Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Gäste im Februar

Hier verraten wir dir, wer im Februar im Frühstücksfernsehen zu Gast ist und was sie zu sagen haben.

Die Gäste vom 23.02.2024

Florian Köbler - Barzahlung Gastro und die Hintergründe Florian Köbler spricht zu uns zum Thema EC Karten und Bargeld. Steuerhinterziehung, Restaurants, Dönerbuden, etc. Klare Worte von ihm: Viele drehende Dönerspieße stehen für je 200.000 Euro Schwarzgeld pro Jahr - Cash in die Tasche.

Sascha Zöller - Neue Handys und Gadgets

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 22.02.2024

Yael Adler - Akne & andere Hautunreinheiten - Leni Klum postet ein Foto mit Pickeln und unreiner Haut. Aber auch Erwachsene haben Probleme damit – was hilft? Kaschieren oder nicht? Wenn ja, wie geht es richtig? Und: Welche großen Fehler machen es nur schlimmer?

Magnus von Keil – Games Tipps

Die Gäste vom 21.02.2024

Bernd Siggelkow - Abgehängte Kinder Lassen wir in Deutschland einen großen Teil unserer Kinder verkommen? – Bis zu 4,5 Millionen Kinder leben in oder in der Nähe von Armut. Sie erleben täglich, was es heißt, arm oder abgehängt zu sein. Immer mehr Kinder sitzen hungrig in Schulen – eine Katastrophe. Nur fünf Prozent der Arche-Kinder machen Abitur: Chancenarmut. Viele Eltern schämen sich, weil sie nicht mehr dazu gehören. Aber es passiert zu wenig, viel zu wenig. Die Einrichtungen der Arche benötigen mittlerweile Spenden in Höhe von 20 Millionen Euro jährlich. Für vieles, was eigentlich Aufgabe des Staates ist. Die Politik versagt, auch wir als Gesellschaft versagen. Wir verlieren nicht nur ganze Generationen. Wenn sich nichts ändert, geht unsere Gesellschaft kaputt

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Die Gäste vom 20.02.2024

Kerstin Herter - Gleitsichtbrille oder Alternativen? Fragen rund um "Gleitsichtbrillen – Kontaktlinsen – Zweitbrillen" beantwortet von der Augenoptikerin Kerstin Herter

Michael Nast - Anleitung zum Glücklichsein Viele Menschen merken, dass etwas fehlt, wissen aber nicht, was sie vermissen. Michael Nast geht es nicht anders – er erkennt, dass er sich oft mit Dingen beschäftigt, die vermeintlich zu einem erfüllten Leben gehören, aber eigentlich nicht das Richtige für ihn sind. Er hinterfragt unsere modernen Lebensgewohnheiten und Denkmuster kritisch und regt dazu an, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Indem er Gefühle in Worte fasst, die wir alle kennen, hilft er uns dabei, uns mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen. Denn wenn wir uns von äußeren Erwartungen lösen, können wir ein erfüllteres Leben führen.

Die Gäste vom 19.02.2024

Christine Theiss und Ramin Abtin - Biggest Loser 2024 geht der Abnehm-Kampf in eine neue Runde: Erstmals tritt Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von Trainerlegende Ramin Abtin an.

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 16.02.2024

Oliver Masucci - Harry Potter Der Schauspieler Oliver Masucci übernimmt als Starbesetzung für ausgewählte Spieltermine die Rolle des Severus Snape bei Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg. Masucci ist in der Wizarding World um Harry Potter ein bekanntes Gesicht: In "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse" war er als Vorsitzender der Zaubererwelt Anton Vogel weltweit auf den Kinoleinwänden zu sehen. In seiner Rolle als Severus Snape steht Masucci an einem magischen Datum erstmals auf der Bühne – nämlich am 29. Februar 2024, einem seltenen Schalttag.

Sascha Zöller - Neue Smartphone-Kracher & Zubehör

Netzhighlights – Dominique Boniecki

Die Gäste vom 15.02.2024

Dr. Domique Tordy – Tiersprechstunde: GPS-Tracker für Haustiere

Clemens Graf von Hoyos - Ungefragtes Duzen Deutschlands größter Knigge-Experte: Clemens Graf von Hoyos und Autor "Anstand statt Ellbogen" sagt, es kommt auf den Kontext an, wann Duzen angebracht und wann nicht

Die Gäste vom 14.02.2024

Daniel Engelbarts – Valentinstag Schnäppchen

Von wegen, alles teurer, das gilt vielleicht für Blumen und Pralinen. Aber eben nicht für andere Dinge. Was man HEUTE unbedingt kaufen sollte, weiß Daniel Engelbarts.

