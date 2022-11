Was ist ein Horoskop?

Anzeige

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Zerreißproben stehen bevor!

Diese Woche gibt es ganz viel Uranus-Energie, außerdem erwartet uns ein Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis – das verleiht den Dingen noch mal mehr Gewicht. Saturn beschert uns Zerreißproben zwischen Befreiungsschlägen und Bewahren.

Anzeige

Tageshoroskop vom 08.11. - Emotionale Phasen im Vordergrund

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder flippen diese Woche schnell aus. Auch Missverständnisse entstehen schnell, versucht nicht daran hängenzubleiben.

Anzeige

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Stier (21.04.-20.05.)

Der Vollmond steht morgen im Zeichen Stiere. Mit hoher Wahrscheinlichkeit macht ihr euch nochmal über etwas Gedanken das euch das ganze Jahr über schon beschäftigt hat.

Anzeige

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge sind etwas zerstreut diese Woche. Dennoch schafft ihr eure Tagespensum und das, was ihr euch vornehmt.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse wird gerade alles zu viel. Ihr seid in einem Spannungskonflikt. Versucht rauszufinden, wie ihr diesen wieder in die Balance bekommt. Dabei helfen euch enge Vertraute.

Anzeige

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen können diese Woche als Mediatoren fungieren, wenn ihr genügend Power und Kraft in euch habt.

Anzeige

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen haben eine spannungsreiche Woche. Vielleicht auch mit Enttäuschungen. Wichtig ist, dies nicht zu dramatisieren.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen würden sich gerne diese Woche die Decke über den Kopf ziehen. Am besten so wenig wie möglich machen.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione dürfen heute ruhig mal entschieden "Nein" sagen. Setzt das auch wirklich um, sonst werden neue Probleme auf euch zukommen.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen haben diese Woche einen Überblick aus der Ferne. Das hilft euch, herauszufinden, was nun wirklich wichtig ist.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke spüren diese Woche, dass gute Grenzen sehr wichtig sind. Darin seid ihr gerade Meister und könnt auch andere darin unterstützen.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner beschäftigen sich diese Woche mit ihrer Reife und Loyalität. Es wird eine ergebnisreiche Woche.

Wochenhoroskop 07.11.-11.10. Fische (20.02.-20.03.)

Fische merken, dass andere viel von ihnen verlangen. Testet eure Belastbarkeit selbst aus und findet eure eigenen Grenzen.