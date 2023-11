Die SAT.1-Frühstücksfernsehen-Gäste im Oktober

Hier verraten wir dir, wer im Oktober im Frühstücksfernsehen zu Gast ist und was sie zu sagen haben.

Anzeige

Die Gäste vom 01.11.2023

Zana Ramadani & Peter Köpf - Demokratie-Feinde WOKE – WIE EINE MORALISIERENDE MINDERHEIT UNSERE DEMOKRATIE BEDROHT

Sie halten sich für wissend und klüger als die Mehrheit: die "Aktivisten" der WOKENESS. Ihr Marsch durch die Institutionen verändert die Regeln in Hochschulen, Verwaltung, Medien und Parteien. Im Kampf für immer mehr angebliche Opfergruppen nötigen sie der Mehrheit neue Regeln auf – ohne demokratische Legitimation. Was die WOKEN für eine egalitäre Politik halten, ist eine elitäre. Wer sich wehrt, wird ausgegrenzt und diffamiert. Wohin aber gehen Menschen, wenn sie sich von den Säulen des Staats bevormundet sehen? WOKENESS ist toxisch für die Demokratie, ein Segen für die Rechtsaußen. Eine muslimisch-migrantische Feministin und ein "alter weißer Mann" fürchten: Unsere Demokratie ist in Gefahr.

Anzeige

Anzeige

Die Gäste vom 31.10.2023

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Die Gäste vom 30.10.2023

Roosbeh Karimi - Haftung bei Paketen – wer muss zahlen, wenn Pakete durch Diebstahl, Betrug oder falsches Zustellen nicht ankommen?

Simon Zöller – Smart Home in der dunklen Jahreszeit

Simon Waslowski - Animal News

Anzeige

Die Gäste vom 27.10.2023

Tim Raue – The Taste

Magnus von Keil - Games-News: Die Kracher der Saison kommen Anfang November raus – Magnus von Keil zeigt die stärksten Titel des Jahres

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 26.10.2023

Markus Kavka - Rockstar-Stories

Ein spannender Rückblick auf 30 Jahre deutsche Musikgeschichte – von den 90er-Jahren bis zum Jahr 2010. Moderator und Redakteur Markus Kavka hat sich auf eine Zeitreise begeben und erzählt unterhaltsame Geschichten über die deutsche Musikvideokultur. Ein einzigartiger und ungefilterter Blick hinter die Kulissen des deutschen Musikfernsehens.

Andreas Ohligschläger – Der Hundetrainer-Champion

"Hundeerziehung ist alles andere als einfach. Und dann kann es doch einer am besten: der professionelle Hundetrainer", sagt SAT.1-Moderatorin Andrea Kaiser. Die zweifache Hundehalterin führt durch die neue SAT.1-Tiersendung "Der Hundetrainer-Champion". In vier Folgen stellen sich ab Sonntag, 29. Oktober, jeweils 17:55 Uhr, acht Hundetrainerinnen und -Hundetrainer anspruchsvollen Challenges rund um Hunde-Erziehung. Bewertet werden sie von echten Koryphäen ihres Fachs: Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger. Pro Sendung stößt jeweils ein Gast-Juror zu den beiden. Wer spricht am besten Hund – und Mensch? Wer wird Hundetrainer-Champion 2023? Und wer nimmt den Goldenen Futternapf und 10.000 Euro mit nach Hause?

Anzeige

Anzeige

Die Gäste vom 25.10.2023

Philipp Plein - Der King of Bling, wie er sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat und sich im knallharten Mode Business oben hält

Dr. Pop - Musik und Liebeskummer Welche Songs helfen, was sind die Klassiker wie "Nothing compares 2U"

Daniel Engelbarts - Rabatt-Schlacht in den Discountern – wie kann man noch mehr beim Einkauf sparen?

Die Gäste vom 24.10.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 23.10.2023

© Sidney Tordy

Dr. Dominique Tordy – welche Hunde eignen sich für die Wohnungshaltung?

Die Gäste vom 20.10.2023

Roberto Enßlen - Küchenutensilien

Schaumlöffel, Zestenreißer, Spaghettimaß, Knoblauchpresse: Hot oder Schrott – welche Küchenutensilien braucht man wirklich, wie verwendet man sie richtig und welche sind überflüssig?

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 19.10.2023

Musikerin Shirin David sitzt dieses Jahr im roten Stuhl bei "The Voice of Germany". © ProSieben / SAT.1 / André Kowalski

Shirin David – The Voice of Germany

Fünf neue Coaches – ein bekanntes Versprechen: It’s nothing but the Voice! Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und im Doppelstuhl Bill und Tom Kaulitz suchen immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 nach den besten Stimmen Deutschlands.

Guido Maria Kretschmer - Geschichten von Menschen

Guido Maria Kretschmer auf einem Event. © picture alliance /

Guido Maria Kretschmer beschreibt einen besonderen Tag in seinem Leben: einen Spätsommertag in Berlin, an dem er beschließt, die Menschen auf sich zukommen zu lassen – ohne Maske, ohne Sonnenbrille, mit offenem Blick. Sein Weg durch die Großstadt schenkt ihm die ungewöhnlichsten Begegnungen. Menschen lassen ihn an ihren Geschichten teilhaben, weil sie ihm vertrauen, da sie glauben, ihn zu kennen. Da ist zum Beispiel Chanti, die bald nach Indien fliegt, um das erste Mal ihre große Internet-Liebe zu treffen, oder Petra, die mit Mitte fünfzig ihr ganzes Leben infrage stellt, weil sie eine Frau kennen und lieben gelernt hat.

Markus Kamps - Gute Schläfer sind oft erfolgreicher!

Oder? Ist Home Office die neue Schlafkrankheit? Und Teufelskreis Stress :Mehr Stress = weniger abschalten = schlechter einschlafen = schlechtere Erholung = mehr Stress?

Die Gäste vom 18.10.2023

Manu und Konny Reimann- Einfach machen

Die berühmtesten Auswanderer Deutschlands zimmern sich ihr Leben auch nach 15 Jahren in den USA noch jeden Tag selbst: Konny und Manu Reimann, das Nordlicht und das Hessen-Girl, die mittlerweile auf Hawaii ihr "Konny Island III" genanntes Domizil bewohnen und sich nicht nur von den Kameras, sondern auch von Hunderttausenden Fans bei ihrem Alltag zusehen lassen. Konny und Manu haben sich in all den Ehejahren kein einziges Mal gestritten. Ihre Lebensweise ist auch für viele ihrer Fans ein Vorbild: Träume nicht, sondern mach einfach, und zwar selbst. Dann bleibst du ganz von selbst auf dem Boden.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Die Gäste vom 17.10.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Die Gäste vom 16.10.2023

"Die Landarztpraxis": Caroline Frier im Interview über ihre Rolle als Dr. Sarah König © SAT.1

Caroline Frier – Die Landarztpraxis

Berge bis in die Wolken, die sich im glitzernden Wasser spiegeln. Landärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) lebt und arbeitet, wo andere Urlaub machen: am malerischen Schliersee. In der neuen SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" zieht die alleinerziehende Mutter von Berlin nach Bayern. Die leidenschaftliche Ärztin möchte im beschaulichen Wiesenkirchen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Bei ihrem Neuanfang steht sie schnell zwischen zwei Männern. Bergretter Max und Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß buhlen um Dr. Sarah König. SAT.1 zeigt 60 Folgen „Die Landarztpraxis" ab Montag, 16. Oktober 2023, täglich um 19 Uhr von Montag bis Freitag.

Jens Mollenhauer - Jugendgewalt

Zwei Elfjährige, die eine 88-jährige Frau überfallen. Ein Zwölfjähriger, der Tilidin und MDMA verkauft. Vierzehnjährige Mädchen, die sich zur Prügelei verabreden. Schlagzeilen wie diese häufen sich. Für Jens Mollenhauer, Polizist und Leiter einer Jugendschutzeinheit, gehörten sie zum Alltag. Was ist mit diesen Jugendlichen los? Wo sind Empathiefähigkeit, Respekt, Mitgefühl? Was ist schiefgelaufen?

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 06.10.2023

Die Herbstferien beginnen – Deutschlands schöne kleine Städte mit Nuno Alves

Chefredakteur travelbook

Netzhighlights mit Marie Helmschmied

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 05.10.2023

Die richtige Zahnbürste Dr. Fickl

Elektrisch oder manuell, Rundkopf oder Langkopf, weich oder medium – Wie findet man die richtige Zahnbürste für sich und wie putzt man eigentlich richtig?

Die eigene Power nutzen Shisha Rainbow

Buch „F*ck The Universe” Sich positive Gedanken machen und dann aufs Universum vertrauen? Damit ist jetzt Schluss! Shisha Rainbows geniale neue Methode des emotionalen Manifestierens bedient sich der starken Energien, die in Gefühlen wie Wut, Hass, Trauer und Verzweiflung enthalten sind.

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 04.10.2023

Talk Daniel Engelbarts NN

Talk Die Babyboomer gehen in Rente, Bettina Musall

"Das kann gut werden - Wie der Einstieg in den Ruhestand ein Aufbruch in ein neues Leben wird."

Talk Einsatz mit Herz Dr. Moritz Tellmann

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 02.10.2023

Was die AfD für Frauen "bereithält" Dr. Judith Bildau

Simone Sommerland - Die heimliche Königin der Hitparade

Ohne Simone Sommerland und die Kitafrösche gibt es wohl kaum noch eine Kindheit in Deutschland. Ihre Wände schmücken Gold- und Platinplatten. Und doch kennt sie kaum jemand. Dabei ist die Sängerin seit 460 Wochen in den Charts und schlägt sogar Helene Fischer und ABBA. ( Obwohl sie sagt, sie schlägt prinzipiell niemanden. Simone Sommerland (47) ist mit ihrem Album "Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder" seit Wochen in den deutschen Charts. Geschafft hat das Sommerland, die bürgerlich Simone Stiers heißt, mit Kinderliedern. Die Mutter von zwei Töchtern (Paula und Johanna) und Sohn David ist sozusagen der weibliche und moderne Rolf Zuckowski (76, „Ich mag“).

Animal News mit Simon Waslowski

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 29.09.2023

Talk Einmal mit Alles mit Döner-König Cihan Anadologlu

Netzhighlights mit Marie-Therese Helmschmied

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 28.09.2023

Talk Kinderschutz mit Sonja Howard

Buch: Im Zweifel gegen das Kind. Sonja Howard, Expertin für Kinderschutz und mit eigener Missbrauchsgeschichte & Jessica Reitzig (Journalistin) sprechen mit uns über das Thema Schutz von Kindern.

Talk mit Emanuel Albert

Wenn nur der Sex mit anderen die Beziehung retten kann.

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 27.09.2023

Talk Daniel Engelbarts - Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt dich mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Backstage mit Benedikt Amar

Die Gäste vom 26.09.2023

Talk Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Talk Mobile Games mit Magnus von Keil

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 25.09.2023

Talk Nominierungen Deutscher Fernsehpreis

... mit Emil Belton, Oskar Belton, Bruno Alexander, Leonard Fuchs und Max Mattis.

Talk Dr. Alice Martin

Die dringendsten Fragen der Netzgemeinde rund um das Thema Haare. Dr. Alice Martin mir ihrem Buch Buch: Alles klar beim Haar? Die wichtigsten Fakten zu Wachstum, Gesundheit und Pflege. Ab sofort im Handel.

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 22.09.2023

© picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Talk Abschiedstour mit Peter Maffay

Talk Netzhighlights mit Dominique Boniecki

Was gibt es Neues im Netz und welchen Online-Klickhit dürfen wir nicht verpassen? Das und mehr gibt es mit Dominique Boniecki in den Netzhighlights!

Aktion Alex Wahi kocht…

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 21.09.2023

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Max Patzig/Geisler-Fotopress

Talk The Voice Rap mit Kool Savas

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 20.09.2023

Talk Spartipps mit Daniel Engelbarts

Das Sparbuch: Wie Sie mit einfachen Tipps im Alltag Ihr Portemonnaie schonen. Das Buch gibt es seit dem 19.09.2023 zu kaufen.

Talk Premiere und Kinostart Wochenendrebellen mit Florian David Fitz und Mirco von Juterczenka

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 19.09.2023

Talk Heinos Neues Album "Lieder meiner Heimat"

Was sich dem Titel nach wie eine typische Volksmusikplatte anhört, ist alles andere als das: Auf der Platte covert der Sänger nämlich Mallorca-Knaller wie "Zehn nackte Friseusen" von Mickie Krause.

Talk Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 18.09.2023

Talk In Topform mit Vanessa Blumhagen und Anna Funck: Gesund, stark und schön

In diesem unterhaltsamen wie fundierten Buch zeigen die Autorinnen, dass wir uns nicht mit den Problemen abfinden müssen. Und das Beste: Die Umsetzung ist einfach. Denn allein die richtige Reihenfolge beim Essen schützt vor Übergewicht und Erschöpfung, Vitalpilze ohne Nebenwirkungen bringen uns wieder in Balance und ein fitter Darm sorgt für mehr Gelassenheit im Alltag. Veröffentlichung ist am 19.09.2023.

Talk: Neue Smartphone-Kracher mit Sascha Zöller

Talk: Animal News mit Simon Waslowski

Backstage mit Lioba Kassens

Die Gäste vom 15.09.2023

Younes Zarou - Action-Videozauber

Action-Videozauber mit Webvideoproduzent und Influencer Younes Zarou live im Studio.

Alex Wahi – leckere Rezepte

Dominique Boniecki – Netzhighlights

Was gibt es Neues im Netz und welchen Online-Klickhit dürfen wir nicht verpassen? Das und mehr gibt es mit Dominique Boniecki in den Netzhighlights!

Die Gäste vom 14.09.2023

© picture alliance /

Almila Bagriacik - Kinostart Trauzeugen

Er ist Scheidungsanwalt, sie ist Paartherapeutin: Jakob (Edin Hasanovic) und Marie (Almila Bagriacik) sind grundverschieden. Sie rettet Beziehungen, er löst sie auf. Und hiermit wäre die Geschichte auch schon zu Ende, würden sie nicht plötzlich als Trauzeugen gemeinsam die Hochzeit ihrer besten Freunde Ruth (Cristina do Rego) und Tobi (László Branko Breiding) retten müssen – um jeden Preis! Aber wenn zwei so unterschiedliche Temperamente aufeinanderprallen, kann das nur schiefgehen. So steuern die beiden Sturköpfe, die mehr verbindet als sie ahnen, zwischen Trauring-Fitting, Fotoshooting und einem Tauben-Intermezzo mit Folgen unweigerlich auf eine Katastrophe zu – in der weit mehr auf dem Spiel steht als nur das "Ja-Wort".

Jörg Pilawa - Talk SAT.1 Spezial. Armut in Deutschland

Jörg Pilawa wird am Donnerstag früh im FFS zu Gast sein und über seine sehr emotionale Erfahrung berichten, als er fürs Spezial die Arbeit der TAFELN begleitet hat. Zum ersten Mal ist er in eine Welt eingetaucht, die er nur aus Statistiken kannte. Tief berührt von den Armutsschicksalen, die er dort erlebt hat fast ein Jahr müssen Menschen in Halle auf der Warteliste der TAFEL stehen, bevor sie überhaupt dran kommen, und gleichzeitig gehen die Lebensmittelspenden zurück. Am Abend zeigt SAT.1- die große Reportage und anschließend den Talk mit Jörg Pilawa ab 20:15 Uhr.

Björn und Christian Behr- Papa und Papi.de

Zwei Väter mit fünfjährigem Sohn und einem Labrador – eine völlig normale Regenbogenfamilie.

Die Gäste vom 13.09.2023

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt dich mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 12.09.2023

Roberto Enßlen - Wie viele Töpfe und welche braucht man?

Wie viele und welche Töpfe braucht man wirklich, welches Material ist am besten und wofür benötigt man eigentlich eine Kasserole? Unsere "Heiße Topfologie"

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 11.09.2023

Dr Dominique Tordy – Allein oder mindestens zu zweit?

Welche Tiere eignen sich für die Alleinhaltung, und welche sollten mindestens zu zweit gehalten werden?

Dr. Johanna Degen - Patchwork-Familien: Probleme der Kinder

Benjamin Jendro - Überfüllte Gefängnisse - zu viele Kriminelle auf freiem Fuß

Wenn ein Verbrecher verurteilt wird, dann sollte er eigentlich ins Gefängnis. Es gibt aber ein Problem: die deutschen Gefängnisse sind zu voll, die Kapazitätsgrenze häufig erreicht. Darum laufen mehr als 10.000 per Haftbefehl gesuchte Tatverdächtige und Kriminelle - darunter Mörder, Vergewaltiger, Terrorverdächtige - in Deutschland frei herum.

Die Gäste vom 08.09.2023

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla/Geisler-Fotopres

Thomas Anders - Schmeckt anders

Über den Sänger von Modern Talking, Musikproduzenten, Komponisten und Songwriter glaubt man, schon alles zu wissen. Spätestens seit dem Erfolg seines ersten Kochbuchs "MODERN COOKING" ist auch bekannt, dass Thomas Anders leidenschaftlich gern kocht und an Herd und Grill Entspannung findet. Jetzt hat Thomas Anders ein neues Kochbuch geschrieben mit regionalen Klassikern ebenso wie puren Kindheitserinnerungen

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 07.09.2023

Moritz Fiebig - Wie man wirklich fit wird

Moritz Fiebig ist Weltmeister der funktionalen Fitness und trägt den Titel "Fittester Deutscher". Wenn jemand weiß, wie man nachhaltig funktionale Muskulatur aufbaut, dann er. Schon kleine Veränderungen im Training sorgen schnell für sichtbare Ergebnisse.

© picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Rolf Schmiel - Freundschaftskummer – wenn Freundschaften zerbrechen

Wir reden immer über Probleme in Liebes- und Sexbeziehungen. Aber nie darüber, wie man damit umgeht, wenn gute/beste Freunde den Kontakt abbrechen. Da kann der Herzschmerz noch viel schlimmer sein und nie vergehen. Und was, wenn der verlorene BFF auch noch denselben Freundeskreis hat?

Die Gäste vom 06.09.2023

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 05.09.2023

Alexander Bredereck – Mobbing im Job, was tun?

5 Tipps, wenn ich vom Chef oder Mitarbeitern geschnitten oder gemobbt werde. Und wie sollte ich mich selbst verhalten, um die Situation zu entschärfen und zu verbessern.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 04.09.2023

Simon Waslowski – Animal News

Ulrike Scheuermann - Dinge, über die man in der Partnerschaft nicht spricht

Von Ex-Partnern über Einkommen und sexuelle Vorlieben bis hin zu Schulden. Zu viel Offenheit kann mitunter sogar schaden.

Die Gäste vom 01.09.2023

Sascha Zöller – IFA Highlights

Anna Maria Mühe spielt im Film "Sophia, der Tod & ich" mit. © picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Anna Maria Mühe – Sophia, der Tod & ich

Der Tod (Marc Hosemann) steht vor der Tür von Reiner (Dimitrij Schaad) und erklärt ihm, dass er in drei Minuten sterben wird. Eine Verkettung irrwitziger Umstände, bei denen Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) eine entscheidende Rolle spielt, verhindert jedoch das prompte Ableben. Stattdessen finden sie sich auf einer chaotischen Reise wieder, die zunächst zu Rainers Mutter (Johanna Gastdorf) und schließlich seinem kleinen Sohn Johnny (Mateo Kanngiesser) führt - mit von der Partie der Tod, der das irdische Leben zu genießen scheint.

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 31.08.2023

© picture alliance/dpa | Christian Charisius

Linda Zervakis - Stadtflucht

Linda Zervakis war schon immer eine Pionierin – zum Beispiel als erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund. Inzwischen hat sie sich zu neuen Zielen aufgemacht, den TV-Sender gewechselt – und auf ebay-Kleinanzeigen ein Haus in Schleswig-Holstein gekauft.

Die Gäste vom 30.08.2023

Daniel Engelbarts – Spardetektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 29.08.2023

© picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

Christian Rach - Lieblingsgerichte der Deutschen

Was wäre Deutschland ohne seine Brotkultur, ohne Gerichte mit Spargel oder Kartoffeln oder seine vielfältigen Wurst- und Schinkenspezialitäten, ohne Schnitzel und Schwein oder unserer Liebe zu Butter und Milchprodukten? Auch Bier und Wein gehören zu unserer Identität und kulturellem Erbe und sind in der ganzen Welt berühmt und geschätzt. Man muss nicht immer neidvoll in den Süden schauen oder den Orient und Asien als Quelle der Inspiration betrachten. Nein, auch die Deutschen haben wunderbare kulinarische Traditionen, die wir gerne in die Welt hinaustragen können.