Rosalie Thomass - Liebeskummer ist ihr Job

Sitzengelassene, Betrogene, Lückenfüller – Maria (Rosalie Thomass) hilft von Liebeskummer Geplagten aus der Misere herauszukommen. Ihre eigens zu diesem Zweck gegründete Agentur hat ordentlich Zulauf, die Alleinerziehende findet für jede Art von Herzschmerz die passende Medizin. Aber als sie einer unglücklich verliebten Klientin den bindungsunwilligen Lover und Journalisten Karl (Laurence Rupp) ausredet, wird es plötzlich ungemütlich. Der frisch Verlassene will es Maria heimzahlen, indem er sie öffentlich als Liebeskummer-Schwindlerin entlarvt. Seine Recherche führt ihn in Marias Therapie und das Katz- und Maus-Spiel nimmt seinen Lauf…

Die Liebeskümmerer basiert lose auf dem erfolgreichen Ratgeber „Goodbye Herzschmerz” sowie der gleichnamigen Agentur „Die Liebeskümmerer” von Elena-Katharina Sohn. Nach der Trennung von ihrem damaligen Lebensgefährten gründete Sohn 2011 in Berlin die Agentur, in der sie seither von Liebeskummer Betroffenen hilft, ihren Weg aus dem Schmerz zu finden. Die vielen Erfahrungen aus der Arbeit mit ihren Klient*innen wurden als „Anleitung zum Wieder-Glücklichsein" zum Bestseller.

Mathias Mester – Das große Promibacken

Tortenliebe liegt in der Luft! Acht Promis stellen sich ab dem Valentinstag, 14. Februar 2024, immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 in "Das große Promibacken" der süßesten Herausforderung im deutschen TV: Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raùl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Speerwerfer Mathias Mester backen in Deutschlands einziger Promi-Tortenshow um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck

Die Gäste vom 13.02.2024

Dr. med. Hamide Farshi - Volkskrankheit Kiefergelenk Bereits ein hundertstel Millimeter Schieflage im Mund kann zu Beschwerden im ganzen Körper führen. Als ganzheitlich arbeitende Zahnärztin und Funktionsdiagnostikerin ist Dr. Hamide Farshi mit Patientinnen und Patienten konfrontiert, die teils jahrelang an unbestimmten Schmerzen leiden. Ursprung häufig: der Mund, genauer eine Fehlstellung der Kiefergelenke. Man spricht von Craniomandibulärer Dysfunktion, kurz CMD. Schätzungsweise mindestens jeder Zweite hat damit einmal in seinem Leben zu tun. Mögliche Symptome sind etwa Rücken-, Schulter-, Nacken-, Muskel und Gelenkschmerzen, Migräne und Tinnitus, Schwindel, sogar Herz- und Darmprobleme. Im Rahmen von Behandlungen der Symptome wird eine CMD oft nur zufällig diagnostiziert, da häufig kein ganzheitlicher Behandlungsansatz verfolgt wird

Benedikt Mayr - Leben auf der Überholspur Benedikt "Bene" Mayr war einer der besten deutschen Freestyle-Skifahrer. Er nahm an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in Sotschi teil, startete bei der Freeride World Tour und bei den X-Games, dem bedeutendsten Extremsportevent der Welt. Er lebte seinen Traum, reiste um die Welt, trat zu Wettkämpfen an und drehte spektakuläre Filme, für die er sich immer waghalsigere Tricks und Sprünge ausdachte. Ein Leben auf der Überholspur, voller Abenteuer – nach außen hin. In Wirklichkeit war es irgendwann nur noch eine Qual, der Sport ruinierte seinen Körper. Nach fünf Knieoperationen schluckte er täglich Schmerzmittel, verlor die Lust am Skifahren. Er fing an, Kokain zu nehmen, trank, verfiel in Depressionen. Aber es gelang ihm, den Schein zu wahren. Bis er sich vollkommen in der Drogensucht verlor.

