nach der aufreibenden letzten Woche ist es jetzt an der Zeit, den Ausgleich anzustreben. Mars und Neptun treten in eine Quadratur: Da geht uns schnell mal die Puste aus.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sollten nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern in die Zukunft blicken. Am besten mit einem Vertrauten an eurer Seite.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere. spüren, dass eine ruhigere Phase beginnt. Eure Verletzungen der letzten Zeit werden langsam, ganz langsam heilen. Es geht wieder bergauf.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge sollten auf sich gut aufpassen! Wenn ihr erste Erschöpfungsanzeichen merkt, solltet ihr runterfahren und euch nicht so viel vornehmen.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse spüren diese Woche seelisch nach. Denn der ganze Aufruhr der vergangenen Woche hat euch zugesetzt.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Für Löwen ist die Woche perfekt, um etwas abzuschließen, was vielleicht noch etwas ruckelig war. Bringt das unter Dach und Fach und dann könnt ihr weiterschauen.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen spüren, dass eine Sache erfolgreich wird, in die sie viel Energie gesteckt haben.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen wollen für sich und ihren Partner/ihre Partnerin Zukunftspläne schmieden. Es wird spannend!

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione können sich tief auf sich und andere einlassen. Ihr merkt: Geht doch! Und habt eine versöhnliche Zeit vor euch.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen erhalten diese Woche einen ultimativen Optimismus-Schub. Wunderbare Tage für Unternehmungen.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke dürfen diese Woche, vor allem auf der menschlichen Ebene, einige Erfolge genießen. Eine fantastische Woche liegt vor euch.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner merken ab Mitte der Woche, dass ihnen die Dinge leichter von der Hand gehen. Selbst am Wochenanfang seid ihr besser aufgestellt als die Wochen zuvor.

Wochenhoroskop 14.11.-17.11. Fische (20.02.-20.03.)

Da Sonne und Neptun sich treffen, verweilen Fische gerne in der Stille. Vor sich hin träumen und neue Gedanken hochkommen lassen ist diese Woche bei euch angesagt.