© picture alliance / SVEN SIMON | Anke Waelischmiller/Sven Simon

The BossHoss

Die Gäste vom 28.08.2023

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Dr. Thomas Schulte – Patientenrechte

Wir klären die dringendsten Fragen zum Thema Patientenrecht wie beispielsweise: dürfen Ärzte Gebühren für verpasste Termine verlangen?

Die Gäste vom 25.08.2023

Magnus von Keil - Gamescom Highlights

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Alex Wahi - Sommerküche

Die Gäste vom 24.08.2023

Yael Adler - Die Uhr unseres Lebens

Mit 20 Jahren erreicht die Fitness des menschlichen Körpers ihren Höhepunkt. Bald schon setzen erste Alterungsprozesse ein. Was passiert mit dem Körper in den einzelnen Dekaden von 20 – 30, von 40 – 50 usw.? Und wie kann man dem Alterungsprozess in jeder Phase am besten gegensteuern?

Die Gäste vom 23.08.2023

Markus Kamps – Schnarchen

Kaum etwas nervt in der Nacht so, wie ein "sägender" Partner. Wir besprechen mit Schlafexperte Markus Kamps, was die Gründe für Schnarchen sein können, welche Arten von Schnarchgeräuschen es gibt und welche unterschiedlichen Kissen gegen das Schnarchen helfen.

Die Gäste vom 22.08.2023

Emanuel Albert – Date Doktor

Die Gäste vom 21.08.2023

Simon Waslowski – Animal News

Anna-Carina Woitschack – Mein neues Leben

Sechs Jahre führen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross eine Bilderbuchbeziehung im Licht der Öffentlichkeit. Im September vergangenen Jahres ändert sich aber alles. Das Eheglück scheint zu bröckeln. Es kommen Fremdgehgerüchte um Anna-Carina auf, die sie aber selbst öffentlich dementiert. Allerdings ist von einer Ehekrise die Rede. Zudem wird über Alkoholprobleme von Stefan Mross berichtet. Im November 2022 geben beide schließlich ihre Trennung bekannt. Einen Grund nennen sie aber nicht. Montag erscheint Anna-Carinas neue Single "Tag 1". Es ist ein Statement für ihr neues Leben. Eines ohne Stefan Mross.

Die Gäste vom 18.08.2023

© Seven.One/Claudius Pflug

Heiko Paluschka & Charlotte Potts - :newstime SPEZIAL: Sommerinterviews

Alex Wahi – Sommerküche

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 17.08.2023

Peter Giesel – Achtung Abzocke

Peter Giesel rettet den Urlaub

Die Gäste vom 16.08.2023

Clemens Graf von Hoyos - Anstand statt Ellenbogen

Wann ist Höflichkeit angebracht, wann nicht?

Die Gäste vom 15.08.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

© Charlotte Karlinder

Die Gäste vom 14.08.2023

Christian Durstewitz - Arbeitsbelastung in Deutschland

Die Kaufmännische Krankenkasse schlägt Alarm: Die Zahl der Arbeitnehmer, die vom täglichen Jobstress ernsthaft erkranken, ist sprunghaft gestiegen. Wir sprechen mit dem Musiker und Influencer Christian Durstewitz ( Entdeckung von Stefan Raab). Seine Panikattacken und Angststörungen trieben ihn in eine Depression, er konnte nicht mehr auf der Bühne stehen. Heute weiß er, wie er mit der Krankheit Depression umgehen muss, und klärt im Netz über die Krankheit auf und gibt ehrliche Einblicke. Was er Menschen, die keine externe Hilfe finden, empfiehlt, sagt er uns.

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Die Gäste vom 11.08.2023

Anna Kreuzberg – 200 Folgen Gute News

Wir feiern die 200. Folge der Rubrik Gute News mit der Reporterin im Studio

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Die Gäste vom 10.08.2023

Annemarie Carpendale

Schwiegermutters Liebling oder Bad Boy? Natürliche Erscheinung oder Beauty-Queen? In der neuen ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" haben Eltern die Partnerwahl für ihre Kinder in der Hand. Dazu treffen Eltern und Angehörige im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Heiratsmarkt auf die potenziellen Partner für ihre Kinder.

Die Gäste vom 09.08.2023

Paul Ronzheimer - Journalist, Kriegsreporter & Buchautor

Wie lange wird der Krieg in der Ukraine noch dauern? Wie ist die aktuelle Situation? Experte Paul Ronzheimer gibt seine Einschätzungen und berichtet über seine persönlichen Erlebnisse an der Front.

Judith Pein - Journalist und Tierschützerin

Tierrettung - Fluch oder Segen? Tierretter wollen, dass es den Tieren gut geht, die Rettung steht im Vordergrund. Jedes gerettete Tier bedeutet aber auch, dass für Nachschub gesorgt wird und der Kreislauf nicht durchbrochen wird. Umso wichtiger sind nachhaltige Maßnahmen: es muss in den Tierschutz vor Ort/die Vermittlung gestärkt werden. Judith Pein engagiert sich seit Jahren im Tierschutz, sie weiß, wie wichtig es ist, regional und nachhaltig Tierschutz zu betreiben.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Die Gäste vom 08.08.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Die Gäste vom 07.08.2023

Dr Pop: Worum geht es wirklich in diesen Gute-Laune-Songs?

Den Refrain mitgegrölt und auf der Party laut mitgesungen: Viele Songs klingen unschuldig, haben aber eine ganz andere Bedeutung! Nicht jeder Song ist automatisch ein Liebeslied oder Gute-Laune-Song. Denn: Die Liedertexte sprechen oft eine ganz andere Sprache.

Die Gäste vom 04.08.2023

Dejan Garz: Wie machen wir unsere Haare sommerfit?

Nicht nur die Haut, auch die Haare brauchen beim intensiven Sonnenbaden UV-Schutz. Es gibt aber auch After-Sun Produkte für die Haare. Und was macht eigentlich Salzwasser und Chlorwasser mit den Haaren? Wie verhindert man, dass blondiertes Haar nach Chlor grün wird? Und wie reagieren unsere Haare auf die Temperatursprünge in Deutschland? All das erklärt uns Dejan Garz, der erfolgreichste Haar-Influencer unseres Landes.

Felicitas Then: Aktion Lasagnesuppe

Lecker, schnell und schlotzig! Lasagnesuppe ist die schnelle Alternative zum Italo-Klassiker. Hackfleisch, Tomaten, Käse schmecken immer und allen - ein echtes Soulfood fürs Regenwetter. Felicitas Then hat noch ihren ganz persönlichen Dreh für die Suppe.

Talk Netzhighlights mit Dominique Boniecki

Backstage mit Benedikt Amara

Aktion Lukas Haunerland

Die Gäste vom 03.08.2023

Talk "Künstler sind nicht die Freunde der Fans" (Berthold Seliger)

Der Sommer ist da, die Open-Air-Saison läuft. Aber Hunderte Euro für eine Konzertkarte? "Künstler sind nicht die Freunde der Fans.“, sagt der Konzertveranstalter Berthold Seliger, der seit mehr als 30 Jahren im Business ist. Das fette Geschäft machen Megastars wie Taylor Swift, Harry Styles, Pink oder Bruce Springsteen - und die Ticketkonzerne. Diese reine Abzocke sei nicht notwendig, weil die Künstler selbst bestimmen können, wie viel sie für ihre Konzerte verlangen. Warum die Ticketpreise in erster Linie bei den Künstlern liegen und ob auch die Fans Macht ausüben können, wenn sie überhöhte Preise einfach boykottieren, das erklärt Berthold Seliger selbst.

Talk Perfekte Insta-Pärchenwelt. Mehr Schein als Sein? (Emanuel Albert)

Was sagt es über eine Beziehung aus, in der ständig das happy Couple zur Schau gestellt wird? Und welche Beziehungen halten länger? Teaser: Diejenigen, die weniger Fotos posten, geben in einer aktuellen Umfrage an, in der Beziehung zufrieden oder glücklich zu sein. Interessant: Millennials (geb 1980 – 1995) posten mehr als die Generation Z (1995 – 2010). Den wenigsten Liebescontent gibt es auf TikTok.

Backstage Live mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 02.08.2023

Talk Kreditkarten-Aus bei Amazon: So vermeiden sie die Kostenfalle (Daniel Engelbarts)

Der Online-Händler beendet sein bisheriges Visa-Karten-Programm für Amazon Prime. Wer die Amazon-Kreditkarte aktuell nutzt, muss nun einiges beachten. Guthaben kann verfallen – und der Amazon-Kreditkarten-Nachfolger hat es in sich. Auch andere Co-Branded-Kreditkarten sind mit Vorsicht zu genießen.

Talk Darum verändern sich Freundschaften… (Rolf Schmiel)

Eine ganz natürliche Entwicklung? Mit Rolf Schmiel. Darum verändern sich Freundschaften und wieso nur wenige wirklich Freunde fürs Leben werden. Fünf Erklärungen und Psycho-Tipps.

Backstage Live mit Benedikt Amara

Aktion Lukas Haunerland

Die Gäste vom 01.08.2023

Sasha + Ehefrau Julia Röntgen Sasha und seine Frau Julia sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Jetzt gehen sie auch beruflich gemeinsame Wege. Was das für ihre Beziehung bedeutet, wenn sich Privates mit dem Job vermischt, verraten sie bei uns im Sat.1 -Frühstücksfernsehen.

Lars Wienand – Hitzige Diskussion um die Berichterstattung zum Wetter – warum die Medien über andere Gradzahlen berichten als Apps

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Die Gäste vom 31.07.2023

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Thilo Mischke - ProSieben THEMA: Genmedizin

An einem Freitag vor 27 Jahren begann ein neues Zeitalter. Durch die Geburt eines Schafes. Dolly, das erste geklonte Säugetier der Welt. Heute sind Eingriffe in das Erbgut von Lebewesen – Tier wie Mensch – keine Sensation mehr. Und dennoch weiter umstritten. Wie weit darf die Wissenschaft bei der Manipulation von DNA gehen? Wann ist eine ethische Grenze erreicht? Und wer sorgt dafür, dass diese am Ende nicht doch irgendwann überschritten wird?

Die Gäste vom 28.07.2023

© Privat

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 27.07.2023

Sebastian Fenske - Sat.1 Spezial "Wer soll das bezahlen?"

Ob Lebensmittel, Autofahren, Reisen, Mieten, Eis, Pizza, Strom oder Gas - Deutschland wird immer teurer. Wie schafft man es, trotz Kostenexplosion den Kopf über Wasser zu halten? Wer soll all das noch bezahlen? In der Dokumentation zeigt Moderator Matthias Killing die größten Geldfresser sowie Tipps und Tricks, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. In begleitenden Talks geht er mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft ins Gespräch.

Die Gäste vom 26.07.2023

Thomas Rathmann - Beleidigungen und Morddrohungen

Erfahrungsbericht eines Schiedsrichters.

Christoph Scheermann – Film Tipp

Die Gäste vom 25.07.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 24.07.2023

Oli und Pauline Petszokat - Stark zu zweit!

Sie haben sich gesucht und gefunden: Oli P. und Pauline Petszokat. Seit 14 Jahren sind die beiden ein Paar und seit neun Jahren verheiratet. Und noch immer bringt der Mädchenschwarm der 90iger („Flugzeuge im Bauch“) der Ex-Eiskunstläuferin jeden Tag das Frühstück ans Bett. Ihre Liebe blieb immer stark. Dabei hat das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich: 2020 musste Olis Frau ein golfballgroßer Gehirntumor entfernt werden. Ganze 13 Jahre lang lebte Pauline mit dem Tumor. Wie es beiden heute geht und was sie als Paar aus dieser schweren Krise mitgenommen haben, das erzählen sie uns. Aber auch, warum Oli P aus seiner Arbeit als Musiker viel Kraft schöpft. Passend dazu heißt sein aktuelles Album " Hey Freiheit" und die aktuelle Single "Nie mehr allein".

Simon Waslowski - Animal News

Die Gäste vom 21.07.2023

Dr. Christoph Schick - Schweiß lass nach - Wie wir weniger schwitzen und besser riechen

37 Grad: dunkle Flecken unter den Armen, feuchte Hände und schwitziges Gesicht: dieser Hitzesommer bringt uns an unsere Grenzen. Warum Schwitzen eine wichtige Funktion für den Körper hat und mit welchen Tipps das Schwitzen reduziert werden kann, weiß Dr. Christoph Schick, Gründer des Deutschen Hyperhidrosezentrums. Und das ist erstaunlich: »Wenn man am ganzen Körper viel schwitzt, dann ist die beste Kleidung Polyester.“ sagt der Mediziner. Warum das so ist und wie man einem feuchten Händedruck entgeht, oder worauf man bei Deos achten sollte bzw. welche Hausmittel Schwitzen reduzieren können: Dr. Christoph Schick hat die Antworten.

Sascha Zöller - Outdoor-Party, aber so richtig cool!

Sound – Licht – Spaß

Dominique Boniecki – Netzhighlights

Was gibt es Neues im Netz und welchen Online-Klickhit dürfen wir nicht verpassen? Das und mehr gibt es mit Dominique Boniecki in den Netzhighlights!

Die Gäste vom 20.07.2023

Daniel Gutzmann, Sprachwissenschaftler - Warum uns Füllwörter sympathisch machen

Ob bei Referaten in der Uni oder bei Meetings im Job: Wer Füllwörter nutzt, gilt als unsicher und unqualifiziert. Dabei erfüllen sie wichtige Funktionen im Miteinander – und erleichtern sogar das Verständnis. "Wenn wir in der mündlichen Kommunikation alle Füllwörter weglassen, würden wir unnötig förmlich, sehr steif oder gekünstelt rüberkommen." Seine Formel lautet: Je interaktiver Sprache, desto wichtiger sind Ähs, Jas und Sozusagens.

Die Gäste vom 19.07.2023

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Die Gäste vom 18.07.2023

Claudia Löffler - Verkehrszeichen im Ausland

Dynamische Parkzonen, Durchfahrtverbote im verkehrsberuhigten Bereich - in den Urlaubsländern gibt es Schilder, deren Nichtbeachtung teuer werden kann. Wir klären mit Claudia Löffler vom ADAC Berlin/Brandenburg, was die Verkehrszeichen bedeuten und wie man sich verhalten sollte

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 17.07.2023

© picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Lukas Podolski

Dr. Dominique Tordy - Haustiere und Kinder

Welche Haustiere sind für Kinder geeignet? Warum sind Haustiere gut für die Entwicklung der Kinder? Welche Regeln sollten die Eltern aufstellen?

Rolf Schmiel - Emotionale Offenheit

Gefühle zeigen und damit die Beziehung stärken. Das ist das wichtigste Merkmal am künftigen Partner. Vier konkrete Schritte, um aus einem Eisblock einen emotionalen Charmebolzen zu machen.

Die Gäste vom 12.07.2023

Hanns-Christian Gunga

Extremtemperaturen: So schützen wir unseren Körper! Vorläufigen Daten zufolge war die erste Juliwoche die heißeste weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Doch was bedeuten diese Extremtemperaturen für unseren Körper?

Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass unser Körper nur in einem sehr engen Temperaturbereich von 37 Grad Celsius optimal funktioniert. Schon bei einer Erhöhung um 0,5 Grad Celsius nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Ab 39 Grad Celsius droht der Hitzekollaps oder sogar ein lebensbedrohlicher Hitzschlag. Welche Maßnahmen können im Vorfeld einer Hitzewelle ergriffen werden, um hitzebedingte Erkrankungen zu vermeiden? Wie reagiert der Körper auf Hitzestress? Wen gilt es besonders zu schützen?

© Archivbild

Spar-Detektiv Daniel Engelbarts: Endlich wieder Zinsen

Jetzt bekommen auch wieder Bestandskunden gute Zinsen für ihr Geld. In der letzten Zeit waren immer Neukunden die glücklichen bei den Banken. Jetzt gibts auch wieder was für das Tagesgeld, wenn man bereits Bankkunde ist! Dabei muss man ein paar Sachen beachten - aber es ist keine große Wissenschaft - sondern für jeden etwas. Unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts bringt Ihnen die Zinsen zurück!

Backstage mit Benedikt Amara

Was sind die Promi-Themen der Woche? Backstage-Redakteur Benedikt Amara weiß Bescheid und bringt uns die Highlights mit!

Aktion Lukas Haunerland

Talk mit Anna Schneider

Trans-Menschen in Sportwettbewerben

Die Gäste vom 07.07.2023

Sascha Zöller - Smarte Bewässerung

Tobias Esch - Faktoren des Glücks

Lebensphase, Altersgelassenheit, Glücksarbeit, Herzmenschen, Freiheit und Realitätssinn - Diese sechs Faktoren entscheiden über das Glücklichsein. Was es damit auf sich hat und wie sich das Glück in den Lebensphasen verändert besprechen wir mit Tobis Esch. Er ist Mediziner und Neurowissenschaftler.

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 06.07.2023

Paul Wernicke – Wespen

Hornisse, Deutsche Wespe, gemeine Wespe - Voologe Paul Wernicke kennt sie alle. Wir besprechen mit ihm, welche Wespenarten bei uns so rumfliegen und vor welche wir uns fürchten müssen.

Die Gäste vom 05.07.2023

Eckehard Pioch - Neidkultur

"Bloß nicht zeigen, was man hat. Warum der Hass auf Menschen, die mehr haben, so groß ist und das Schöne und Wertvolle selten eine Chance hat." Mit dem Neid-Forscher und Psychoanalytiker Eckehard Pioch.

Torsten Zöller - Trendmobil Faltrad

Egal ob unterwegs, auf Reisen, beim Einkauf: Ein Faltrad ist voll im Trend und das ideale Fortbewegungsmittel. Die Räder lassen sich nicht nur falten und platzsparend unterbringen, die meisten Falträder sind so leicht, dass sie problemlos getragen werden können. So ein Rad passt in jeden Kofferraum oder lässt sich easy im Zugabteil oder Wohnmobil verstauen. Torsten Zöller bringt verschiedene Falträder mit und wir sprechen über die Vor- und Nachteile.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 04.07.2023

Verona Pooth, Moderatorin und Unternehmerin. © picture alliance/dpa | Georg Wendt

Verona Pooth – Local Hero

In Thailand sollen sich Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning für "Local Hero" unter anderem als Tuk-Tuk-Kurier beweisen und sich auf einem Floating Market einem kulinarischen Test unterziehen. Wer meistert die Herausforderungen am besten? Wer besteht die meisten Aufgaben? Wer stellt sich den Traditionen und gewinnt als "Local Hero" Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung in Thailand?

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 03.07.2023

Inke Hummel – "Genormte Kinder?

Zu wild, zu scheu, zu ungeschickt. Wir bewerten Kinder viel zu viel" mit der Pädagogin, Familienbegleiterin und Bestseller-Autorin Inke Hummel.

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Die Gäste vom 30.06.2023

© Marie Helmschmied

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 29.06.2023

Sunny Müller "Ich habe 2000 Mark gekostet"

Das sagt Sunny Müller aus Berlin, wenn jemand nach ihrem leiblichen Vater fragt. Wie ihre Suche nach dem Samenspender war, was sie dabei Unglaubliches herausgefunden hat und weshalb sie sich für Kinder einsetzt, die im Reagenzglas gezeugt wurden.

Die Gäste vom 28.06.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 27.06.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 26.06.2023

© picture alliance/dpa

Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen - Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Sarna Röser - Das ist zu tun, um in Deutschland die Arbeitsplätze zu retten

Sarna Röser ist leidenschaftliche Unternehmerin, Netzwerkerin und Nachfolgerin eines in dritter Generation geführten Familienunternehmens. Sie ist jung, weiblich, zukunftsorientiert. Sie will Klimaschutz, aber wirtschaftsverträglich. Sie fordert Solidarität in der Gesellschaft, weiß aber auch, dass der Staat nicht alles richten kann. Und sie ist überzeugt: So wie sie denkt die Mehrheit. Eine Mehrheit, deren Stimme im lauten Getöse der Aktivisten gerade untergeht. Eine Mehrheit, die sich wünscht, dass Probleme in diesem Land endlich wieder ideologiefrei angepackt und gelöst werden

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 23.06.2023

© Marie Helmschmied

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Sascha Zöller - Urlaubs-Gadgets

Welche neue Technik gibt es für den Urlaub? Zölli weiß es.

Die Gäste vom 22.06.2023

Tobias Kammer – Deutschlands bester Lehrer

Die Gäste vom 21.06.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Alexander Bredereck - Liebe am Arbeitsplatz

Die Gäste vom 20.06.2023

Ralph Wefer - Finanztipps für Paare

Gemeinsames Konto, heimliche Ausgaben, unterschiedliche Vorstellungen zu Anschaffungen, es gibt viele Gründe für Streitigkeiten rund ums Geld in der Partnerschaft. Ab er wie regelt man Finanzen in einer Beziehung, damit alles reibungslos läuft? Ralph Wefer ist Finanzexperte von Verivox und hat die Tipps.