Die Gäste vom 12.02.2024

Marcel Heine - Ausnahmezustand in den Kliniken Der ganz normale tägliche Wahnsinn in den Notaufnahmen - Pfleger und Ärzte werden jeden Tag beschimpft, beleidigt, oder angespuckt. Es gibt zu wenig Personal, benötigt würden eigentlich Personenschützer. Marcel Heine ist im Klinikpersonalrat der Charité Berlin…

Thomas Laschyk - Fake News Thomas Laschyk ist Blogger und Online-Aktivist sowie Gründer und Geschäftsführer des Anti-Fake-News-Blogs Volksverpetzer, der mit seinem Team Desinformation, Hass und Hetze auf Social Media bekämpft.

Gegründet wurde der Blog von Thomas Laschyk und Freunden. Angefangen haben sie 2014 als regionaler Blog für Augsburger Politik, seit Herbst 2015 widmen sie sich vor allem Hetze und Fake News.

Oliver Pocher – Schalte zum Super Bowl 2024

Die Gäste vom 10.02.2024

Magnus von Keil – neue Games

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 09.02.2024

Julia Knörnschild - Mamas Hilferuf Julia Knörnschild ist zweifache Mutter, erfolgreiche Unternehmerin, Influencerin und Autorin. Im Sommer 2022 sind ihre Kinder noch sehr klein, als sie mit einer Erschöpfungsdepression in eine Tagesklinik geht. Nichts geht mehr. Es folgt die Diagnose Burnout, ADHS und Angststörung. Und die Erkenntnis: So kann es nicht weitergehen. Berührend und bei aller Tragik doch lustig klärt Julia Knörnschild in ihrem zweiten Buch über psychische Krankheiten auf. Sie gibt Einblicke in ihre Therapiestunden, in Gruppensitzungen und ihren Alltag als Mutter, die gerade nicht "funktioniert". Selten wurde so persönlich über psychische Krankheiten und mentale Gesundheit gesprochen, wohl noch nie im Zusammenhang mit Mutterschaft. Ein absolutes Tabu, das es endlich zu brechen gilt, damit Mütter aller Orten endlich die Sichtbarkeit bekommen, die sie verdienen.

Dr. Bernd Slaghuis - Richtig bewerben Das 1×1 für eine erfolgreiche Bewerbung. Wie bewirbt man sich heutzutage ? Wie kann ich als Bewerber punkten? Muss ich ein Profil bei Xing/ LinkedIn haben? Kann ich meine Bewerbung mit ChatGTP schreiben? Motivationsschreiben – ja oder nein? Job- und Karrierecoach Dr. Bernd Slaghuis beantwortet alle Fragen dazu

Iggy Kelly und Eske Hohlen - Mit 16 Jahren begann Patricia Kellys Sohn Iggi eine Beziehung mit Eske, die er bei "The Voice Kids" kennengelernt hatte. Wie Iggi ist auch sie Sängerin. Gemeinsam zogen sie in eine Wohnung, eine Entscheidung, die zeigt, wie ernst es ihnen beiden mit ihrer Musik und ihrer Beziehung ist. Fans können sich freuen, denn 2024 wird ein aufregendes Jahr für Iggi Kelly. Sein Debütalbum erscheint und er geht auf Tour. Und Eske ist sogar noch erfolgreicher mit ihrer Musik. Wie sie ihre Liebe, ihre Musik und ihr Leben zusammen teilen und wieso Iggis Endscheidung Musik zu machen Mama Patricia überhaupt nicht schmeckte, beide sogar Funkstille hatten, besprechen wir.

Die Gäste vom 08.02.2024

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Marc Maisch - Nachwuchsfalle TikTok & Co Nachwuchsfalle TikTok: Ein rassistischer Ohrwurm wird zum Trend, Rechte erreichen ungefiltert Millionen Jugendliche. Weil es keinen Jugendschutz auf der Plattform gibt, können Fake News, verstörende Inhalte oder Cybermobbing zur Gefahr für Kinder und Jugendliche werden. Gleichzeitig werden sie motiviert, bei gefährlichen Trends mitzumachen, begehen selbst Straftaten oder werden Opfer vom Hass anderer. Wir sprechen mit IT-Rechtler Dr. Marc Maisch über brisante Fälle und worauf man als Eltern achten muss.

