Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Empathie ist gefragt!

In der nächsten Zeit wird es um Reformen gehen. Mars ist jetzt rückläufig – wir erleben für Ideen und Projekte bis Januar eine Rückwärtsschleife. Außerdem steht Jupiter in Fische – jetzt ist unsere Empathie gefragt. Es kommt auch viel Unterbewusstes an die Oberfläche.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder merken, dass sie etwas ausgebremst werden. Geht noch einmal in euch, was ihr machen wolltet und startet einen erneuten Versuch. Manchmal braucht es eben mehr Anläufe …

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Stier (21.04.-20.05.)

Für Stiere eine sehr intensive Woche, in der sie vielen Reizen ausgesetzt sind. In der Skorpion-Zeit reizt manchmal auch genau das Verbotene ... es wird für euch also sehr spannend und emotional!

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge lernen diese Woche in Ruhe ein- und auszuatmen. Lasst euch nicht stressen, sondern setzt Prioritäten. Und zwar eure und nicht die von anderen.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Für Krebse beginnt die Woche etwas zäh, was sich aber im Verlauf dieser Woche ändern wird. Ihr werdet von anderen mitgerissen und begeistert …

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen werden diese Woche herausgefordert. Es geht um Finanzen und Gerechtigkeit in der Partnerschaft. Schwere Kost, die nun aber auf den Tisch kommt und geklärt werden sollte.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sind super enthusiastisch. Ihr schafft es, euch tief auf jemanden einzulassen. Eure Kolleg:innen werden es euch danken.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen haben eine knifflige Woche vor sich. Es geht um Intimität, die geschaffen werden sollte – was nicht immer einfach ist.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sind mit Merkur, Venus und Sonne im eigenen Zeichen voll in ihrer Kraft. Eine tolle Woche für euch, mit einigen positiven Überraschungen …

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen kommen diese Woche etwas zur Ruhe. Fantastisch, um zu merken, was euch wirklich wichtig ist und vor allem wer.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Für Steinböcke beginnt die Woche ernst. Es wird über etwas nachgedacht, das euch noch auf dem Herzen liegt. Es ist wichtig, Dinge komplett zu reflektieren, um in die Zukunft schauen zu können – und das wird euch jetzt bewusst.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner spüren, mit wem sie sich auf einer Wellenlänge fühlen. Vertrauen steht nun an erster Stelle, an das ihr euch langsam herantasten könnt.

Wochenhoroskop 31.10.-04.11. Fische (20.02.-20.03.)

Für Fische eine schöne Zeit, da Jupiter in ihrem Zeichen ist. Wünsche vom vergangenen Dezember bis Mai können nun doch noch auf den Weg gebracht werden.