Janine Lampprecht – Souvenirs: Was ist zollpflichtig und was nicht?

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 19.06.2023

Dominique Tordy - Tiersprechstunde

Ross Antony - Special Olympics World Games - #Berlin2023 - Neues Album mit Inklusionsbezug

Benedikt Amara (in London) - "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des neuen Königs Charles III.

Die Gäste vom 16.06.2023

Sarah Engels spricht die Hauptrolle im neuen Film der Kinderserie Miraculous. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Sarah Engels & Mike Singer - Kinostart MIRACULOUS: LADYBUG & CAT NOIR

Ladybug und Cat Noir sind nicht nur Kindern bekannt – die Fan-Community reicht durchaus bis in die Teenager-Jahre. Und natürlich kennen sie auch alle Eltern & Großeltern!

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 14.06.2023

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spar Detektiv Daniel Engelbarts bringt die besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen mit!

Die Gäste vom 13.06.2023

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat wieder die neuesten Tipps und Tricks parat rund um Körper, Geist und Gesundheit.

Die Gäste vom 12.06.2023

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 09.06.2023

© Privat

Netzhighlights mit Marie-Therese Helmschmied

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 08.06.2023

Hautärztin und Ernährungsexpertin Yael Adler:

Zum Thema: Gesundheits-Atlas

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 07.06.2023

Benedikt Bösel: Agrar-Revolutionär

Stellt sein Buch vor: "Rebellen der Erde. Deutscher Landwirt des Jahres 2022"

Spar Detektiv Daniel Engelbarts

Zum Thema: Dreiecksbetrug mit Paypal

Christoph Scheermann: Filmtipp

Still a Michael J. Fox Movie, Dokumentation über den Schauspieler & Trailer-Vorschau der große Kino-Sommer (The Flash; Tyler Rake Extraction; Indana Jones; Mission Impossible 7)

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 06.06.2023

Daniel Sommer

Von der Fußgängerzone ins Vorprogramm von Roland Kaiser

Charlotte Karlinder - Gesünder mit Karlinder

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 05.06.2023

© picture alliance / Eventpress

Jessica Haller Die Schattenseiten ihres Lebens

Die Bachelorette von 2017 unternahm bereits 2022 mit dem Song 'Love Will Bring You Home' ihren ersten Ausflug ins Musikgeschäft und offenbar ist ihr Durst noch nicht gestillt. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Johannes Haller und der gemeinsamen Tochter Hailey-Su (2) auf Ibiza lebt, will weiterhin als Sängerin arbeiten und veröffentlicht nächsten Monat ihren zweiten Song.

Corinna Böck: Über ihr Buch "Alles, was du in der Schule nicht gelernt hast, aber fürs Leben brauchst"

Warum lernen wir in der Schule, wie man Sinuskurven berechnet und Gedichte in drei Sprachen interpretiert, aber nicht, wie man eine Bewerbung schreibt, worauf bei einem Mietvertrag zu achten ist oder welche Versicherungen man braucht? Wer die Schule abschließt, hat vieles im Kopf – und ist leider trotzdem nicht ausreichend auf das Leben vorbereitet.

Tierärztin Dr. Dominique Tordy

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 02.06.2023

© Privat

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Was gibt es Neues im Netz und welchen Online-Klickhit dürfen wir nicht verpassen? Das und mehr gibt es mit Marie Helmschmied in den Netzhighlights!

Die Gäste vom 01.06.2023

Kilian Kerner – GNTM / Heidis 50. Geburtstag

Kilian Kerner ist in der aktuellen Staffel als Gast-Juror dabei und er wird auch im Finale auf der Couch sitzen / Happy Birthday, Heidi Klum! ProSieben widmet seiner Model-Chefin am 1. Juni den kompletten Tag

Die Gäste vom 31.05.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spar Detektiv Daniel Engelbarts bringt die besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen mit!

Die Gäste vom 30.05.2023

© ProSieben/Marco Klahold

Jenke von Wilmsdorff – JENKE. Report. Cannabis für alle

In seinem neuesten Report widmet sich Jenke von Wilmsdorff einem heiß diskutierten Thema: Der Legalisierung von Cannabis. Was spricht dafür, was dagegen? Um Antworten zu finden, trifft Jenke Experten und Insider. Er spricht mit Dealern, Ärzten und mit Cannabis-Opfern. Außerdem besucht Jenke einen der größten Produzenten für medizinisches Cannabis in Deutschland

Eko Fresh & Sophia Flörsch - Kinostart Transformers: Aufstieg der Bestien

TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN mit den jungen Stars Anthony Ramos und Dominique Fishback in eine völlig neue Transformers-Ära ein. Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde.

Sophia Flörsch spricht darin ARCEE. Sie kennt sich mit schnellen Maschinen bestens aus: Die deutsche Rennfahrerin und Moderatorin bricht seit ihrem Einstieg in die Formel-4-Meisterschaft im Alter von 16 Jahren Rekorde. 2023 ist sie nach zweijähriger Pause in die FIA-Formel-3-Meisterschaft zurückgekehrt und nimmt seit Anfang März als einzige Frau im Startfeld an den Rennen der Saison teil, die im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft stattfinden. Eko Fresh spricht Cheetor und hat zudem einen Song für den Film gemacht

Die Gäste vom 26.05.2023

© Oliver Wagner

Sascha Zöller – Thema: E-Scooter

In den Discountern und Baumärkten stehen die mittlerweile auch rum - für ein paar hundert Euro. E-Scooter! Was taugen diese "Baumarkt-Scooter" – ist das alles Schrott? Und was sollte man tatsächlich ausgeben, damit man sicher und vor allem erlaubt auf den Straßen unterwegs ist? Der große E-Scooter-Sommer-Check mit unserem Technik-Guru Sascha Zöller.

Martina Flade – Thema: Deutschlands erste Insta-Richterin

Das Credo der Jugend- und Strafrichterin am Amtsgericht Chemnitz: Gesetze sollten für jeden verständlich sein. Im Netz nennt sie sich "frau_richter_in", und erklärt dort kurz und knackig alltägliche Rechtsfragen. Zum Beispiel, dass man seinen Führerschein ab 1,1 Promille beim Fahren mit einem E-Scooter verliere oder in den meisten Bundesländern ein Eigenbedarf von etwa sechs Gramm Marihuana bei Ersttätern nicht strafrechtlich verfolgt würde. Für solche und ähnliche Fragen steht sie auch uns zur Verfügung.

Marc Littkopf - Thema: "FFS-Schoko-Mokka"

Kurz vor dem Sommer und speziell für uns: Barista Marc Littkopf kreiert im Studio den Kaffee "Kaltes Glück". – In heißem Kaffee geschmolzene Schokolade, abgekühlt mit Eiswürfeln, kalter Milch und Sahne. Und als i-Tüpfelchen ein Hauch von Fleur de Sel. Ein Traum!

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Was gibt es Neues im Netz und welchen Online-Klickhit dürfen wir nicht verpassen? Das und mehr gibt es mit Dominique Boniecki in den Netzhighlights!

Kira Schlender – Backstage Live

Die Highlights aus der Promi-Welt stellt und Backstage-Redakteurin Kira Schlender vor!

Lukas Haunerland – Diverse Aktionen

Die Gäste vom 24.05.2023

Damian Knoll - Lust aufs Handwerk: Früher Jurist, heute Malermeister

Damian Knoll wollte Richter werden. Er studierte Jura, machte Staatsexamen, arbeitete am Landgericht Ravensburg. Aber Aktenwälzen war nichts für ihn: Er schmiss hin, ging mit Anfang 30 in die Lehre und wurde Malermeister und Juniorchef in einem Malerbetrieb in Mengen. Er sagt: "Wir würden sofort zwei bis drei Mitarbeiter einstellen – finden aber keine. Der Staat muss die Ausbildung im Handwerk endlich besser fördern, damit Lehrlinge mehr verdienen und nicht in die Industrie abwandern."

Spar-Detektiv Daniel Engelbarts – Thema Debitkarten: Immer weniger werden akzeptiert

Peinlich - wenn man mit der Debit-Karte nicht bezahlen kann, weil sie nicht akzeptiert wird.

Die vorgelegte sogenannte Debit-Kredit-Karte funktioniert nicht. Warum denn nicht? Was genau verbirgt sich hinter einer Debit-Kredit-Karte, was sind die Vor- und die Nachteile - und wo kann man nichts mit der Debit-Karte reißen? Dazu haben wir unseren SAT.1-Spar-Detektiv Daniel Engelbarts im Studio.

Backstage Live mit Benedikt Amara

Aktion Lukas Haunerland

Die Gäste vom 23.05.2023

Anne Schneider - Die Deutschen: Neue Moralisten und Besserwisser?

Anna Schneider ist Welt-Chefreporterin und spricht bei uns über die sogenannten Klimaaktivisten, die sich mit selbsternannter Erlaubnis für ein höheres Ziel festkleben und damit anderen die Freiheit nehmen.

Charlotte Karlinder - Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat wieder die neuesten Tipps und Tricks parat rund um Körper, Geist und Gesundheit.

Backstage Live mit Benedikt Amara

Was sind die Promi-Themen der Woche? Backstage-Redakteur Benedikt Amara weiß Bescheid und bringt uns die Highlights mit!

Aktion Lukas Haunerland

Täglich überrascht uns unser Sidekick Lukas mit neuen Spielen, neuer Musik und viel Spaß und guter Laune!

Die Gäste vom 19.05.2023

© Kira Schlender

Backstage mit Kira Schlender

Markus Kamps

Enspannter Schlaf mit dem richtigen Lattenrost

Netzhighlights mit Marie-Therese Helmschmied

Die Gäste vom 17.05.2023

Spardetektiv Daniel Engelbarts

Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland

Marion Helmes

Die Mobilen Games des Jahres

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 16.05.2023

© picture alliance / Geisler-Fotopress

Auftritt Special Olympics

Auftritt von Madcon mit dem Games-Song d. Special Olympics

Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 15.05.2023

Überlebenswille mit Wolfram Gössling

"Am Leben bleiben. Ein Onkologe bekämpft seinen Krebs". Es ist die Geschichte eines renommierten Krebsforschers (u.a Dozent an der Harvard-University) und Arztes, der selbst an Krebs erkrankte und zum Patienten wurde. Der Krebs, den zu bekämpfen er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, bestimmte nun sein eigenes Leben.

Backstage mit Kira Schlender

Animal News mit Simon Waslowski

Die Gäste vom 12.05.2023

© Privat

Alexander Herrmann – Lieblingsgerichte von Helden

Alexander Herrmann und die Polizei – das ist eine Geschichte, die mit dem legendären "Power Panther Shake" begann und in diesem Kochbuch ihre Fortsetzung findet. Verschiedene Einheiten und Beamte stellen ihre Lieblingsgerichte vor – frisch und lecker von den Köchen vor Ort und nahezu rund um die Uhr gezaubert. Der Sternekoch greift dann das Originalrezept auf und zeigt verschiedene Möglichkeiten, dieses abzuwandeln – sei es vegetarisch, mit einer anderen Soße oder einfach einem Touch "Alexander Herrmann". Spannende Hintergründe aus dem Polizeialltag und leckere Gerichte ergeben zusammen eine Hommage an die Frauen und

Männer, die jeden Tag für uns alle ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Helden eben.

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Welchen TikTok-Trend sollte man jetzt nicht verpassen, was sind die neuesten Updates auf den Social-Media-Kanälen und was ist der Klickhit der Woche? Das und mehr verrät euch Netzreporterin Marie Helmschmied in den Netzhighlights!

Die Gäste vom 11.05.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spar-Detektiv Daniel Engelbarts hat die besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen für euch!

Die Gäste vom 10.05.2023

Oliver Maksan - "Migrationsgipfel im Kanzleramt"

Vor dem Flüchtlingsgipfel – Was muss in der deutschen Asylpolitik unbedingt anders werden? Dazu Oliver Maksan, Politik-Journalist und Redakteur im Berliner Büro der "Neuen Zürcher Zeitung". So wie jetzt geht es nicht weiter, sagt er. Bei der Finanzierungsfrage steht es 16 zu 1 zwischen Ländern und Bund. Aber ist es wirklich nur eine Frage des Geldes? Die Stimmung im Land kippt, die Akzeptanz schwindet, Kommunen am Limit. Demnach wurden im April 19.629 Erstanträge gestellt, ein Anstieg von über 72 % gegenüber dem Vorjahr. Bis zum Jahresende könnten es über 300.000 sein. Zuwanderung von Fachkräften ist dringend gewünscht, aber wo bleiben diese? Sind Kontrollen an den EU-Außengrenzen eine Lösung und was können wir eventuell von anderen Ländern wie den USA, Kanada und Australien lernen?

Dr. Stephan Mühlich - "Nichtraucher werden"

Mühlig ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Chemnitz, Suchtforscher mit Schwerpunkt Nikotinabhängigkeit, Leiter der Raucherambulanz TU Chemnitz. Er sagt: "Der beste Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören ist jetzt sofort! Es ist nie zu spät, rauchfrei zu werden. Aber je früher dies gelingt, desto besser für die Gesundheit, die Umwelt und auch für den eigenen Geldbeutel"- Mühlig war selbst 30 Jahre lang schwer abhängig. Die Zahl der Raucher ist 2022 wieder stark angestiegen, besonders unter Jugendlichen. Und wir sprechen auch über die E-Zigarette.

Robin König - "Blumensträuße Muttertag" – (Plantfluencer Rominga)

Wir sprechen über die schönsten Blumensträuße zum Muttertag am 12. Mai!

Die Gäste vom 09.05.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder verrät euch, wie man langfristig fit und gesund bleibt!

Die Gäste vom 08.05.2023

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Silke Müller – Unkontrollierte Nutzung von Sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche

Grausame Videos, Pornos, rassistische Übergriffe im Klassenchat und sogar Mädchen, die während des Unterrichts mit Perversen chatten - Silke Müller ist Direktorin einer Oberschule in Hatten. Sie erlebt täglich, wie Kinder durch die unkontrollierte Nutzung von Tiktok, Twitch und anderen Portalen zunehmend verrohen, während die Eltern meist ahnungslos sind. Das ideale Alter für das erste eigene Handy? 16 Jahre, sagt Silke Müller, auch wenn es illusorisch ist.

Die Gäste vom 06.05.2023

Dr. Dominique Tordy – Tiersprechstunde

Silke Müller – Unkontrollierte Nutzung von Sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche

Grausame Videos, Pornos, rassistische Übergriffe im Klassenchat und sogar Mädchen, die während des Unterrichts mit Perversen chatten - Silke Müller ist Direktorin einer Oberschule in Hatten. Sie erlebt täglich, wie Kinder durch die unkontrollierte Nutzung von Tiktok, Twitch und anderen Portalen zunehmend verrohen, während die Eltern meist ahnungslos sind. Das ideale Alter für das erste eigene Handy? 16 Jahre, sagt Silke Müller, auch wenn es illusorisch ist.

Die Gäste vom 05.05.2023

© picture alliance / Geisler-Fotopress / Thomas Bartilla/Geisler-Fotopres

Ralf Zacherl – Kochen für Faulpelze

Ein guter Koch ist ein fauler Koch“, sagt Ralf Zacherl und fordert damit natürlich keinesfalls dazu auf, die Convenience-Regale der Supermärkte zu stürmen. Im Gegenteil: Saisonale Frische ist für den beliebten TV- und Sternekoch oberstes Gebot beim Kochen, und wie die auch abends nach einem Stresstag super und entspannt funktioniert, zeigt er in seinem neuen Kochbuch. Ob superschnelle Rezepte mit wenigen frischen Zutaten, geniale Fast-ohne-Kochen-Ideen oder cleveres Kettenkochen: Wer einen schlauen Plan hat, kann ein fauler Koch sein – und dennoch den Feierabend richtig lecker und relaxt genießen!

Vanessa Blumhagen – Krönung König Charles

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Die Gäste vom 04.05.2023

Thomas Hayo – zur aktuellen Staffel Germany’s Next Topmodel

Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella gehört zu den großen Nummern im Schlagerbusiness. Aber wie tickt der Musiker privat?

Dr. Matthias Manke - Powermedizin Natur

Die Natur bietet schier unendliche Möglichkeiten, sich selbst und seinem Körper etwas Gutes zu tun! Auch Revierdoc Matthias Manke, praktizierender Orthopäde und überzeugter Bewegungsfreund, zieht es nach draußen an die frische Luft, um unter freiem Himmel die natürliche und rezeptfreie Powermedizin zu genießen. Auf Basis seiner eigenen Erfahrungen und der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Umweltmedizin und Naturtherapie zeigt er, wie man das heilsame Grün für sich nutzen kann. Ob direkt vor der eigenen Haustür oder im Urlaub – ganz nach dem Motto "Go green!" macht der Bestseller-Autor Lust darauf, Wald, Berge, Wiesen und Seen als persönliche Outdoor-Fitness-Area zu entdecken.

Die Gäste vom 03.05.2023

Daniel Engelbarts- Spar-Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts hat für euch die besten Spar-Tipps für den Alltag.

Die Gäste vom 02.05.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder bringt uns wieder die besten Tipps und Tricks rund um das Thema Gesundheit und Körper mit.

Die Gäste vom 28.04.2023

© Privat

Dominique Boniecki – Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Dr. Christine Figgener - Schildkröten-Retterin

Christine Figgener, studierte Biologie in Tübingen, Würzburg und promovierte in Texas. Seit 2007 lebt und arbeitet sie in Costa Rica, wo sie Meeresschildkröten erforscht und für deren Schutz kämpft. Ihr Video von einer Schildkröte, der ein Plastikstrohhalm schmerzhaft aus der Nase entfernt werden muss, ging viral und heizte die globale Debatte rund um die Verwendung von Einmalplastik an, die in vielen Ländern zu Verboten führte. Vom TIME Magazine wurde sie zum "Next Generation Leader" ernannt. Außerdem gründete und leitet sie die Organisation COASTS und die Beratungsfirma Nāmaka Conservation Science in Costa Rica, die sich um den Schutz der Meeresschildkröten bemühen.

Die Gäste vom 27.04.2023

© picture alliance/dpa

The Boss Hoss

Julia Pitters - Schulden / Cash Stuffing

Julia Pitters weiß, woher der Trend zum "Cash Stuffing" kommt, warum Einkauf auf Pump vom "Kaufschmerz" befreit und was "mentale Konten" sind.

Die Gäste vom 26.04.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Reisen günstiger buchen

Anastasia Zampounidis - Griechisches Soulfood - aber gesund!

Jedes Jahr pilgern Millionen Menschen ans Mittelmeer, um dort entspannte Atmosphäre und leckeres Essen zu genießen. Anastasia Zampounidis hat in der alten Heimat ihrer Familie, in Griechenland, ein Haus gekauft und erkundet nun ihre neue Umgebung - insbesondere die kulinarische. Beim Schlendern über kleine Märkte, durch lokale Spezialitätenläden und in der Küche von Familie und Freunden lässt sie sich inspirieren und stößt auf viele neue Köstlichkeiten, die sich auch hierzulande leicht nachkochen lassen. Mediterrane, gesunde Küche, vom Frühstück über Hauptgerichte bis zu Desserts - alles köstlich und natürlich zuckerfrei.

Die Gäste vom 25.04.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 24.04.2023

Franziska und Elena Dangel - Die Handwerkerschwestern

Klempnerinnen im elterlichen Betrieb, Influencerinnen und eine der Schwestern ist gerade auf dem Weg zur Meisterin.

Dr Dominique Tordy - Tiersprechstunde

Die Gäste vom 21.04.2023

© Privat

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Sascha Zöller - Outdoor Technik

Die Gäste vom 20.04.2023

Susan Bäthge - Hochzeitsrednerin

Die Gäste vom 19.04.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 18.04.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Malik Harris und Bausa

Das steckt hinter den vielen Konzertabsagen in der letzten Zeit

Die Gäste vom 17.04.2023

Prof. Dr. Martin Schröder - Unzufriedene Frauen?

Wann sind Frauen wirklich zufrieden? Überraschenderweise arbeiten viele Frauen gerne in Teilzeit und möchten sich stärker für ihre Familie engagieren. Sie fühlen sich dabei jedoch nicht benachteiligt, sondern ganz im Gegenteil anerkannt und zufrieden. Beruflich können Frauen genauso erfolgreich sein wie Männer. Sie wollen aber oft etwas anderes. Diese klare Sprache sprechen die Zahlen des Sozio-ökonomischen Panels und der Beziehungsstudie pairfam, die Martin Schröder ausgewertet hat. Im Gegensatz dazu proklamiert der Feminismus – der zweifellos viel für weibliche Lebensentwürfe errungen hat – Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen auch dort, wo die Daten eindeutig etwas anderes zeigen: Frauen leben längst, wie es ihnen gefällt. Sie wählen ihre Lebensentwürfe selbst und müssen sich dafür vor niemandem rechtfertigen.