Die Gäste vom 07.02.2024

Stefanie Hertel – Kräuterhexe Star auf der Showbühne, Kräuterhexe im Herzen: Mit ihrem Charme und ihrer Musik erobert Stefanie Hertel die Herzen eines Millionenpublikums, ohne ihre Wurzeln jemals zu vergessen. Ihre Liebe zur Natur und Kräutern hat sie von ihrer Großmutter Erna geerbt. In diesem ganz persönlichen Kräuterbuch verrät die Sängerin, Entertainerin und Moderatorin ihre besten Kräuter-Rezepte zum Heilen und Genießen, die in ihrer Familie von Generation zu Generation weitergegeben werden. Von Omas Ringelblumensalbe bei Hautausschlägen über die Holunderbeerensuppe bei grippalen Infekten bis zu den Bärlauch-Gnocchi

Bianca Karsten – CP Das Küstenrevier In Das Küstenrevier spielt Bianca Karsten eine Pensionsbesitzerin, die mit dem Hauptkommissar anbandelt. Aber sie ist in der Serie eben auch Surferin und bring ihm (Kite) Surfen bei

Die Gäste vom 06.02.2024

Jakob Hein - Warum Alkohol keine Ausrede ist Jakob Hein ist Bestsellerautor und arbeitet als Psychiater in Berlin. Er war Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité und ist seit über zehn Jahren niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. In der kommenden Woche erscheint sein neues Buch: "Betrunkenes Betragen: Eine ethnologische Weltreise". Hein hat das Buch allerdings nicht geschrieben, er hat es übersetzt. Das Original ist aus dem Jahre 1969 und wurde von den beiden amerikanischen Ethnologen Craig MacAndrew und Robert Edgerton geschrieben. Die beiden Forscher untersuchten die Frage, wie Menschen auf der ganzen Welt sich benehmen, wenn sie betrunken sind. Das Ergebnis: Nicht so, wie wir es im Westen erwarten würden. Ein Befund, der es bis heute kaum in die Wissenschaft geschafft hat.

Simons Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 05.02.2024

Barbara Becker – schlank schlemmen Sie ist Schauspielerin, Designerin, Unternehmerin, Bestsellerautorin und: Fitness-Ikone! Barbara Becker. Ihr Mantra: Immer Neues auszuprobieren. Vor allem Gesundheit möglichst bis ins hohe Alter und Genuss in jeder Lebensphase zu genießen. In ihrem aktuellen Buch "Optimize your sugar" verrät Barbara Becker, wie sie ihren Blutzuckerspiegel konstant hält und wie genussvolles "Zuckermanagement" Kilos purzeln lässt und jung hält

Die Gäste vom 02.02.2024

Andreas Marx – Wir haben die Dürre zur Zeit überwunden, sagt der Klimaforscher vom Leipziger Helmholtzzentrum für Umweltforschung über die aktuelle Lage in Deutschland

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 01.02.2024

Lukas Klaschinski - Mut zum Gefühl Auf der Suche nach sich selbst und nach seinen Gefühlen begab sich Lukas sich in extreme Situationen: Er verbrachte er drei Tage in Finsternis, Stille und Einsamkeit in einem Kloster, um sich während dieser Zeit der völligen Selbstisolation auf die Suche nach sich selbst zu begeben. Er stellte sich zudem seiner Höhenangst und bestieg in Begleitung eines blinden (!) Bergführers eine Steilwand, er sprang von einer Klippe ins Wasser und hat sich mit Hilfe von Halluzinogenen in eine andere Bewusstseinsebene begeben …

In Kapstadt kostete ihm die Suche nach dem Nervenkitzel fast sein Leben. Beim Kiten stürzte er in die Tiefe und überlebte wie durch ein Wunder. Dieses Nahtoderlebnis war für Lukas die Initialzündung, sich seinen Gefühlen zu stellen. Denn: Nur wer fühlen kann, kann leben! Doch Fühlen bedeutet Risiko – Risiko verletzt zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Aber Lukas lernte, sich seinen Gefühlen zu stellen. Vom Abschiednehmen von seinem Großvater kurz vor dessen Tod bis zur Beziehung zu seiner kleinen Tochter, von schambehafteten Situationen bis zu extremen Glücksmomenten.

Markus Kamps - Die richtige Bettdecke Hitzer, Schwitzer, Frierer – Welcher Zudeckentyp sind Sie und worauf muss man bei Kauf und Verwendung der Bettdecke achten?