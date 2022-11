Wochenendhoroskop 04.-06.11.2022: Setze auf deine Erfahrung!

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Auf Erfahrung setzen

Jupiter in Fische lässt uns träumen, die Skorpion-Zeit nach Intensität suchen. Saturn-Uranus rütteln uns etwas durcheinander. Wir denken über Bestimmung nach und wie sehr wir uns auf unsere Erfahrungen verlassen können. Wir sollten uns aber durcheinanderbringen lassen, um uns dann wieder neu aufzustellen.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder haben ein paar Themen auf dem Tisch, die sie beunruhigen. Vor manchen habt ihr sogar ein wenig Angst. Keine Sorge, ihr habt Menschen, auf dir ihr euch verlassen könnt. Und ihr wisst auch, wer das ist!

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere treten in eine Phase ein, die sehr intensiv wird. Ihr lebt eure Emotionen und Gefühle aus und dürft das auch. Dieses Wochenende werdet ihr euch darüber klar, wer wirklich in eurem Herzen einen Platz hat …

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge dürfen sich nach der harten Zeit belohnen. Das geht prima mit einem spontanen Kurztrip mit euren Liebsten. Einfach raus aufs Land, ans Meer oder in die Berge. Natur, Entspannung und Gefühle sind die perfekte Mischung.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse steht ein super Wochenende bevor. Nehmt Kontakt zu den Menschen auf, die euch wichtig sind. Auch Freunde, von denen ihr schon länger nichts mehr gehört habt. Das bringt frischen Schwung in euer Leben…

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind als Leader gefragt! Und zwar nicht nur im Team, sondern auch in der Partnerschaft. Es geht dabei um die gute Beziehung zu eurem Lieblingsmenschen. Leader bedeutet hier nicht der Anführer zu sein, sondern in der Beziehung ein Wegweiser, jemand der weiß was er will und auch, was für den anderen gut ist.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen wollen alles planen. Das gelingt ihnen dieses Wochenende aber eher weniger. Macht aber nix, denn außer dass ihr aus dem Konzept kommt, steht euch ein aufregendes Wochenende bevor. Mit spannenden und unverhofften Begegnungen und intensiven Gesprächen.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen dürfen sich etwas Besonderes gönnen. Der perfekte Tag dafür ist der Samstag, den ihr am besten mit euch selbst verbringt. Kommt erst einmal bei euch an. Dann klappt es richtig gut mit anderen. Denn dann seid ihr ehrlich, könnt Grenzen setzen und lasst euch nicht so schnell aus der Balance bringen.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

In Skorpionen kommt ein Gefühl von Stolz auf. Ihr habt aber auch einiges geleistet in der letzten Zeit. Die nächsten Wochen werden deutlich entspannter. Die Zeit könnt ihr also ganz gechillt mit euren Liebsten verbringen und langsam auf den Winter zusteuern…

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen nehmen sich dieses Wochenende viel Zeit für sich und ihre Liebsten. Am besten ihr überrascht eure:n Partner:in mit einem leckeren Essen, einem kleinen Ausflug oder einem Filmabend – so merkt eurer Schatz, dass er/sie euch wichtig ist.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke lieben das Süße und Harmonische. Das nehmt ihr jetzt alles mit. Nicht nur dieses Wochenende, sondern auch die kommende Zeit, prägt Harmonie euren Alltag.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner werden sich dieses Wochenende klar, mit wem sie gemeinsam weitermachen wollen. Und zu wem ihr steht. Ein bisschen grenzenlos und dennoch stark und klar in eurem Charakter.

Wochenendhoroskop 04.-06.11. Fische (20.02.-20.03.)

Fische lieben es zurzeit die Gefühle in Wallung zu bringen. Ihr seid super emotional und wollt das ausleben. Nur zu, eure Freunde und eure Familie wird es genau so lieben.