Die Gäste vom 14.04.2023

© Privat

Netzhighlights mit Marie Helmschmied

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 13.04.2023

Max Giermann

Der Komiker ist Teil der neuen Staffel LAST ONE LAUGHING (LOL), ein Erfolgshit des Streaming-Dienstes Prime.

Backstage mit Kira Schlender

Aktion mit Lukas

Die Gäste vom 12.04.2023

Filmtipp mit Christoph Scheermann

Christoph stellt die neuen Filme COCAINE BEAR und EIN MANN NAMENS OTTO vor.

Daniel Engelbarts

Reisen kann demnächst wesentlich günstiger werden. Zumindest was Bahnfahren angeht. Dafür gibt es verschiedene Angebote wie z.B. das 49-Euro- bzw. Deutschland-Ticket oder auch Extra-Rabatt-Angebote bei Gruppentarifen. Welche das im Einzelnen sind, ab wann und für wen sie gelten, was beim Kauf zu beachten ist und wie man damit kostengünstig von A nach B kommt, darüber sprechen wir mit unserem SAT.1-Spardetektiv Daniel Engelbarts.

Backstage mit Kira Schlender

Aktion mit Lukas

Die Gäste vom 06.04.2023

© Oliver Wagner

Sascha Zöller –Balkon-Kraftwerke

Jetzt für alle, und wenn ja, was braucht man? Unser Technik-Guru Sascha Zöller hat alle Infos und alle technischen Lösungen am Start!

Ronja Ebling- Mehr Hängematte und weniger Büro

Fachkräftemangel und wie Unternehmen jungen Menschen den Job attraktiver machen

Franca Cerutti - Psychologie to go! Wie verrückt sind wir eigentlich? Bin ich hochsensibel? Wie setze ich Grenzen? Woran erkenne ich Narzissten? Fragen wie diese beantwortet Psychotherapeutin Franca Cerutti jede Woche in ihrem Podcast "Psychologie to go!" – in welchem sie wissenschaftliche Erkenntnisse und konkrete Tipps leichtfüßig, sensibel und unterhaltsam verpackt alltagstauglich macht.

Die Gäste vom 05.04.2023

© dpa

Vanessa Mai

Susan Sideropoulos - Leichtigkeit im Leben

"Warum wirkt bei dir eigentlich alles so leicht?" lautet die am häufigsten gestellte Frage an die beliebte Schauspielerin Susan Sideropoulos. Ihre Antwort: "Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend!" Susan Sideropoulos zeigt uns Tools, um Gedanken ins Positive zu drehen, das gewünschte Leben zu manifestieren, Schweres und Altes loszulassen und mit dem inneren Kind eine Runde auf dem großen Spielplatz der Welt zu drehen.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 04.04.2023

Natalia Avelon + Schalte Detlef Soost - CP Das große Promibacken - Osterspezial

Im Osterspezial treten sechs erfahrene Promi-Bäcker:innen in Zweierteams gegeneinander an: Schauspielerin Janine Kunze und Moderator Ralph Morgenstern, Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon sowie Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski. Die Duos müssen drei ostertypische Aufgaben absolvieren und dabei Teamgeist und Kreativität beweisen. Die Sieger mit der höchsten Punktzahl bekommen 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 03.04.2023

© dpa

Peter Maffay – CP Happy Birthday Tabaluga

Die Geschichten rund um den kleinen Drachen Tabaluga verzaubern bereits Generationen. Zu dessen 40. Geburtstag präsentiert Thore Schölermann eine spektakuläre Gala aus Berlin. Gemeinsam mit den Erfindern Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk feiert SAT.1 das Jubiläum der Kultfigur und lädt zahlreiche Wegbegleiter und Fans zu einer Show voller Überraschungen ein. Zu den Gratulanten gehören u. a. Wincent Weiss, Maite Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger, Beatrice Egli, The BossHoss u.a.

Sandra Konrad - Eltern - Fluch oder Segen?

Wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert – auch die zu unseren Eltern. Warum fühlen wir uns gegenüber unseren Eltern auch als Erwachsene so ohnmächtig? Viele Menschen sind mit ihren Eltern heillos verstrickt: Schuldgefühle und Enttäuschungen bestimmen aufgrund zu hoher gegenseitiger Erwartungen häufig die Beziehung. Doch irgendwann ist es für jeden an der Zeit, Abschied zu nehmen. Damit gemeint ist nicht der Bruch mit den Eltern, sondern die Ablösung von den elterlichen Erwartungen und Aufträgen. Diese emotionale Abnabelung ist ein lebenslanger Prozess und eine der schwierigsten Aufgaben unseres Lebens. Denn erst, wenn wir unangemessene Abhängigkeits- und Schuldgefühle aktiv bearbeiten, können wir uns gesund von unseren Eltern lösen und glücklichere Beziehungen sowie ein selbstbestimmteres Leben führen.

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 31.03.2023

© Dominique Boniecki

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Alex Wahi – Frühlingsküche

Die Gäste vom 30.03.2023

Olaf Schubert – Olaf Jagger

Sohn von Mick Jagger in seiner eigenen (fiktionalen) Doku: Der Künstler Olaf Schubert findet durch Zufall heraus, dass seine Mutter in den 60ern, noch während der DDR-Zeit, eine kurze Affäre mit Mick Jagger hatte. Wenn man genau hinschaut, drängt sich sogar eine gewisse Ähnlichkeit auf. Schubert macht sich auf die Suche und beginnt, unangenehme Fragen zu stellen – an seine Verwandten, an Rolling-Stones-Exegeten, Historiker und Experten. So unfasslich es scheint – immer mehr Indizien deuten darauf hin, dass Olaf Schubert seine Familiengeschichte tatsächlich noch einmal neu schreiben muss.

Samuel Meffire - Vorzeigepolizist, Krimineller, Jugendhelfer

Samuel Njankouo Meffire wurde 1970 in Zwenkau bei Leipzig geboren. Ex-Vorzeigepolizist. Werbestar. Ex-Räuber. Ex-Sträfling. Meffire hat bei Anthroposophen gelebt, er hat in Altenheimen, in einer Müllsortierungsanlage und als Sozialarbeiter gejobbt. Er hat die Bürgerkriegshölle des Kongo überstanden und lange Jahre der Isolationshaft. Es ist die Geschichte von einem, der auszog, die Welt besser zu machen und an sich selbst gescheitert ist, herabgestürzt ist in die tiefsten Tiefen. Und sich von dort auf einen neuen Weg gemacht hat, allen Widerständen zum Trotz. Heute lebt er in Bonn, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet in der Jugendhilfe mit straffälligen und schwerstauffälligen Jugendlichen

Til Schweiger, Tina Ruland, Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz - Manta Manta

Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.

Die Gäste vom 29.03.2023

Daniel Engelbarts – Rabatte für E-Autos

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 28.03.2023

Dieter Bachmann - Lehrer - bewegt was!

Ein ganz und gar ungewöhnlicher Lehrer erzählt über die Erkenntnisse aus der jahrzehntelangen Arbeit mit Kindern. Die wichtigsten Dinge hat Dieter Bachmann nämlich nicht im Studium gelernt,

sondern von seiner Oma, einer streunenden Katze oder eben den Kindern selbst. Von Herrn Bachmann können wir wiederum lernen, wie man Kindern Vertrauen schenkt, wie man im Umgang mit ihnen authentisch bleibt, Haltung und Mitmenschlichkeit zeigt und dabei Kreativität, Toleranz und Kommunikation in den Mittelpunkt stellt.

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 27.03.2023

© picture alliance/dpa/Henning Kaiser

Simon Gosejohann - Podcast How to Dad

Ist es ein Naturgesetz, dass Eltern peinlich sind? Oder kann man vielleicht auch ein Vorbild sein? Wie verhält man sich in bestimmten Situationen? Wie gehe ich mit Freunden der Kinder um? Und die wirkliche peinliche Frage, die nur er stellen kann: Wie kann man ein cooler Papa werden? Diese Kommunikationsebene wird selten geöffnet, weil man sich als Elternteil ja auch ungern in Frage stellt. Pro Folge ist ein Kind zu Gast und spricht mit Simon Gosejohann über genau diese Themen

Nadine Breaty - Selbsthilfe in Krisen

Sie hat 9,4 Millionen Follower bei TikTok weltweit (Zahlen bitte aktuell anpassen!) und ist damit die erfolgreichste Deutsche in dem Social-Media-Portal: Nadine Breaty. Doch die Rostockerin hatte es nicht immer leicht: Sie ist mit Piebaldismus, einer Genmutation, auf die Welt gekommen, die weiße Haarsträhnen und Hautirritationen verursacht. Zudem liegt bei ihr eine Borderline-Erkrankung vor, die bei ihr zu plötzlich auftretenden Wutattacken und schweren depressiven Phasen führte. Inzwischen nutzt Nadine ihre Reichweite auch, um gegen Hass und Mobbing einzutreten und dafür, mentale Gesundheit als Schulfach einzuführen.

Dr Dominique Tordy - Tiersprechstunde

Die Gäste vom 24.03.2023

© Privat

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Sascha Zöller - Handyhüllen und Panzerglasfolien

Alex Wahi – Frühlingsrezepte

Die Gäste vom 23.03.2023

Roger Rankel - Die Tricks der Online-Supermärkte

Immer mehr, immer erfolgreicher: Lebensmittel liefern lassen. Aber die Fallen sind zahlreich, die Tricks gemein etc. Roger Rankel weiß, worauf man achten muss und warum online Einkaufen immer teurer wird, als geplant und auch als die Werbung suggeriert.

Julia Mattes - Romantik Rückkehr

Alle reden von Dates, Stress, Sex, Trennung etc etc – Romantik wird nicht mehr erwähnt und zählt im Alltag nicht mehr. Wir haben Romantik im Alltagsstress total vergessen. Wie wir mit Kleinigkeiten Beziehung, Glück und Liebe sowas wie Alltagsromantik zum Leben erwecken. Das erfrischt auch die Beziehung und wer romantisch kann, wird schneller wieder glücklich.

Mickie Krause

Die Gäste vom 22.03.2023

Christine Rickhoff - Keine Angst vor der Angst

Christine Rickhoff befragte 100 verschiedene Menschen nach ihrem ganz eigenen und persönlichen Tipp zum Umgang mit Angst. Mit dabei sind viele Prominente wie Thomas Müller, Rolf Zuckowski, Lina Larissa Strahl, Max Giesinger oder Motsi Mabuse. Ebenso Menschen mit besonders waghalsigen Berufen wie eine Haiforscherin, ein Feuerwehrmann, eine Astronautin oder ein Seilartist.

Uli Niedersteiner - Guter Kaffee, schlechter Kaffee

Gefilterter Kaffee ist die billigste Variante sich morgens einen Kaffee zuzubereiten. Doch billig heißt längst nicht schlecht, denn auf die Bohne kommt es an. Welche Bohnenart, Fermentierung und Farbe dafür besonders gut ist, weiß Barista und Kaffeesommelier Uli Niedersteiner

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 21.03.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 20.03.2023

© picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto

Jan Weiler - Verfallsdatum Elternzeit

Irgendwann ist es so weit: Aus Pubertieren werden Erwachsene. Die Rollen werden vertauscht. Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen werden nicht mehr benötigt. Für die Eltern bricht ein neues Zeitalter an. Die Themen verändern sich: Nun fordern Spätpubertiere aus dem Urlaub größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die "Ältern" mit deren veralteten Weltsichten, verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie. Sie weisen sie darauf hin, dass Menschen über Fünfzig keine schwarzen Hemden tragen sollten, rufen nicht auf dem Festnetz an. Bestseller- Autor Jan Weiler, sagt, warum und wie seine Vertragszeit als Vater abgelaufen ist.

Bas Kast - Mentale Gesundheit

In seinem "Kompass für die Seele" zeigt Bas Kast auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und vieler Selbstversuche, welche körperlichen und psychischen Faktoren zusammenspielen müssen, um unsere Seele zu stärken. Und stellt zehn einfache, teils überraschende Strategien vor, wie wir Körper und Geist in jeder Lebensphase erfrischen, Zuversicht gewinnen und mit uns und der Welt wieder ins Gleichgewicht kommen. Welchen Einfluss hat unser Essen auf unsere mentale Gesundheit? Wieso hilft körperlicher Stress, die Psyche zu entspannen? Warum wirken Schlaf und Träume therapeutisch? Wie groß ist der Schaden durch schlechten Schlaf, wie hoch der Nutzen von Eisbädern und Fasten für unsere Gemütsverfassung? Bas Kast besucht Meditations-Intensivkurse und testet an sich selbst die Heilkraft bewusstseinsverändernder Substanzen. Und er forscht nach, ob die Empfehlungen antiker Philosophen, den Seelenfrieden zu finden, auch heute noch gelten.

Simon Waslowski – Animal News

Die Gäste vom 17.03.2023

Elena Gruschka – Aufstieg und Fall von Michael Wendler

Alex Wahi – Frühlingsküche

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 16.03.2023

Charlotte Raven - Coaching-Hölle

Charlotte Raven war ausgebrannt und depressiv – und damit gefundenes Fressen für eine Szene, die genau solchen Menschen vermeintliche Lösungen in Form von Heilung, Transformation und Halt auf abstruseste Art und Weise für alle ihre Probleme verspricht. Natürlich gegen Geld. Sehr viel Geld. Denn im Geschäft mit der Hoffnung geht es um Millionen. Unseriöse Coaches, die oft keine qualifizierte Ausbildung haben, ziehen den Menschen ohne Rücksicht auf Verluste in anonymen Massenkursen systematisch das Geld aus der Tasche, indem sie ein glückliches, erfolgreiches, freies und selbstbestimmtes Leben versprechen. Dabei bedienen sie sich hochgradig toxisch-manipulativen Marketings und Psycho-Tricks. Nicht selten werden Menschen dabei nicht nur finanziell ausgenommen, sondern auch noch psychisch geschädigt. Charlotte Raven hat diesem Teil der Szene den Rücken gekehrt und klärt jetzt über die Methoden einiger selbsternannter Gurus auf.

Ben Bernschneider

Seine unglaubliche Geschichte mit Instagram.

Die Gäste vom 15.03.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Kim Fisher – Dating mit Ü 50

Die Gäste vom 14.03.2023

Elisa Marie Hoven - Gerechtes Recht?

Das Strafrecht polarisiert, fasziniert und empört wie kaum ein anderes Thema. Immer wieder gibt es Straftaten, die uns verunsichern, da sie unsere grundlegenden Regeln und Werte in Frage stellen. Diese Verunsicherung wächst, wenn es zum Prozess kommt. Die Urteile der Gerichte sind für viele häufig nicht nachvollziehbar: Einer aktuellen Umfrage zufolge halten fast 60 Prozent der Bevölkerungen die Verurteilungen durch deutsche Strafgerichte für "zu milde". Wenn Recht und Rechtsempfinden aber zu sehr auseinandergehen, schwindet das Vertrauen in Justiz und Rechtsstaat.

Uli Niedersteiner – Barista

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 13.03.2023

© picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Rolf Schmiel - Schluss mit Aufschieberitis!

"Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen": Mit diesem Sprichwort können Menschen, die zum Prokrastinieren neigen, wenig anfangen. Das geschieht nicht aus Unwissenheit oder Faulheit. Sondern, weil sich Menschen mit Hang zur Prokrastination schlichtweg nicht dazu aufraffen können oder lieber andere Dinge tun. Rolf stellt uns die 2 Minuten Regel vor, die gegen die Aufschieberitis hilft und gibt weitere Tipps, was liegen bleiben kann und was unbedingt erledigt werden muss.

Dr. Dominique Tordy – Haustiersprechstunde

Stefan Verra - Männer und Frauen ticken anders

Stefan Verra, Experte für Körpersprache, weiß, warum das so ist: Unser Alltag ist geprägt durch geschlechtsspezifisches Verhalten. Wir alle sprechen zwar grundsätzlich die gleiche Körpersprache, doch es gibt Signale, die geschlechtsspezifisch typisch sind, und diese Signale erst geben unseren Worten Bedeutung.

Die Gäste vom 10.03.2023

Mimi Fiedler - Alkoholsucht

Mimi Fiedler ist schön, begabt und erfolgreich – und aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Mit ihrer lebenslustigen Art ist sie nicht nur ein beliebter Gast in Talkshows, sondern auch für viele ein Vorbild. Doch was lange nur wenige wussten: Die sympathische Schauspielerin verheimlichte fast 30 Jahre ihre Alkoholsucht und verlor regelmäßig die Kontrolle über ihr Leben. Sie wahrte nach außen den Schein – und wurde dabei immer kränker. Heute hat sie den Weg aus der Abhängigkeit geschafft und erzählt in ihrem Buch schonungslos offen von ihrem Leben mit Alkohol – sie macht sich auf die Suche nach dem Warum und begegnet dabei nicht nur Dämonen und Traumata, sondern auch den Leben ihrer Ahnen. Die berührende Lebensgeschichte einer Frau, die es geschafft hat, der Volksdroge Alkohol zu entkommen und eine Liebeserklärung an das Leben.

Alex Wahi – Frühlingsrezepte

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Der Gast vom 09.03.2023

Peter Giesel – CP Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Die Gäste vom 08.03.2023

© dpa

Samuel Koch - Schwerelosigkeit statt Ballast

Es wird actionreich: Samuel hat verschiedene Arten ausprobiert, um die Schwerkraft zu überlisten. Was bedeutet Schwerelosigkeit im physikalischen Sinne? Seine spannenden Erkenntnisse und ob er diese Experimente (Fallschirmsprung, Segelflug, Achterbahn uvm.) zur Nachahmung empfiehlt, teilt er höchst unterhaltsam. Aber es wird auch tiefsinnig: Was zieht uns nach unten? Was gibt Halt und Hoffnung, wenn nichts mehr geht? Wie finden wir unsere eigene Stärke? Welche Schwere sollten wir loslassen und welches Gewicht lohnt es sich vielleicht auch zu tragen?

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 07.03.2023

© www.oliver-mark.com

Ünsal Arik - Integration gelingt nur mit Respekt

Als "Kanake" im Land der "Almans" lebt Ünsal Arık von Anfang an nach der Devise: ganz oder gar nicht. Er versucht sich als Fußballer, IT-Vertriebler und Versicherungsfachmann. Doch sein Glück findet Arık dabei nicht und fällt tief, rutscht sogar in die Obdachlosigkeit ab. Was ihn schließlich vor dem Untergang rettet, ist das Boxen. Er gewinnt reihenweise internationale Titel und begibt sich dabei auf seine bisher härteste Mission: das Engagement gegen die autoritäre Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan. Nun erzählt Arık seine ganze Geschichte so, wie er durchs Leben geht. Ohne Kompromisse.

Anke Precht - Braucht man Kinder zum Glück?

Das Problem ist oft, dass Menschen mit einem Kind etwas kompensieren wollen: Die Freude suchen, die sie bisher nicht hatten, bedingungslose Liebe erfahren wollen, weil sie das nicht kennen und dabei davon überzeugt sind, dass es ohne Kinder dieses Glück für sie nicht gibt. Wir dürfen von Kindern nichts erwarten, sie sind nicht dafür zuständig, etwas für uns zu tun. Sie sind erst recht nicht dafür verantwortlich, alte Wunden zu heilen und uns das zu geben, was uns im Leben fehlt, sagt Psychologin und Autorin Anke Precht.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 06.03.2023

Jörg Engelhard - Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen

Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen: Diese aufzudecken ist Aufgabe des 1. Kriminalhauptkommissars Jörg Engelhard und seines Teams. Der Polizeibeamte leitet das Fachkommissariat 346 in Berlin. Durch falsche oder fingierte Rechnungen entstehen bundesweit finanzielle Riesenschäden auf Kosten der Krankenversicherten. Sei es der mögliche Pflegebetrug ambulanter Pflegedienste, falsch abgerechnete Arztrechnungen oder betrügerische Kooperationen. Im aktuellen Fokus stehen immer noch etliche Verfahren wegen Betruges von Corona-Teststellen. Über vier Fälle wie Polizei und Kassen Betrüger jagen, die den Hals nicht vollkriegen, wird Jörg Engelhard berichten.

Simon Waslowski - Animal News

Die Gäste vom 03.03.2023

Stefano Zarrella - Für jedes Kochlevel

Auf Instagram postet der in der deutschen Promi- und Social-Media-Szene bestens vernetzte Food-Influencer beinahe täglich Rezeptvideos für seine über eine Million starke Community. Seine Gerichte sind einfach und vor allem unglaublich lecker, wie Stefano so gerne sagt. Von italienischen Klassikern wie Mamas Arancini über Food-Trends und Eigenkreationen wie Gurken-Sushi bis hin zur easy Feierabendküche mit One-Pot-Gerichten: Stefanos Food-Inspo ist für jedes Kochlevel geeignet.

Sascha Zöller – Technik Tipps

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 02.03.2023

© picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Yael Adler - Alterlos

Wir können es nicht ändern, dass wir älter werden – aber wir können sehr wohl etwas daran ändern, wie dies geschieht. Als Hautärztin, Ernährungsmedizinerin und Anti-Aging-Spezialistin wird Yael Adler fast täglich nach den ultimativen Maßnahmen oder Produkten gefragt, die das Altern aufhalten. In ihrem neuen Buch nimmt sie uns mit auf eine spannende Reise durch unseren Körper und erklärt, wie und warum wir von der einzelnen Zelle bis zu den Organen altern – und was wir ganz konkret dagegen tun können, und zwar jeder von uns im Allgemeinen wie an seinen ganz individuellen Schwachstellen. Durch einfache Umstellungen von Ernährung oder Lebensstil können wir nämlich deutlich länger jung bleiben. Detektivisch spürt Yael Adler die Altersbeschleuniger auf, hilft uns, rundum länger fit zu bleiben und liefert verblüffende Tipps zur "Instandhaltung" unseres Körpers.

Rolf Schmiel - Psychohilfe für den Alltag

Wo Menschen zusammenleben, knirscht es manchmal. Missverständnisse, Missstimmungen, Missmut - kurz: Psychokram. Dass es dabei um Krankheiten wie Ängste oder Depressionen geht, ist trotz steigender Zahlen eher die Ausnahme. Die meisten Psycho-Probleme im Alltag kann man ohne lange Ursachenforschung, Couch und Therapie lösen. Mit Rolf Schmiels Psycho-Hacks geht es oft schneller und besser.

Die Gäste vom 01.03.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Benno Fürmann - Waldmensch

Einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands verrät, welche Kraft die Natur ihm gibt, und animiert damit auf leichte Art zu einem nachhaltigeren Leben. Benno Fürmann, vielfach ausgezeichneter Schauspieler, Weltenbummler, aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, ist sich darüber im Klaren: "So viel Bäume, wie ich pflanzen müsste, um die Emissionen, die ich durch meine Flugreisen verursacht habe, neutralisieren zu können, kann ich gar nicht pflanzen. Aber ich finde, vor einer Aufgabe zu kapitulieren, nur weil sie einem zu groß erscheint, sollte niemals ein Alibi für das Nichtstun sein."

Nena Brockhaus & Franca Lehfeldt- Bedrohte Spezies Mann

Tugenden wie Leistungswille, Opferbereitschaft und Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Die Personifizierung dieser Werte hat es hart erwischt: den alten weißen Mann. Während dieser um seinen Platz in der Gesellschaft kämpft, steht zeitgleich der Wohlstand des Landes und der Zusammenhalt auf der Kippe. Zufall? Oder die Folgeerscheinung einer Gesellschaft, die sich in Identitätsdebatten stürzt und den Blick für das Wesentliche verloren hat? Ob im Biergarten mit dem ehemaligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber, in Ascona mit Top-Manager Wolfgang Reitzle oder bei Weltstar Mario Adorf zu Hause – die Journalistinnen Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus machen sich auf die Suche nach den Antworten der alten weisen Männer auf die drängenden Fragen der Gegenwart. Und sie hören aufmerksam zu.

Die Gäste vom 28.02.2023

Mark, Aaron und Joshua Keller - "Los Kelleros"

Schauspieler Mark Keller und seine Söhne Aaron und Joshua drehen als "Los Kelleros" Tanzvideos und sind die Gute-Laune-Truppe auf TikTok und Instagram. Regelmäßig beglücken "Los Kelleros" ihre Fangemeinde mit witzigen Musik-Clips und happy Dance-Moves in coolen Outfits. Allein der erste Insta-Tanz wurde inzwischen 3,5 Millionen Mal aufgerufen. Mal hüpfen sie in einer Tiefgarage rum, mal am Bodensee und mal in Köln. Gelenkig, mit viel Sixpack-Power dank täglichem Training und immer mit einer riesigen Portion Selbstironie.

Till Demtröder - Charity-Hundeschlittenrennen Baltic Lights

Hundeschlittenrennen auf Usedom zu Gunsten der Welthungerhilfe.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Anke Precht - Braucht man Kinder zum Glück? Das Problem ist oft, dass Menschen mit einem Kind etwas kompensieren wollen: Die Freude suchen, die sie bisher nicht hatten, bedingungslose Liebe erfahren wollen, weil sie das nicht kennen und dabei davon überzeugt sind, dass es ohne Kinder dieses Glück für sie nicht gibt. Wir dürfen von Kindern nichts erwarten, sie sind nicht dafür zuständig, etwas für uns zu tun. Sie sind erst recht nicht dafür verantwortlich, alte Wunden zu heilen und uns das zu geben, was uns im Leben fehlt, sagt Psychologin und Autorin Anke Precht.

Die Gäste vom 27.02.2023

© SAT.1

Dr. Dominique Tordy – Die richtige Pflege der Haustiere

Fellpflege, Ohrenpflege, Pfotenpflege, Zahnpflege, egal bei welchem Haustier -was ist da generell zu beachten? Und welche Tests gibt es, um zuhause den Gesundheitszustand des Haustieres selbst zu bestimmen?

Jasmin Wagner & Jochen Schropp – CP Volles Haus!

Die Gäste vom 24.02.2023

© Privat

Anke Engelke und Riccardo Simonetti - Neuer Podcast „Quality Time mit Riccardo und Anke”

Anke Engelke und Riccardo Simonetti lernten sich in der ProSieben Primetime Show „Wer stiehlt mir die Show?" kennen. Doch sie sind nicht nur Kollegen - sie teilen einen einzigartigen, neugierigen, aufmerksamen und wissbegierigen Blick auf die Welt. Wenn die beiden sich an den Podcast-Mikrofonen treffen, erzählen sie über ihre ganz persönlichen Lebens- und Berufserfahrungen und bleiben dabei stets in einem spannenden, unterhaltsamen und wissbegierigen Austausch.

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 23.02.2023

© picture alliance/dpa/Gerald Matzka

Gina Antonia Rühl - Beauty Tipps & Tricks

Am Donnerstag kommt Vize Miss Germany Gina Antonia Rühl zu uns. Thema: Wie verändert sich der Begriff der Schönheit, wenn man einen Arm verliert. Ihre Tipps und Tricks rund um Beauty. Hintergrund: Bei einem Verkehrsunfall vor knapp 2 Jahren verlor sie einen Arm.

Dejan Garz - Haarsprechstunde mit Dejan

Er begeistert viele Menschen auf Social Media. Mit 255 Tsd. Followern auf Instagram und 536,7 Tsd. auf TikTok gehört er zu den erfolgreichsten Haarinfluencern. Seine "Haarsprechstunden" zeichnen sich durch seine humorvolle und sympathische Art und Weise aus. In seinen Videos beantwortet er alle Fragen rund um das Thema "Haare". Von der richtigen Pflege und Anwendung bis hin zu Trends und Produktfavoriten, ist alles dabei. Und darüber möchten wir mit ihm sprechen.

Ingo Lenßen – CP Lenßens großer Check und CP Volles Haus

Seit Jahren ist Ingo Lenßen als Anwalt auch im TV tätig und sorgt in Lenßen übernimmt dafür, dass seine Mandanten und Mandantinnen das Recht bekommen, welches ihnen zusteht. Mit uns spricht er über seine Arbeit und seinen Alltag als Jurist.

Die Gäste vom 22.02.2023

Peter Huth - Fasten

Fasten im Selbstversuch - jeden Tag ca. 700 Gramm weniger. Was das Fasten mit ihm gemacht hat - ein Erfahrungsbericht von Peter Huth

Daniel Engelbarts – Online Apotheken

Online in der Apotheke shoppen, und dabei viel Geld sparen! Kopfschmerztabletten, Hustensaft, Nasenspray und andere Medikamente - und alles viel günstiger als in der Apotheke um die Ecke! Wie viel Ersparnis hat man und mit welchen Tricks kann man noch mehr Geld sparen? Unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts hat sich durch die große Zahl der Online-Apotheken geshoppt.

Die Gäste vom 21.02.2023

Charlotte Karlinder versorgt euch auch morgen wieder mit Tipps zum Thema Gesundheit. © Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 20.02.2023

Maurice Odendahl - Dach-Fluencer

Er ist einer der erfolgreichsten Influencer im Dachhandwerk

Dr. Stefan Sell - Massiver Stellenabbau in Deutschland!

Massiver Stellenabbau in Deutschland! Mit Dr. Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte und Prof. für Volkswirtschaftslehre: Massenentlassungen bei Bosch + ZF bis Ford, Philips oder Amazon und Microsoft. Gerade die Tech-Riesen produzieren plötzlich Arbeitslosigkeit. Ist das der Rückschlag für die dt. Wirtschaft oder der Weg zu einem Umbruch? Doch wie kann man diesen Jobverlust überleben und wohin entwickelt sich der Arbeitsmarkt?

Die Gäste vom 17.02.2023

Thilo Bode – Verbraucherwissen

Wir alle gehen in den Supermarkt. Doch zwischen Preissteigerungen und dem Wunsch nach guten Lebensmitteln gleicht der Wocheneinkauf einem Blindflug: Billig ist nicht schlecht, teuer ist nicht gut. Unverständliche Zutatenlisten, undurchsichtige Qualitätsversprechen und fehlende Informationen verhindern, dass wir als Kunden unsere Wahlfreiheit ausüben können. Deshalb nimmt uns Thilo Bode mit auf einen aufklärerischen Gang durch den Supermarkt. Er unterzieht die wichtigsten Lebensmittel von der Frische- bis zur Tiefkühltheke – Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte und mehr – einem radikalen Qualitätscheck. Und er beschreibt, was passieren muss, damit Supermärkte die Erwartungen der Verbraucher nach Transparenz und Qualität erfüllen.

Michèle Loetzner - Liebeskummer in 99 Tagen bewältigen

Es gibt ihn, seit es Menschen gibt. Und bis heute wurde keine Medizin, kein Impfstoff, kein Rezept dafür gefunden: Liebeskummer. Jeder kennt diesen Schmerz, der laut Studien genauso eine Intensität hat wie Trauer oder Krankheit. Liebeskummer in Film, Fernsehen und Romanen begegnet uns oft – aber über den Liebeskummer im echten Leben findet man fast nichts. Wie wir ihn überwinden und an ihm wachsen können, erklärt uns Michèle Loetzner mit viel Humor und Feingefühl

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 16.02.2023

© picture alliance / Eventpress Golejewski | Eventpress Golejewski

Nikeata Thompson - Germany’s Next Topmodel

Am 16.2. geht es wieder los: Heidi Klum sucht Deutschlands nächstes Topmodel. Laufsteg Coach und Tanztrainerin Nikeata Thompson ist ebenfalls wieder mit dabei und bringt den Nachwuchsmodels so einiges bei ...

Michael Wirtz - Teufelskreis Übergewicht

Das Vorstandsmitglied der AdipositasHilfe Deutschland e.V. spricht mit uns über die Tücken, die Übergewicht mit sich bringt.

Die Gäste vom 15.02.2023

Judith Rakers - Ernteglück

Mit ihrem Bestseller "Homefarming" hat Judith Rakers gezeigt, wie sich Gartenneulinge den Traum vom Ernteglück aus dem eigenen Garten auch ohne grünen Daumen erfüllen können. In ihrem neuen Buch geht es um den schönsten Teil beim Homefarming: das Genießen! Die beliebte TV-Moderatorin zeigt, welches Obst und Gemüse in welchem Monat erntereif ist, und verrät ihre 100 Lieblingsrezepte dazu: von Smoothies, Aufstrichen, Suppen und Salaten bis hin zu Pasta, Aufläufen, Desserts und leckeren Ideen für den Vorrat. Und saisonale Tipps zum Anbau der Lebensmittel gibt's auch. Mach's dir lecker zu Hause!

Christoph Scheermann - Filmtipp

Unser Filmexperte versorgt euch mal wieder mit den aktuellsten Tops und Flops der Filmindustrie und verrät euch, was ihr jetzt unbedingt gesehen haben müsst.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 14.02.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Claudia Hochbrunn - Mit Idioten klarkommen

Ob Miesmacher, Moralapostel, übertriebene Optimisten oder Märchenerzähler – wo man auch hinschaut, begegnen einem Idioten. Sie nerven und belästigen uns bei der Arbeit, während der Freizeit, im Internet und in der Politik. Wie wachsen diese Menschen heran und was macht sie aus? Welche Arten von Idioten gibt es? Und wie geht man am besten mit ihnen um? Claudia Hochbrunn analysiert mit viel Witz und scharfer Zunge die verschiedenen Persönlichkeitstypen und zeigt, wie wir mit ein wenig Feingefühl, ein bisschen Geduld und dem ein oder anderen Trick in der Kommunikation mit ihnen fertig werden.

Die Gäste vom 13.02.2023

Daniel Jung - Die 5 besten Mathe-Tipps

Mathematik ist der Alptraum vieler Schüler und hat in Deutschland ein schlechtes Image. Dabei braucht man Mathe für ganz alltägliche Aufgaben – und zwar das ganze Leben lang. Aber kann man eine Matheschwäche in der Schule tatsächlich überwinden und welche Rechenarten sollte man auf jeden Fall im Gedächtnis behalten? Darüber sprechen wir mit Daniel Jung. In seinen Sozial Media Videos erklärt er Mathe mit Aha-Erlebnis.

Dr. Dominique Tordy - So schafft man sich richtig ein Haustier an!

Die Gäste vom 10.02.2023

Christina Ginter und ihr Mann, Fußballer Matthias Ginter, bei einer Spendengala für ihre Stiftung. © picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Christina Ginter - Kindern eine Chance geben

Die Matthias Ginter Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren im Raum Freiburg zu unterstützen. Unabhängig von ihrer Herkunft oder ihres Glaubens soll diesen die Möglichkeit gegeben werden, ihr Leben erfolgreich zu meistern. Kinder und Jugendliche können sich nicht aussuchen, unter welchen Voraussetzungen sie aufwachsen müssen. Geistige, körperliche oder soziale Benachteiligungen erschweren ihnen die Integration in unsere Gesellschaft. Diese jungen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Die Ginter-Stiftung möchte daher insbesondere eigene Projekte durchführen und Projekte von Dritten fördern, die diesem Zweck gerecht werden. Sport, Bildung und Erziehung stehen hierbei im Mittelpunkt.

The Duc Ngo - Asia Nudel Kunde

Udon Nudeln, Reis- und Glasnudeln, Mienudeln, Sobanudeln – wer blickt da noch durch? The Duc Ngo - deutscher Koch, Gastronom vietnamesisch-chinesischer Abstammung und cooler Berliner, erklärt uns die Vielfalt der asiatischen Nudelsorten

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 09.02.2023

Martina Hill – HILLarious

Neue Sketch-Comedy Show mit Martina Hill (Knallerfrauen, Die Martina Hill Show, Switch: Reloaded)! Martina Hill schlüpft in HILLarious auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede Episode ziehen. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren und auch auf neue Charaktere freuen.

Angelina Boerger - Mein Gehirn tickt anders

Wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich AD(H)S habe Lange Zeit fragt sich Angelina Boerger: Bin ich einfach chaotisch und kann nicht gut mit Stress umgehen, oder steckt vielleicht mehr dahinter? Mit Ende zwanzig erhält sie schließlich die Diagnose "AD(H)S im Erwachsenenalter" und ist erleichtert: Endlich hat die Kirmes in ihrem Kopf einen richtigen Namen. Schätzungsweise 2,5 Millionen Erwachsene sind in Deutschland von der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz AD(H)S, betroffen. Die Symptome bei Erwachsenen sehen in der Regel anders aus als bei Kindern und auch das Bild des klassischen "Zappelphilipps" ist längst überholt. Aber warum wissen wir über AD(H)S im Erwachsenenalter so wenig? Warum ist der Weg zur Diagnose so lang? Und wieso erhalten gerade Mädchen und Frauen oft sehr späte oder falsche Diagnosen? Diese und mehr Fragen beantwortet Angelina Boerger in "Kirmes im Kopf". Sie klärt über die gängigsten Vorurteile gegenüber Menschen mit AD(H)S auf, berichtet von den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – und erzählt mit Leichtigkeit und Witz aus ihrem Alltag: von Lernkrisen während des Studiums und Busfahrten ans falsche Ende der Stadt über Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen bis hin zu übersprudelnden Ideen und kreativem Potenzial. Denn das Gehirn von Menschen mit AD(H)S tickt etwas anders – aber wer sagt eigentlich, dass das etwas Schlechtes ist?

Yael Adler - Perfekte Tipps für ein gesundes Leben

Die Gäste vom 08.02.2023

Anoki alias Florian Grießmann - Ungewollt zum Werbegesicht

Als Student lässt sich Florian Grießmann für 60 Euro fotografieren. Seitdem werben Banken, Versicherungen und Autokonzerne mit ihm. Wehren kann er sich dagegen kaum. Grießmanns Gesicht ist zu einem Symbolbild geworden, das für den jungen modernen Mann steht – und ziemlich gefragt ist. Sucht man auf der Plattform für Stockfotografie nach "urban man", also einem hippen Stadtbewohner, wird Grießmann als erstes von insgesamt 593.888 Bildern angezeigt. Immer wieder haben Freunde sein Gesicht auf Plakaten entdeckt und gefragt, warum er denn plötzlich für eine Bank oder Versicherung werben würde. "Ich musste allen ständig erklären, dass ich mit den Konzernen nichts zu tun habe" sagt Grießmann. Grießmann ist das Gesicht so vieler Kampagnen, dass er selbst den Überblick verloren hat. Es könnten 30 oder 40 sein, er weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch viel mehr, in denen er zu sehen ist. Informiert wird er darüber nicht. Auch Geld erhält er für seine vielen Auftritte nicht. Und das will er nicht mehr akzeptieren. Als Musiker trifft Florian Grießmann dieser ungewollte Ruhm besonders hart: Er setzt sich gegen den Klimawandel und Rassismus ein, viele seiner Songtexte seien kapitalismuskritisch. "Wie kann ich das glaubhaft singen, wenn ich in jeder Werbung auftauchen kann?" Kurzum: Es stört ihn, weil er sich moralisch mit vielen dieser Kampagnen gar nicht identifizieren kann.

Christoph Scheermann – Filmtipp

Unser Filmexperte versorgt euch mal wieder mit den aktuellsten Tops und Flops der Filmindustrie und verrät euch, was ihr jetzt unbedingt gesehen haben müsst.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 07.02.2023

© picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Ralf Möller – vegane Muckis

Ralf Moeller isst vegan? Echt jetzt? Ja, das tut er, und fühlt sich damit besser denn je. So wie Millionen Menschen hierzulande. Eingefleischte Grillmaster wie Spitzensportler:innen – immer mehr kommen auf den Geschmack und ernähren sich ganz oder überwiegend vegan.

Auf Fleisch, Käse, Milch & Co. verzichten, wirklich? Ralf Moeller hat sich mit Blick auf Gesundheit, Umwelt- und Tierschutz für diese Reise entschieden und weiß: Du fällst nicht vom Fleisch und kannst nur gewinnen.

Ich habe mich langsam herangetastet. Das Tolle ist: Man merkt schon nach wenigen Wochen einen Unterschied. Zum Beispiel wurde mein Cholesterinhaushalt besser. Ralf Möller

Statt massenweise tierisches Eiweiß, kommen bei dem erfolgreichen Schauspieler und Genussmenschen Gerichte auf vorwiegend pflanzlicher Basis auf den Tisch. Frisches Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, würziger Tofu, Soja, knackige Salate, Pflanzenöle und Nüsse mit hohem Anteil guter Fette, Sprossen, Samen, Kräuter und vollwertiges Getreide. Inspiration findet Mr. Universum bei Vegan-Koch Timo Franke. "Es muss halt auch schmecken und Timos vegane Rezepte sind einfach der Hammer." Auf dem Weg zu einer ausgewogenen pflanzenbasierten Ernährung könnte es keine stärkere Begleitung geben als Ralf Moellers undogmatisches Plädoyer für die vegane Küche und Timo Frankes krass-lecker-machbar-bunt-gesunde Rezepte.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 06.02.2023

Simon Neumann - Vorsicht bei Zusatzoptionen für TV und Internet

Bei vermeintlich kostenfreien Zusatzoptionen für TV und Internet oder auch beim Neukauf von Fernsehgeräten sollten Verbraucher vor Vertragsabschluss auf das Kleingedruckte achten. Oftmals sind die Dienste nur während der ersten Monate kostenfrei. Verstreicht die Kündigungsfrist (oft von nur 4 Wochen), dann verlängert sich die Zusatzoption sogar bis auf 24 Monate und kann in der Zeit nicht mehr gekündigt werden. Und selbst wenn fristgerecht gekündigt wird, heißt es im Bestätigungsschreiben "bis zum nächstmöglichen Termin". Dieser ist dann aber erst in 24 Monaten.

Dr. Philip Häusser - Chat GPT

"Chat GPT" – die Software ist in aller Munde und gilt als Meilenstein in der künstlichen Intelligenz. Das Programm kann erstmals komplexe Fragen verstehen und eigenständig in ganzen Sätzen antworten. Zuletzt stand die Software-Sensation in der Kritik. Vor allem im Bereich der Bildung schlugen Schulen und Universitäten Alarm: Kids von heute lassen sich von der KI einfach ihre Hausarbeiten schreiben. Schon heute wird vermutet: Chat GPT wird das Internet massiv verändern. Wir wagen den Blick in die Zukunft: Welche Visionen können sich dadurch bald entwickeln? Welche Bereiche wird die künstliche Intelligenz revolutionieren? Wir sprechen drüber mit Dr. Philip Häusser.

Die Gäste vom 03.02.2023

© Oliver Wagner

Sascha Zöller - Digitalisieren von Kassetten, VHS, Schallplatten, Fotos, Dias, etc.

Michèle Loetzner - Liebeskummer bewältigen

Es gibt ihn, seit es Menschen gibt. Und bis heute wurde keine Medizin, kein Impfstoff, kein Rezept dafür gefunden: Liebeskummer. Jeder kennt diesen Schmerz, der laut Studien genauso eine Intensität hat wie Trauer oder Krankheit. Liebeskummer ist schmerzhaft, manchmal sogar existentiell. Wie wir ihn überwinden und an ihm wachsen können, erklärt uns Michèle Loetzner mit viel Humor und Feingefühl.

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 01.02.2023

Kerstin Schick - Schöne Beine

Für viele Frauen sind ihre Beine eine Problemzone. Sie finden sie unförmig, leiden unter Krampfadern, Besenreisern oder kalten Füßen. Hinzu kommen Schweregefühle, Schmerzen und Thromboserisiken. Schlechte Schuhe, Fastfood, langes Stehen oder ständiges Sitzen sind zudem die absoluten No- Gos. Gleichzeitig gelten für Beine besondere Schönheitsideale und es ist für Frauen oft belastend, wenn sie diese nicht erfüllen. Die Venenexpertin & Gefäßchirurgin Kerstin Schick erfährt in ihrer Praxis täglich von der Not ihrer Patientinnen. Ihre Botschaft: Unsere Beine vollbringen eine großartige Leistung, sie verdienen Beachtung und Wertschätzung. Wir klären mit ihr alle Fragen rund um das Thema "Schöne Beine" und klären auch, warum singen die beste Medizin gegen kalte Füße ist.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 31.01.2023

© Archivbild

Flitzi – mobile Gaming

Die neuesten Spiele-Apps, Controller, Headsets & Co. von unserer Expertin Flitzi.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 27.01.2023

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 26.01.2023

© picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Moritz Bleibtreu & Heiner Lauterbach

Mit einem Schlag ist alles dunkel. Züge bleiben stehen. Kraftwerke schalten sich ab. Die Telefonnetze brechen zusammen. Europa ist finster. SAT.1 zeigt ab Donnerstag, 26. Januar 2023, um 20:15 Uhr die deutsche Event-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle.

In der preisgekrönten Serie "Blackout" versinkt Europa in Dunkelheit. Blackout auf dem ganzen Kontinent. Regierungen, Armee und Behörden kämpfen gegen den Stromausfall. Der ehemalige Hacker und Umweltaktivist Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) ist davon überzeugt, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Manzano will Europol und dem BKA helfen. Er erkennt einen Code, den er vor Jahren selbst programmiert hat, der nun für den Blackout verantwortlich zu sein scheint. Nicht zuletzt deshalb gerät Manzano in den Fokus der Ermittlungen von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt (Heiner Lauterbach). Manzano flüchtet – und will seine Unschuld beweisen. Dazu muss er die wahren Täter finden.

Die Gäste vom 25.01.2023

Dr. Yael Adler – neue Hoffnung bei Haarausfall

Julia Mattes - So zerstört man seine Beziehung - No Gos in der Partnerschaft

Jede Beziehung hat ihre eigenen wunden Punkte, aber die meisten verbindet doch eins: Kränkungen und Abwertungen schaden der Partnerschaft am meisten. Eine Studie analysierte die schlimmsten Verhaltensweisen. Um eine Beziehung in ihren Grundpfeilern zu erschüttern, braucht es vor allem zwei Dinge: Missachtung und Demütigung des Partners.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 24.01.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Christoph Karrasch - So wird der Reisesommer 2023

Für viele Deutsche ist die Urlaubsplanung in der trüben Jahreszeit eine schöne Ablenkung. Alleine die Fotos von Sonne, Strand und Meer machen uns gute Laune, wenn wir nach Angeboten suchen. Doch wohin geht der Trend in diesem Jahr? All-inclusive-Angebote sind so gefragt wie nie zuvor. Grund: In Zeiten der Inflation sind die Kosten fürs Essen und Getränke bereits kalkuliert und bieten somit den besten Überblick. Auch Pauschalreisen werden wieder attraktiv, nachdem die Airlines bereits Preiserhöhungen angekündigt haben. Warum wir jetzt schon buchen sollten und mit Frühbucherrabatten noch sparen können, weiß Reise-Experte Christoph Karrasch.

Die Gäste vom 23.01.2023

Andreas Keßler - Mythen rund um E10

Was ist dran am schlechten Ruf des E10-Kraftstoffs? Weniger Reichweite, schädlich für den Motor und weniger Dampf unterm Kessel? Momentan greifen so viele Autofahrer wie noch nie zur um bis zu 5 Cent günstigeren E10-Alternative. Doch eingeschworene E5-Fahrer sind immer noch skeptisch und lassen die Finger vom "Bio"-Kraftstoff.

© picture alliance/dpa | Georg Wendt

Lou Richter - Nie wieder Stress – raus aus der Konfliktfalle

"Ihr könnt mich mal … gerne haben!" Diesen Satz kennen wir alle: wenn wir sauer und verärgert sind. Aber wie kommt jeder aus der Konfliktfalle wieder raus? Das weiß Lou Richter, Moderator, Comedian, Autor, Musiker, Mediator und Konflikt-Experte. Er sagt: Konflikte gehören zum Leben wie Luft und Liebe, haben aber ein miserables Image. Dabei können sie uns sogar helfen. Wie das geht, wie wir Konflikte nutzen können und uns sogar erfolgreicher machen, das erklärt er uns.

Marcel Kuhlmey - Was müssen Polizisten noch alles ertragen?

Dazu Marcel Kuhlmey, Professor für Risiko- und Krisenmanagement und Polizeiexperte. Ob bei den Silvesterkrawallen, der Räumung von Lützerath oder einfach nur Attacken auf der Straße im alltäglichen Leben ausgesetzt. Ständig muss die Polizei den Kopf hinhalten. Und im Extremfall müssen sie denen, von denen sie gerade eben noch mit Molotowcocktails, Steinen oder auch verbal attackiert wurden, kurze Zeit später vielleicht sogar wieder helfen. Wie werden die Beamtinnen und Beamten geschult und psychologisch auf solche Situationen vorbereitet und woher kommt so viel Hass und Ablehnung? Die undankbare Rolle der Polizei!

Die Gäste vom 20.01.2023

© Privat

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 19.01.2023

"Richtig malern" mit Karsten Homann

Karsten ist ausgebildeter Maler, Lackierer und Farbpsychologe. Die Discounter und Baumärkte bieten gerade Farben, Pinsel und Co günstig an. Handwerker sind aktuell aber eh rar. Angesagt ist es, selbst zu streichen. Karsten Homann zeigt, wie jeder richtig malert, welche Rolle, welcher Pinsel, welche Farbe und Technik ideal sind. Und welche Tricks es gibt.

"Messergewalt" mit Lars Winkelsdorf

Sind Messer gefährlicher als Schusswaffen. Gefühlt im Wochentakt kommt eine Horrormeldung nach der Anderen. Wie gefährlich sind Messer wirklich? Und wie kann ich mich vor einem Messerangriff schützen? Sind unsere Gesetze ausreichend? Darüber sprechen wir mit Lars Winkeldorf.

"Wie weit dürfen Aktivisten gehen?" mit Lorenz Maroldt

Riesen Aufregung um die Ereignisse von Lützerath: Sofort hat man die Bilder der Räumung vor Augen. Doch wie weit darf man für berechtigte Ziele gehen? Wie authentisch sind Klima-Aktivisten wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer? Oder sind diese Auftritte reine Inszenierung? Warum gibt man ihnen überhaupt eine Plattform? Das und mehr besprechen wir mit dem Chefredakteur vom Tagesspiegel in Berlin: Lorenz Maroldt.

Animal News mit Simon Waslowski

Thema: Menschen, die Tieren helfen.

Backstage mit Benedikt Amara

Die Gäste vom 18.01.2023

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 17.01.2023

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Vegane Burger von und mit Ansgar Freyberg

Alle reden vom Veganuary, also den Versuch, sich einen Monat komplett pflanzlich zu ernähren und auf tierische Produkte zu verzichten. Und überall werden vegane Burger Patties angeboten. Aber wie stellt man so ein Teil selbst her und vor allem, mit welchem einfachen Rezept schmeckts auch wirklich richtig gut? Das zeigt uns Ansgar Freyberg, der nicht nur als Drummer bei " The BossHoss" den Takt angibt, sondern auch leidenschaftlicher veganer Koch ist. Mit seinen "crazy" Rezepten in seinem Kochbuch begeistert er selbst die Menschen, die gerne Fleisch essen.

Die Gäste vom 16.01.2023

Alexander Bredereck - Arbeitsrecht in der Freizeit

Meldet sich der Arbeitgeber in der Freizeit, bekommen viele schnell ein ungutes Gefühl. Doch reicht das, um eine Mail oder SMS vom Vorgesetzten einfach zu ignorieren? Immerhin ist es außerhalb der Dienstzeit. Jetzt gibt es dazu ein aktuelles Urteil. Wie das lautet, was es genau bedeutet, ob ein privates Handy auch dienstlich genutzt werden muss und was es mit kurzfristigen Dienstplanänderungen auf sich hat, darüber sprechen wir mit Alexander Bredereck.

Franziska Czurratis - Konkurrenz für Helene Fischer?

Sie ist die heißeste Schlagersängerin Deutschlands und eine echte Konkurrenz für Helene Fischer. Die Rede ist von Franziska Czurratis - besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Jenice.

Die Gäste vom 13.01.2023

Sascha Zöller – Technik Neuheiten für 2023

Experte Sascha zeigt euch die neuesten Technik-Trends für das Jahr 2023!

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 12.01.2023

Dr. Winfried Keuthage - Gesundmacher Hafer

Die Zeit der Diäten ist vorbei! Der renommierte Diabetologe Dr. med. Winfried Keuthage weiß, wie man gesund und nachhaltig abnimmt: mit der von ihm auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelten HaWei-Methode. Sie verbindet die blutzuckersenkenden Eigenschaften des Hafers mit den sattmachenden Eigenschaften von Eiweiß – eine echte Erfolgsformel! Dr. med. Winfried Keuthage ist Ernährungsmediziner und Diabetologe mit zertifizierter Schwerpunktpraxis für Diabetes und Ernährungsmedizin. Er ist seit vielen Jahren als TOP-Mediziner auf der Focus-Ärzteliste gerankt und lehrt zusätzlich an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Oecotrophologie.

Die Gäste vom 11.01.2023

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 10.01.2023

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich, rund um das Thema Gesundheit.

Simon Neumann - Finanzamt greift bei Ebay Kleinanzeigen & Co ein.

Seit Jahresbeginn gilt in Deutschland das Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Das hat zur Folge, dass Anbieter wie Ebay private Verkäufe dem Finanzamt melden müssen. Was private Verkäufer jetzt beachten sollten, weiß Simon Neumann.

Die Gäste vom 09.01.2023

Florian Frerichs - E-Bike Trends

© imago/Hans Scherhaufer

Dirk Eilert - Mimik - Was dein Gesicht verrät

Sagt der andere die Wahrheit? Wird sie mich wirklich anrufen? Was denken die Kolleg:innen über mich? Wer möchte nicht gerne wissen, was andere denken und wie sie sich wirklich fühlen.

Ob im Job oder privat: Je besser man die Gefühle seines Gesprächspartners oder -partnerin erkennt, desto besser sind die Ergebnisse im Geschäft und ist die Beziehungsqualität. Erwiesen ist aber, dass wir jeden 2. Gesichtsausdruck falsch interpretieren oder sogar übersehen. Das führt zu Missverständnissen und Misserfolgen. Nichts ist so spannend wie die nonverbale Sprache zu "lesen" und so seine Mitmenschen und sich selbst besser zu verstehen.

Die Gäste vom 05.01.2023

Dr. Yael Adler – Gesundheitstipps

Benedikt Amara - Backstage Live

Backstage-Reporter Benedikt Amara hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 04.01.2023

© picture alliance / | -

Monica Meier-Ivancan - Me Time!

Sie stellt ihr neues Buch vor: Jetzt bin ich dran! Das 3-Wochenprogramm für mehr Energie, Wohlbefinden und Lebensfreude!

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Benedikt Amara - Backstage Live

Backstage-Reporter Benedikt Amara hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 03.01.2023

Dr. Bernd Slaghuis - Tipps bei der Bewerbung und Karriere

Neues Jahr, neuer Job. Was will ich, was sind meine Stärken, was ist mir wichtig und wo finde ich am besten eine neue Stelle? Diese Fragen klären wir mit Dr. Bernd Slaghuis, Berater bei allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich, rund um das Thema Gesundheit.

Und Backstage-Reporter Benedikt Amara hat wieder die aktuellsten News aus der Promi-Welt für dich!

Die Gäste vom 02.01.2023

Markus Kamps - Schlafcoach

Ein guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Der Schlafcoach Markus Kamps hat die Top-Tipps zum Thema guter Schlaf.

Kurt Bartels - Es geht bergab

Mit Kurt Bartels, Vizevorsitzender Fahrlehrerverbände, sprechen wir darüber, dass Fahrschüler immer schlechter werden und woran das liegen könnte.

Hajo Schumacher - Kira Schlender Backstage

Wir blicken zurück aufs letzte Jahr mit Politik-Journalist Hajo Schumacher. Und unsere Backstage-Reporterin Kira Schlender hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch.

Die Gäste vom 30.12.2022

Dr. Pop - Der musikalische Jahresrückblick

Der Musik-Experte stellt vor, welche Songs die Charts 2022 bestimmt haben, welche Künstler Chart-Rekorde gebrochen haben, welche Alben auf Dauerschleife liefen

© picture alliance / | -

Felicitas Then - Für alle ein Pfännchen - Raclette mal ganz anders

Raclette geht immer. Vor allem an Silvester. Außer den klassischen Zutaten gibt es noch viele spannende und sehr kreative Pfännchen-Variationen: z.B. als Pizza oder Tortilla Kreation. Oder mit Crepeteig. Gnocchi mit Bechamel- Sauce oder Marshmallows mit Früchten. Die Liste ist endlos lecker. Und easy vorzubereiten. Felicitas Then, TV-Köchin, Foodtruckerin, Bloggerin und "The Taste-Gewinnerin" der ersten Staffel, zeigt uns Kreationen, die nicht nur eine echte Geschmacksexplosion sind und Laune machen, sondern auch leicht auf den letzten Drücker vorzubereiten sind.

Marie Helmschmied – Netz Jahreshighlights

Marie stellt euch die neuesten Jahreshighlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 29.12.2022

Philo Kotnik - Mentalist

Luis Teichmann- Zerreißprobe für Rettungskräfte

"Ein Taxi ist so teuer und ich zahle doch auch Krankenkassenbeiträge." Oder "Wenn Sie mich mitnehmen, komme ich ja schneller dran!" Solche Sätze hört Luis Teichmann oft. Er fährt seit sieben Jahren im Rettungsdienst und Bagatelleinsätze sind hier nicht die einzige Herausforderung: Nachtschichten, körperlich schwere Arbeit, gewalttätige Übergriffe und die psychische Belastung rücken seinen Job aus der Komfortzone. Da ist zum Beispiel der stadtbekannte Mann, der bis zu viermal am Tag die 112 wählt, an 365 Tagen im Jahr – und jedes einzelne Mal muss ein RTW ausrücken. Oder die an Corona Erkrankten, mit denen die Retter:innen von einem Krankenhaus zum nächsten geschickt werden, Hauptsache weg.

Die Gäste vom 28.12.2022

Dominique Tordy - Abnehmtraining für Tiere

Wie übergewichtige Hunde und Katzen wieder schlank werden, erklärt die Tierärztin Dominique Tordy.

Arno Steguweit - Getränke für Silvester

Silvester naht und wieder die schwierige Frage: Welches Prickelwasser ist die beste Wahl für den Jahreswechsel? Prosecco, Crémant, Sekt oder Champagner – und muss es teuer sein oder ist auch die Ware aus dem Discounter gut? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um Schaum- und Qualitätsschaumwein mit Arno Steguweit. Er ist Sommelier und Ritter im Champagnerorden.

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 27.12.2022

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

© picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Rolf Schmiel - richtig entschuldigen

"Sorry seems to be the hardest word!“ - das sang Sir Elton John bereits Mitte der 70er Jahre. Kurz nach Weihnachten und wenige Tage vor dem Jahreswechsel ist ein optimaler Zeitpunkt um sich zu entschuldigen. Sei es für das eigene Fehlverhalten unterm Tannenbaum oder um mit einem guten Gefühl ins neue Jahr zu starten. Wie man sich richtig entschuldigt.

Die Gäste vom 23.12.2022

© Privat

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 22.12.2022

© picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Lorenz Maroldt - So schlecht steht es um Deutschland 2022!

In Deutschland klemmt es derzeit an allen Ecken und Enden: Folgen der Pandemie, des Ukraine-Krieges, Fachkräftemangel und krankes Personal – Wer Handwerker braucht kann lange warten, an Flughäfen herrscht pures Chaos, auf die Bahn ist kein Verlass, Lieferengpässe in X Bereichen, die Verwaltung hinkt hinterher, Post- und Paketzustellungen ebenso, auf Flohmärkten werden neuerdings Medikamente getauscht und Klima-Kleber setzen sich für Klimaziele ein, die hinsichtlich der gegenwärtigen Energiekrise unrealistisch sind. Die Liste geht noch weiter. Da ist eine Frage durchaus berechtigt: Was funktioniert 2022 in Deutschland eigentlich überhaupt noch?

Daniel Engelbarts - Strom für 0€ dank Strompreisdeckel

Mehr als 1.000 Strom- und Gasanbieter erhöhen im nächsten Jahr für viele Millionen Kunden die Preise. Im Schnitt um mehr als 55% - nach oben. In manchen Fällen verdoppelt sich der Preis zum 1. Januar sogar. Durch die Preisbremse ist aber noch nicht alles verloren - man kann sogar den Strom für umsonst bekommen! Das behauptet unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts.

Emanuel Albert - Raus aus der Freundschaftsfalle!

Kann aus einer kumpelhaften Freundschaft mehr werden? Nicht selten rutschen Paare nach ein paar Dates in die Freundschaftszone und kommen aus der "Wir sind gute Freunde- Falle" nicht mehr raus. Aber wie kommt man aus dieser Friendzone wieder raus, wenn man sich verliebt hat und mehr will? Die ultimativen Tipps hat Datedoktor und Beziehungs-Coach Emanuel Albert.

Die Gäste vom 21.12.2022

Jörg Pilawa © SAT.1 / Thomas Leidig

Jörg Pilawa – Der SAT.1-Jahresrückblick

Gemeinsam mit uns allen wird Jörg Pilawa noch einmal das Jahr 2022 Revue passieren lassen. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Im Frühstücksfernsehen spricht er mit uns über die Sendung am 21. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Hendrik Streeck - Intoleranz und aggressive Gesprächskultur

Die Diskussionskultur in Deutschland nimmt extreme Formen an. Meinungen werden nicht toleriert, Menschen werden für ihre Standpunkte angefeindet. Zuletzt wurde Virologe Hendrik Streeck wegen seiner Corona-Aussagen von Satiriker Jan Böhmermann per "Fahndungsplakat" an den Pranger gestellt. Wie weit darf man gehen, wenn einem die Meinung des anderen nicht gefällt, wo sind die Grenzen? Darüber sprechen wir mit Hendrik Streeck.

Die Gäste vom 20.12.2022

© picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Bernhard Hoëcker - Der größte Comedian aller Zeiten?

Bauernhofgeschichten? Kennt doch jeder. Aber Bauernhofgeschichten mit einem Katzenhuhn? So etwas können sich nur Schauspieler und Comedian Bernhard Hoëcker und Co-Autorin Eva von Mühlenfels ausdenken! Nach ihrem erfolgreichen Bilderbuchdebüt "Was macht Püüüp?" dreht sich in "Das Katzenhuhn" alles um einen ganz besonderen Helden. Humorvoll und liebenswert erzählen die beiden Autoren für Kinder ab 5 Jahren die spannenden Abenteuer von Huhn Timme und seinen tierischen Freunden. Die farbigen Illustrationen von Dominik Rupp sind dabei genauso witzig und komisch wie die acht Geschichten in Vorleselänge.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 19.12.2022

ViP mit Vanessa Blumhagen

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

© dpa

Angelo Kelly - Aus für Familenband

Familienband Angelo Kelly & Family hat sich aufgelöst! Das letzte Konzert hat bereits stattgefunden und im Dezember erscheint nun eine Live-DVD/CD mit dem Titel "The Last Show".

Dr. Jakob Maske - Medikamentenengpässe , übervolle Kinderarztpraxen und Krankenhäuser ohne "Kinderbetten"

Die ärztliche Versorgungslage für Kinder und Jugendliche in Deutschland nimmt bedrohliche Formen an. Wir sprechen mit Dr. Jakob Maske. Er ist Kinderarzt und Pressesprecher des Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e.V.. Er sagt: "Wir verlangen, dass Kinder und Jugendliche wieder ordentlich versorgt werden können". Dafür gibt es heute einen Protesttag der Kinderärzte in Berlin.

Die Gäste vom 16.12.2022

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Eko Fresh und Sarah Bora – Autoball WM

Es wird wieder Ball gespielt. Und zwar nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Auto. Die TV Total Autoball WM steht wieder an. Wir sprechen mit unseren Gästen Eko Fresh und Sarah Bora über das TV Event.

Sascha Zöller – Technik-Geschenketipps

Unser Experte bringt uns die besten Technikempfehlungen für Weihnachtsgeschenke mit. Für alle, die noch Inspiration brauchen.

© Privat

Dominique Boniecki – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 15.12.2022

Leon Windscheid - "Das faule Versprechen vom Glück"

Mindset-Coaches, Speaker und sonstige Chaka-Motivations-Trainer versprechen, mit Glücksformeln und platten Psycho-Weisheiten die Menschen glücklicher zu machen. Der Modebegriff in der Szene heißt toxic positivity. Also egal, wie schwierig eine Situation ist, man darf sich nicht hängen lassen. Wut, Trauer und andere negative Gefühle sind unerwünscht. Doch genau dieser radikale Optimismus "Don’t worry, be happy!" erzeugt bei Betroffenen noch mehr Druck, weil echte Probleme nicht ernst genommen werden. Warum hinter vielen "Glücks-Trainer" und "-Ratgebern" ein cleveres Marketing-Konzept steckt und warum die krampfhafte Suche nach dem Glück eher unglücklich macht, darüber sprechen wir mit dem Psychologen, Podcaster und Autor Dr. Leon Windscheid.

© picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Yael Adler - Melatonin-Hype

Melatonin als "Einschlaf-Spray", in Tabletten oder sonstiger Form gilt als Schlaf-Wundermittel. Es soll nicht nur das Ein- und Durchschlafen erleichtern, sondern auch gegen Depression, Jetlag und für den richtigen Schlaf-Wach-Rhythmus bei Schichtarbeitern sorgen. In welchen Fällen Melatonin wirklich helfen kann, welche Neben- bzw. Wechselwirkungen die regelmäßige Einnahme haben kann und wie der Körper die Produktion des Schlafhormons selbst ankurbeln kann, das alles verrät uns Dr. Yael Adler.

Die Gäste vom 14.12.2022

© Archiv

Christoph Scheermann - Filmtipp

Unser Filmexperte versorgt euch mal wieder mit den aktuellsten Tops und Flops der Filmindustrie und verrät euch, was ihr jetzt unbedingt gesehen haben müsst.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 13.12.2022

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Joey Heindle

Die Gäste vom 12.12.2022

ViP mit Vanessa Blumhagen

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Reiner Wild - Ein Berufsleben im Kampf fürs Mietrecht

Reiner Wild, Berlins langjähriger oberster Mieterrebell, Vize-Chef des Deutschen Mieterbundes. Was hat sich in seiner Zeit auf dem Wohnungsmarkt geändert und wie stellt sich die Situation heute dar?

Die Gäste vom 09.12.2022

Ruby O. Fee - I am not your Baby

© picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Florian David Fitz - Kinofilm Oskars Kleid

Seit Ben (Florian David Fitz) von seiner Ex-Frau Mira (Marie Burchard) und den gemeinsamen Kindern Oskar (Laurì) und Erna (Ava Petsch) getrennt lebt, ist sein Leben aus den Fugen geraten. Er sitzt allein in seiner Doppelhaushälfte und trinkt Bier zum Müsli. Doch unerwartet bekommt Ben eine zweite Chance: Als die hochschwangere Mira vorzeitig ins Krankenhaus muss, wohnen seine Kids plötzlich wieder bei ihm. Ben bekommt Aufwind und will zeigen, dass er der perfekte Vater sein kann. Diesmal wird alles gut – glaubt er! Denn Sohn Oskar bringt ein winziges Problem ins Haus: Er trägt ein Kleid, das er nicht mehr ausziehen will. Ben und seine Familie stolpern in ein Abenteuer mit unbekanntem Ausgang und die Chance auf einen Neuanfang.

Rainer Gottwald - Der Gewinner von PBB 2022

Im Studio wird uns Promi Big Brother Gewinner Rainer Gottwald Rede und Antwort über seine Zeit im Haus, mit den anderen Teilnehmer:innen und den Challenges.

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 08.12.2022

© Oliver Wagner

Sascha Zöller - Technik-Geschenke bis 200 Euro

Die Gäste vom 07.12.2022

© Verwendung weltweit, usage worldwide

Sebastian Fitzek - Morde und Mimik & Buchtipps zu Weihnachten

Mehr Bestseller geht nicht. Seit der Thriller-Kaiser Sebastian Fitzek 2007 mit "Die Therapie" einen absoluten Sensationserfolg errang, ist er vom deutschen Büchermarkt nicht mehr wegzudenken. Drei Dutzend Thriller hat er seitdem veröffentlicht, alle stürmten die Bestsellerlisten, zahlreiche wurden verfilmt. Für sein neues Buch war es wichtig, dass Fitzek lernte, woran man Lügen erkennen kennen kann und was ein falsches Lächeln ist. Welche Bedeutung dieses Wissen in seinem neuen Psychothriller „MIMIK" ist hat, das erklärt er uns selbst. Außerdem gibt er Tipps für die besten Thriller als Geschenk unterm Weihnachtsbaum

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Christoph Scheermann - Filmtipp

Die Gäste vom 06.12.2022

Sarah Connors neues Album: Not So Silent Night. © Universal Music

Sarah Connor - Not So Silent Night

Das große Sarah Connor Weihnachtskonzert. Zum ersten Mal im TV. Bei uns singt sie die tollsten Christmas Songs aus ihrem neuen Album. Am Nikolaustag!

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 05.12.2022

© SAT.1 / Claudius Pflug

ViP mit Vanessa Blumhagen

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Kristijan Cacic - Schluss mit dem Fachkräftemangel

Der Berliner Sanitär-Installateur Kristijan Cacic wollte sich das Gejammer nicht länger anhören: Er initiierte auf Instagram die Bewegung #LustaufHandwerk, an der sich inzwischen hunderte Handwerker aus ganz Deutschland beteiligen. Ihr wichtigstes Ziel aber ist es, junge Menschen für Handwerksberufe zu begeistern. Lautstark fordert er von der Politik, jetzt zu handeln und das Handwerk an Schulen und in der Gesellschaft stärker zu fördern. Vom neuen Einbürgerungsgesetz hält er gar nicht. "Das ist nicht nachhaltig, denn die Menschen wandern später wieder zurück in ihr Heimatland!" Und vom Bürgergeld ganz zu schweigen: "So bekommen wir niemanden ins Handwerk."

Die Gäste vom 02.12.2022

Eva Wolfangel - Angriffe aus dem Netz

Sie hackte den IT-Sicherheitsberater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Sie weiß, wie Hacker ticken und kennt spannende aktuelle Stories (z.B. russische Hacker in unserem Stromnetz). Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel erklärt uns dazu, wie die Psychotricks der Telefonabzocker (z.B. Europol) funktionieren, woran man Phishing E-Mails erkennt und wie man sich gegen Hacker wappnen kann.

Dr. Manuela Mahn - Gute Schärfe. Schlechte Schärfe!

Diese Scharfmacher heizen richtig ein. Chili, Ingwer & Pfeffer sind die Klassiker für scharfe Gerichte.im Winter. Aber welche Schärfe ist gesund und welche ungesund? Kann man Schärfe trainieren? Wie kann man Schärfe wieder neutralisieren? Warum gilt bei Ingwer: je älter desto schärfer? Antworten auf all diese und noch mehr Fragen hat Manuela Mahn, Gastrosophin und Deutschlands Gewürzexpertin Nummer 1. Und ACHTUNG: Sie bringt uns den "schärfsten Chili der Welt" mit!

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 01.12.2022

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Uwe Ochsenknecht & Timur Bartels - es weihnachtet sehr

Friedliche Weihnachten. In sechs Episoden folgt die Amazon-Serie zwei frisch Verliebten auf ihrem Weg in ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest: wie, wo und vor allem mit wem feiert man Weihnachten?

Flitzi – Games Tipps

Die Gäste vom 30.11.2022

Michael Nast – Freundschaften

Michael Nast ist Autor des Bestsellers Generation beziehungsunfähig und spricht mit uns über das Thema: Freundschaft zwischen Männern und Frauen – funktioniert das?

© picture alliance / Kirchner-Media | Marco Steinbrenner/Kirchner-Media

Ross Anthony – Weihnachtsbacken

Wir backen mit Ross Anthony zu seinem 2. Backbuch Weihnachtsbacken mit Ross Nach dem großen Erfolg seines ersten Backbuchs wirft der TV- und Schlager-Sonnenschein Ross Antony erneut den Ofen an! Dieses Mal entführt er einen mit seinen Rezepten in die wunderbar wohlige Weihnachtszeit voller funkelnder Lichter und duftendem Gebäck. Ob für Familienbesuch oder beim Adventsnachmittag mit Freunden – das Backbuch liefert Rezepte, die für jeden geeignet sind, und natürlich gute Laune obendrauf!

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 29.11.2022

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann/Geisler-Fotopress

Martin Rütter – nicht ohne meinen Hund

Martin Rütter ist Deutschlands Hundeflüsterer Nr. 1. Das von ihm entwickelte Trainingsprogramm zielt auf eine gewaltfreie und am Hund orientierte Ausbildung. Nicht nur deshalb zählt Rütter zu den populärsten und erfolgreichsten Hundetrainern in Deutschland. Mit seinen Büchern und DVDs stürmte er die Bestseller-Listen. Aktuell ist er auf Tour. Bei uns schaut Martin Rütter immer gerne zwischendurch vorbei und beantwortet Zuschauerfragen.

Die Gäste vom 28.11.2022

Vanessa Blumhagen - Alles aus der Welt der ViPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 25.11.2022

Jannik Könecke - Der größte Mensch Deutschlands

Mit 2,24m ist Jannik Könecke der größte Mann Deutschlands. Zudem hat er sich dieses Jahr auch als Wrestler versucht. Damit ist er zeitgleich auch der größte Wrestler Deutschlands. Wie sein Leben aussieht, erzählt er bei uns im Studio.

© picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Yael Adler - Geheimtipps für die Schönheit

Die Dermatologin und Autorin verrät uns ihre Schönheitsgeheimnisse. Und das bedeutet nach ihrer Ansicht bei Weitem kein makelloses glattes Gesicht. Worauf es wirklich ankommt? Schaltet morgen ein, um die Antwort zu erfahren.

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 24.11.2022

Dr. Stefan Fickl - Starke Zähne

Unsere Zähne sind im Dauereinsatz – wir brauchen sie nicht nur zum Essen, auch beim Sprechen, beim Lächeln und beim nächtlichen Knirschen spielen sie die zentrale Rolle. Da ist es kein Wunder, dass sie uns ab und zu auch Sorgen bereiten. Wie wir Schmerzen und im besten Fall auch den deswegen drohenden Zahnarztbesuch vermeiden, erklärt Zahnarzt Dr. Stefan Fickl

Die Gäste vom 23.11.2022

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Anna Schneider bei der Buchpräsentation Freiheit beginnt beim Ich. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla/Geisler-Fotopres

Anna Schneider - Warum die Verteidigung der Freiheit jetzt besonders wichtig ist

Mit ihrem Buch Freiheit beginnt beim Ich, will die Juristin und Journalistin zu mehr Individualismus anregen. In ihren Augen hängen Freiheit und das Ich untrennbar miteinander zusammen. Bei uns im Studio erzählt sie uns von ihrem neuen Buch und warum sie die Verteidigung des Ichs in Zeiten des Wirs als unabdingbar sieht.

Die Gäste vom 22.11.2022

Emanuel Albert - Das 2. Glück: Nach der Trennung zurück zur/zum Ex

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Karsten Hohmann - Farbpsychologie

Der Experte erklärt dir, wie Farben sich auf unsere Psyche auswirken können und wie du dieses Wissen für dich nutzen kannst.

Die Gäste vom 21.11.2022

Benjamin Bieneck - Neues aus der Welt der ViPs

VIP-Experte Benjamin Bieneck hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für dich!

© dpa

Matthias Schweighöfer - Film Die Schwimmerinnen

Yusra floh während der Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 aus Syrien und nahm für das Team Refugee Olympic Athletes an den Olympischen Sommerspielen 2016 teil, was sie weithin bekannt machte. Ihre Fluchtgeschichte beginnt am 12. August 2015, als sie, damals 17, und ihre ältere Schwester Sarah den Beschluss fassen, vor dem Krieg in ihrem Heimatland Syrien nach Deutschland zu fliehen. Über Beirut geht es nach Istanbul, dann nach Izmir, von wo aus sie in einem auf sieben Personen ausgelegten Schlauchboot mit dreimal so vielen Menschen zur griechischen Insel Lesbos übersetzen. Mitten in der Nacht gibt der Au­ßenbordmotor seinen Geist auf. Damit das Boot nicht sinkt, springen auch Yusra und Sarah ins Wasser, halten es an der Oberfläche. Nach dreieinhalb Stunden gelangen sie völlig entkräftet ans Ufer. Die Schwestern retten 18 Menschen das Leben. Über das Filmdrama sprechen wir mit Schauspielstar Matthias Schweighöfer, der in einer Nebenrolle als Trainer zu sehen ist.

Lilly Krug - Kinostart Shattered - Gefährliche Affäre

Eine Affäre mit fatalen Folgen. Als der Tech-Millionär Chris die schöne Sky kennenlernt, ist er sofort von ihr eingenommen. Doch Sky will etwas ganz Anderes als eine Liebesbeziehung und ist bereit alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Newcomerin und Hauptdarstellerin Lilly Krug spielt in dem nervenaufreibenden Thriller an der Seite von Cameron Monaghan, John Malkovich, Frank Grillo und Sasha Luss. Wir sprechen mit der Ferres Tochter über den Film und mehr!

Die Gäste vom 18.11.2022

André Hoek - Obdachlosenkampagne "Jeder hat ein Recht auf ein warmes Bett" André Hoek hatte einen Job, viel Geld und eine Frau. Dann verlor er alles, lebte 14 Monate lang als Obdachloser auf der Straße und wartete darauf zu sterben. Heute engagiert sich für Obdachlose – und erzählt, wie er ins Leben zurückgefunden hat. Das Leben, das er viele Jahre lang gelebt hatte, war plötzlich wie ausgelöscht. Und genauso behandelten ihn die Menschen auf der Straße. Er fühlte sich ausgegrenzt, ignoriert. Jeder sah ihn, aber keiner nahm ihn wahr. André Hoek hat erlebt, wie ein unsichtbares Kraftfeld die Welt, in der er heute wieder lebt, und die Welt der Obdachlosen trennt. Jeder Tag war für ihn ein Kampf ums Überleben. Er wurde überfallen, verletzt, ruinierte sich seine Gesundheit mit Unmengen von Alkohol. Ein Streetworker half ihm, eine Entziehungskur anzutreten und durchzuhalten. Anschließend gelang es André Hoek, eine Wohnung zu beziehen. Damit war der wichtigste Schritt raus aus der Obdachlosigkeit gelungen. Heute hilft er anderen Obdachlosen und verdient in seinem Job als Vertriebler wieder Geld.

Ingo Lenßen steht für seine Mandant:innen ein, in Lenßen übernimmt. © picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Ingo Lenßen – Lenßen übernimmt

Seit Jahren ist Ingo Lenßen als Anwalt auch im TV tätig und sorgt in Lenßen übernimmt dafür, dass seine Mandanten und Mandantinnen das Recht bekommen, welches ihnen zusteht. Mit uns spricht er über seine Arbeit und seinen Alltag als Jurist.

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 17.11.2022

Flitzi – Games und das passende Zubehör

Die Gäste vom 16.11.2022

© picture alliance / Eventpress Golejewski | Eventpress Golejewski

Sarah Alles – Träumen

Was steckt dahinter, wenn ich immer den gleichen Traum habe? Kann ich meinen Traum steuern? Wie deute ich meine Träume?

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Christoph Scheermann – Film Tipp

Unser Filmexperte Christoph stellt euch die neue Horrorkomödie THE MENU mit Ralph Fiennes vor und berichtet über die neue Tragikomödie Meine Stunden mit Leo mit Emma Thompson!

Die Gäste vom 15.11.2022

Wenn er nicht gerade als Schauspieler vor der Kamera steht, engagiert sich Hannes Jaenicke sehr für die Umwelt. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Hannes Jaenicke - Lebensmittel-Lügen

Der Schauspieler Hannes Jaenicke engagiert sich neben seinem Beruf seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Als Buchautor greift er immer wieder brisante Themen auf und veröffentlichte mehrere SPIEGEL-Bestseller, darunter Die große Volksverarsche und Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. In seinem neuen investigativen Enthüllungsbuch Die große Sauerei deckt Jaenicke die dreistesten Industrie- und Werbelügen auf und erklärt, was Verbraucher:innen von tierischen Produkten wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten unbedingt wissen sollten, um vor dem Kauf und Verzehr die richtige Wahl zu treffen.

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 14.11.2022

Benjamin Bieneck - Neues aus der Welt der ViPs

Society-Experte Benjamin hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 11.11.2022

Sarah Alles - Träumen

Was steckt dahinter, wenn ich immer den gleichen Traum habe? Kann ich meinen Traum steuern? Wie deute ich meine Träume?

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 10.11.2022

Simon Neumann - Wann lohnt sich eine Handyversicherung?

Wann lohnt sich eine Handyversicherung wirklich und worauf müssen wir beim Abschluss achten? Welche Schäden sind abgedeckt, welche nicht? Wie teuer darf so eine Versicherung max. sein? Die wichtigsten Antworten gibt’s von Finanzexperte Simon Neumann!

Carmen Schell - "Können Katzen denken?"

Die Antwort lautet natürlich: JA, Katzen sind viel intelligenter als es die meisten Menschen annehmen. Intelligenter als Hunde sind sie auch.

Katzen glauben wir sind groß, nackt und tollpatschig und lachen sich wohl heimlich ins Pfötchen. Wir werden nicht nur als große, sondern auch als ungeschickte Katzen angesehen. Das bedeutet aber nicht, dass sie uns für weniger intelligent oder minderwertig halten. Darum verändern sie auch ihr soziales Verhalten kaum. Weil sie nicht glauben, sich uns anpassen zu müssen.

Tierpsychologin und Verhaltensberaterin Carmen Schell nimmt uns mit in die Gedankenwelt der Haustiger.

Tom Drechsler - Bei E-Autos geht nichts ohne China

Heute Abend wird das Goldene Lenkrad verliehen - der wichtigste Preis in Europa bei den Autobauern, Zulieferern, also der kompletten Autoindustrie. Erstmals geht eine der wichtigsten Auszeichnungen nach China! Für ein chinesisches Auto! PKW aus China sollen bald auch häufiger in Deutschland auf den Straßen unterwegs sein. Ist das wirklich eine Alternative zu den hier bisher erhältlichen Autos? Die Antwort darauf hat der Chefredakteur der AutoBILD, Tom Drechsler.

© Benedikt Amara

Benedikt Amara - Backstage Live

Die Gäste vom 09.11.2022

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Hajo Schumacher - Deutschland im Nörgel-Modus

Entlastungspakete, Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket kommt – Trotzdem wird genörgelt und kritisiert.

Kolumnist Hajo Schumacher sagt: Full-Service-Mentalität! Wie bei Amazon, man bestellt, Ware wird gebracht, all-inklusive, man muss sich um nichts kümmern. Warum soll ich das denn selber machen? Die Konsumentenhaltung wird auf Politik übertragen, Bürger stehen wie nörgelnde Opas am Fußballplatz. Kein Wunder, die Politik befeuert dieses Verhalten. Ein Spruch wie "You’ll never walk alone" von Scholz geht gar nicht. Denn: Die Rechnung geht nicht auf, es muss schließlich alles bezahlt werden. Und das kann noch böse werden...

Daniel Engelbarts - Das größte Schnäppchen-Event: Singles Day

Der Singles-Day am Freitag ist das größtes Schnäppchen-Event der Welt. Allein an diesem weltweit stattfindenden Rabatt-Shopping-Tag wird mehr Geld ausgegeben als am Black Friday und Cyber Monday zusammen, den beiden anderen großen Deals-Tagen. Es kann also losgehen mit der Schnäppchen-Jagd - und es gibt in diesem Jahr eine entscheidende Neuerung, die ganz wichtig für alle Käufer ist! Was das ist, und wieviel man sparen kann, das weiß Daniel Engelbarts - unser SAT.1 Spardetektiv!

Benedikt Amara - Backstage Live

Die Gäste vom 08.11.2022

Dr. Jan Philipp Burgard - "Midterm Elections" - Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA

Politisches Großereignis in den USA: Zwei Jahre nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden stehen im US-Kongress Zwischenwahlen an. Gewinnen die Republikaner im Abgeordnetenhaus und im Senat die Oberhand? Die wichtigsten Daten im Überblick

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 07.11.2022

ViP mit Vanessa Blumhagen

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für dich!

Die Gäste vom 04.11.2022

© Marie Helmschmied

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Sascha Zöller & Alex Wahi - Smoothie-Maker

Smoothies liegen voll im Trend. Das ein Getränk, das auf Basis von Früchten zubereitet wird, ist gefragter denn je. Dass es aber nicht immer nur Früchte sein müssen, erklären Technik-Guru Sascha Zöller und Spitzenkoch Alex Wahi. Außerdem beantworten sie Fragen zu Smoothie-Makern: Welcher ist gut, welcher noch besser, und welches Gerät kann alles? Viele Fragen - zwei Experten antworten: die Premiere im Duo-Talk!!

Die Gäste vom 03.11.2022

Katja Porsch - Deutschland verblödet!

Wurden die Deutschen in den letzten 100 Jahren immer schlauer (der sogenannte „Flynn-Effekt“), tritt seit einigen Jahren das Gegenteil ein: Wir werden immer dümmer. Warum? Uns fehlen die richtigen Vorbilder. Die finden wir längst nicht mehr in der Schule, sondern vermeintlich im Internet. Gerne dumm, operiert, ein bisschen Stimme und einen YouTube-Kanal mit Millionen Followern. Der schnelle Erfolg klingt toll, lässt uns aber nicht wachsen, sondern das Gehirn schrumpfen. Mentorin Katja Porsch weiß, wie wir aus der Dummheitsfalle entkommen können.

Emanuel Albert - Die größten Beziehungslügen

Die größten Beziehungslügen werden schonungslos benannt von Date Doctor Emanuel Albert. Und gibt konkrete Tipps, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Sex, Lügen und Fantasien: Was halten Partner voreinander geheim, dürfen wir im Alltag überhaupt den anderen anlügen, was, wenn wir an einen Punkt kommen, an dem uns vieles stört und wie glaubwürdig ist dann der Satz "Schatz, dein Bauch stört mich gar nicht, du siehst heute wieder super aus?!"

Die Gäste vom 02.11.2022

Dr. Carola Holzner - Eine Ärztin für alle

"Die Notaufnahme als gesellschaftlicher Mikrokosmos. Sie spiegelt das wahre Leben und zeigt, was wirklich wichtig ist." Carola Holzner spricht Klartext. In der Notfallmedizin, auf ihren Social-Media-Kanälen und in der Öffentlichkeit. Dabei bleibt sie immer sie selbst mit Blick auf die, für die ihr Herz schlägt: ihre Patientinnen und Patienten und deren Leben hinter der Diagnose. Wie die alleinziehende Mutter, die eine lebenswichtige Operation verweigert, aus Angst ihren Job zu verlieren. Die Notaufnahme bringt die oft verdeckten Probleme unserer Gesellschaft ans Licht. Hier stellen sich die wichtigen Fragen nach Gerechtigkeit, Verantwortung und Mitgefühl. Doc Caro nimmt uns mit hinter die Kulissen, gibt Orientierung und zeigt, was jede/r Einzelne für sich selbst und andere tun kann.

Palina Rojinski - Hobby-Astrologin

Astrologie ist mehr als ein Megatrend: Sie kann echte Lebenshilfe sein, uns unsere Stärken bewusst macht, zeigt, wie wir uns weiterentwickeln können und die eigene Intuition schärft – man muss die Sterne nur verstehen. Genau das hat sich Publikumsliebling Palina Rojinski mit Leidenschaft zur Aufgabe gemacht. Seit vielen Jahren konsultiert die Powerfrau Karten und Sterne. In ihren Astrolinski-Videos erklärt sie auch für ihre Fans die aktuellen Konstellationen der Himmelskörper, welche Veränderungen sie für uns im Gepäck haben und welche Chancen sie uns bieten. Mit ihrem Astrologie-Wissen und ihrer Begeisterung inspiriert Palina Rojinski regelmäßig Tausende von Menschen.

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Bis zu 70 Prozent bei Markenartikeln sparen - das verspricht die Werbung der Factory-Outlets. Kann man wirklich so viel Geld beim Kauf von Markenartikeln sparen - und wo sind die versteckten Fallen beim Shoppen im Outlet-Center? SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts ist ein echter Wühler bei der Suche nach Schnäppchen – auch im Outlet!

Die Gäste vom 01.11.2022

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 31.10.2022

Vanessa Blumhagen - Neues aus der Welt der VIPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für dich!

Katja Prosch - Einfach machen

Keynote-Speakerin und Erfolgscoach Katja Porsch hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen, die nicht stehenbleiben möchten, sondern ehrliche und praktisch umsetzbare Rezepte für den Erfolg suchen.

Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, im Hamsterrad festzustecken und immer andere für das eigene Handeln verantwortlich zu machen. Aber sie kennt auch die Wege, wie man aus diesem Hamsterrad wieder rauskommt und zum Macher des eigenen Lebens wird.

Die Gäste vom 28.10.2022

War auch schon in der SAT.1 Kochshow The Taste zu Gast: Nelson Müller. © SAT.1 / Jens Hartmann

Nelson Müller - Nachhaltig und lecker!

Wie kann man einfach nachhaltig und gesund kochen? Starkoch Nelson Müller gibt Tipps und Tricks für die nachhaltige Küche!

Sascha Zöller - Smoothie-Maker im Test

Was sind die besten Smoothie-Maker? Welches Gerät taugt was und ist das Geld auch wert? Das und mehr verrät uns Tech-Experte Sascha Zöller!

© Dominique Boniecki

Dominique Boniecki - Netzhighlights

Dominique stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 27.10.2022

Manuel Cortez - "Angst im Gepäck"

Panikattacken, große Selbstzweifel und Depressionen begleiten den Schauspieler und Künstler Manuel Cortez jahrelang. Ein Leben auf der Überholspur, im ständigen Schatten von Angststörungen und der Furcht zu versagen. Angst, dass alle merken könnten, welch zerbrechlicher Mensch hinter der selbstsicheren und coolen Maske steckt. Nach einem langen Weg der Selbsterkenntnis, des Hinfallens und wieder Aufstehens, der Therapie, Ausbildungen und Selbstheilung, veröffentlicht Manuel Cortez in "Angst im Gepäck" seine Erfahrungen und Techniken, die ihn von Ängsten und falschen Glaubenssätzen befreit haben. Seine wichtigste Erkenntnis: Nicht alles, was glänzt, ist Gold, und nichts im Leben geschieht grundlos.

Flitzi - Neues aus der Welt der Spiele

Unsere Games-Expertin Flitzi weiß, was jetzt in Sachen Games angesagt ist! Bei uns stellt sie die aktuellen Highlights vor!

© picture alliance / AAPimages/Lueders | AAPimages/Lueders

Jasmin Wagner - Babynews und "Volles Haus"

Jasmin Wagner ist schwanger und verrät uns LIVE das Geschlecht ihres Babys! Außerdem stellt die Moderatorin die neue Sendung "Volles Haus" in SAT.1 vor!

Die Gäste vom 26.10.2022

Thomas Prantner – Mehr Rechte für Trennungsväter!

In seinem Zuhause sind sie überall präsent: Auf der Anrichte stehen ihre Fotos, in ihren Zimmern bewahrt er Spielsachen von Tochter (11) und Sohn (13) auf. Dabei hat Thomas Prantner seine Kinder seit drei Jahren nicht mehr gesehen. "Briefe für meine Kinder" heißt das berührende Buch. Der Zweifach-Papa will seinen Kindern mit den Briefen zeigen, dass "ich in Gedanken jeden Tag bei ihnen war, auch wenn wir uns nicht gesehen haben." Prantner schreibt auch an Richter, Jugendämter, Anwälte und Gutachter, denn er sieht deutliche Defizite in den Rechten von Vätern. - Die Erlöse des Buches gehen vollständig an DIE ARCHE, Kinderstiftung Christliches Kinder- und Jugendwerk.

© Archivbild

Daniel Engelbarts – Jetzt Frühbucher-Rabatte sichern

Der frühe Vogel fängt den Wurm - und wer früh bucht, der liegt am günstigsten am Pool!

Es ist wieder so weit, die Frühbucher-Rabatte sind auf den Buchungsportalen da, es kann für den nächsten Sommer geplant werden! Viele Reiseveranstalter haben jetzt die ersten Urlaubsangebote fürs kommende Jahr freigeschaltet. Aber: Es ist alles nicht wirklich günstiger geworden? Daniel Engelbarts hat das Badehandtuch schon bereitgelegt – und trotzdem tolle Schnäppchen am Start!

Die Gäste vom 25.10.2022

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

© SAT.1/Christoph Köstlin

Daniel Boschmann - Mein Mann kann

Bei Mein Mann kann werden Pärchen in einem ultimativen Beziehungstest auf die Probe gestellt. In der Spielshow sitzt sie am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die er erfüllen muss.

Die Gäste vom 24.10.2022

© SAT.1 / Claudius Pflug

Vanessa Blumhagen - Neues aus der Welt der VIPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 21.10.2022

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Tierärztin Dominique Tordy - Regen- und Kälteschutz für Tiere

Der Vorwurf der Vermenschlichung ploppt dabei immer mal wieder auf. Dabei gibt es zum Beispiel Hunde, die bei Kälte und Nässe schnell zittern und tatsächlich Schutz brauchen. Aber wo hört das Tierwohl auf und wo fängt Tierquälerei an? Darüber reden wir mit unserer Tierärztin Dominique Tordy.

Die Gäste vom 20.10.2022

Leonie Kullick und Vater - Teen-Influencerin

Die 14-jährige Leonie aus dem Osten Berlins erobert als Teen-Influencerin die Welt. Millionen von Followern liegen ihr zu Füßen, Firmen überhäufen sie mit ihren Produkten. Als Leonies Eltern das enorme wirtschaftliche Potenzial in ihrer Tochter erkennen, übernehmen sie kurzentschlossen ihr Management. Doch Leonies permanente Selbstbespiegelung und der gnadenlose Druck des Marktes fordern einen hohen Preis. Auch das ist im Dokumentarfilm "Girl Gang" zu sehen, der Leonie portraitiert und der am 20. Oktober in die Kinos kommt.

Daniel Duddek - Stoppt Mobbing in der Schule!

Bei seiner Arbeit schaut Daniel Duddek Opfer, Mitläufer wie Täter an und versucht, einen Weg zu finden, ihre Bedürfnisse zu stillen, ohne andere kränken zu müssen. Der 35-Jährige sieht Mobbing als Virus, das in der Gesellschaft grassiert. Jedes dritte Kind leide darunter, weil es selbst Opfer wurde oder dieses befürchtet, so eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Das Virus, so Duddek, breite sich aus, auch weil Kinder die Älteren nachahmten. "Je mehr wir als Erwachsene in Respektlosigkeit und Lagerbildung abrutschen, je mehr wir mit Demütigungen und Ausgrenzungen erziehen, desto mehr infizieren wir die Kinder."

© picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Yael Adler - Beauty-Trends im Check

Was bringen die momentan angesagtesten Beautytrends? Machen Kollagenpulver, Hyaluronsäure-Kapseln, LED-Masken und Over- Night-Maske mit einer dicken Schicht Vaseline die Haut wirklich schöner, strahlender und straffer? Deutschlands bekannteste Hautärztin Dr. Yael Adler geht den Schönheitsversprechen auf den Grund. Was ist Top was ist Flop?

Die Gäste vom 19.10.2022

Daniel Engelbarts - Geld sparen im Outlet!

Bis zu 70 Prozent bei Markenartikeln sparen - das verspricht die Werbung der Factory-Outlets. Kann man wirklich so viel Geld beim Kauf von Markenartikeln sparen - und wo sind die versteckten Fallen beim Shoppen im Outlet-Center? SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts ist ein echter Wühler bei der Suche nach Schnäppchen – auch im Outlet!

Dr. Till Rausch und Dr. Benedict Sannwaldt - Kinderchirurgen mit Anekdoten und Tipps aus der Kindernotaufnahme

Das Kind knallt vom Hochbett. Piekst sich den Finger, klemmt sich den Fuß. Oder stößt auf dem Trampolin mit dem Freund zusammen - im Alltag mit Kindern lauern viele Gefahren. Der erste Impuls vieler Eltern: ab in die Klinik! Die Folge: Viele Notaufnahmen sind überlastet - dabei ist von den hier Wartenden nicht einmal jeder fünfte kleine Patient ein echter Notfall. Das wollen die Kinderärzte und Autoren Dr. Benedict Sannwaldt und Dr. Till Rausch mit ihrem Buch ändern. Bei welchen Anzeichen sollten sich Eltern auf den Weg ins Krankenhaus machen und wann nicht?

© Archiv

Christoph Scheermann - Filmtipps

Welche neuen Filme gibt es? Was ist jetzt sehenswert? Unser Filmkritiker Christoph Scheermann hat die besten Filmtipps für dich parat!

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 18.10.2022

Charlotte Karlinder - gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

© picture alliance/dpa/dpa-Pool | Rolf Vennenbernd

Sophia Thomalla - Heiße Bilder für alle!

Steine, Dreck und dicke Maschinen - das ist die Lieblingsumgebung von: Sophia Thomalla! Die Moderatorin und Schauspielerin hat es wieder getan - sie steht leicht bekleidet vor der Shooting-Kamera! Mit einem echten Kerl an ihrer Seite!

Fußball-Gott Lukas Podolski! Wir sprechen mit Sophia Thomalla auch über die beiden starken Männer in ihrem Leben!

Backstage mit Kira Schlender

Die Gäste vom 17.10.2022

Vanessa Blumhagen - Neues aus der Welt der VIPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 14.10.2022

© Privat

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 13.10.2022

© Flitzi

Flitzi - neue Sportspiele

Unsere Gaming-Expertin Flitzi stellt euch die neuesten Spiele aus dem Bereich "Sport" vor!

Leonie & ihr Vater Andreas Kullick – zum Film Girl Gang

Die 14-jährige Leonie aus dem Osten Berlins erobert als Teen-Influencerin die Welt. Millionen von Followern liegen ihr zu Füßen, Firmen überhäufen sie mit ihren Produkten. Als Leonies Eltern das enorme wirtschaftliche Potenzial in ihrer Tochter erkennen, übernehmen sie kurzentschlossen ihr Management. Leonie soll ein besseres Leben haben, als sie es selbst hatten. Doch Leonies permanente Selbstbespiegelung und der gnadenlose Druck des Marktes fordern einen hohen Preis.

Die Gäste vom 12.10.2022

© dpa

DJ BoBo – 30 Jahre DJ BoBo

DJ BoBo ist ein Schweizer Sänger, Rapper, Tänzer, Komponist und Musikproduzent. Aus der sogenannten Eurodance-Zeit ist DJ BoBo einer der wenigen Künstler, der noch erfolgreich Alben veröffentlicht.

Christoph Scheermann

Welche neuen Filme gibt es? Was ist jetzt sehenswert? Unser Filmkritiker Christoph Scheermann hat die besten Filmtipps für dich parat!

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt dich mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 11.10.2022

© ProSieben

Linn Schütze & Leonie Bartsch - Unschuldig im Gefängnis - Der Fall Andreas D.

Sitzt in Deutschland ein verurteilter Doppelmörder seit elf Jahren unschuldig im Gefängnis? Die erfolgreichen True-Crime-Podcasterinnen und Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze („Mord auf Ex“) begeben sich in ihrer investigativen ProSieben-Reportage "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" (Dienstag, 11. Oktober 2022, 20:15 Uhr) auf Spurensuche. Sie entdecken dabei bisher unbekannte Hinweise, die Fragen an der Schuld des verurteilten Täters aufwerfen.

Charlotte Karlinder - gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 10.10.2022

© SAT.1 / Claudius Pflug;

Vanessa Blumhagen - Neues aus der Welt der VIPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Die Gäste vom 07.10.2022

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Netzreporterin Marie Helmschmied stellt euch die Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 06.10.2022

Rae Garvey und Mark Forster sind zu Gast im Frühstücksfernsehen. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Mark Forster & Rea Garvey

Mark Forster und Rea Garvey sprechen mit uns über die aktuelle Staffel von "The Voice of Germany" und warum es sich lohnt unbedingt einzuschalten!

Stephanie zu Guttenberg - Digitalversagen in der Schule

Die meisten Menschen in Deutschland leben bereits jetzt ebenso online wie offline. Statt Digital Detox möchten sie viel lieber verstehen, wie sie die neuen Apps und Netzwerke besser nutzen können und was auf den Bildschirmen ihrer Kinder flimmert. Sie sind wütend, weil nach zwei Jahren Corona-Pandemie in den Schulen "digitaler Unterricht" immer noch für ruckelige Videokonferenzen mit schlechter Ausstattung und verunsicherten Lehrern steht. Stephanie zu Guttenberg möchte, dass es Möglichkeiten gibt, die Digitalisierung aktiv mitzugestalten. Sie setzt sich ein für eine neue Souveränität im Netz und will mit praxisnahen Tipps helfen, das digitale Leben der Menschen komfortabler, sicherer und auch schöner zu machen.

Michael Tsokos - Mediziner-Ausbildung

In der Pandemie konnten Medizin-Studenten nicht "üben" und die Ausbildung bzw. die Zulassungsvoraussetzungen zum Studium sollten geändert werden. Michael Tsokos findet: einen guten Arzt, Forscher oder Rechtsmediziner macht nicht allein ein gutes Abi aus, es kommt auf andere Fähigkeiten an. Tsokos selbst war kein Einser-Abiturient und hat es trotzdem bis zur Leitung eines Instituts geschafft.

Die Gäste vom 05.10.2022

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt dich mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

Die Gäste vom 04.10.2022

© dpa

Matthias Schweighöfer im Studio – Geburtstagsgast zum 35. Geburtstag des Frühstücksfernsehens

Jürgen Drews zugeschaltet - Geburtstagsgast zum 35. Geburtstag des Frühstücksfernsehens

Oliver Pocher zugeschaltet – Geburtstagsgast zum 35. Geburtstag des Frühstücksfernsehens

Ein SAT.1-Frühstücksfernsehen auf sieben Sendern gleichzeitig! Wir feiern unseren 35-jährigen Geburtstag und freuen uns darauf, Matthias Schweighöfer LIVE bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Außerdem schalten wir zu unserem langjährigen FFS-Freund Jürgen Drews und sprechen per Videochat mit Oliver Pocher! Und es werden alle Moderatoren LIVE im Studio sein: Alina Merkau, Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Daniel Boschmann, Christian Wackert, Matthias Killing UND Lukas Haunerland! Es gibt noch viel zu sehen und viel zu feiern!

Charlotte Karlinder – gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für dich rund um das Thema Gesundheit.

Die Gäste vom 30.09.2022

Jamie Oliver zeigt seit Jahren im TV, wie gute Küche geht. © picture alliance / empics | Ian West

Jamie Oliver - ein Topf, ein Essen

Kochen leicht gemacht: Einfache und köstliche One Pot-Rezepte von Jamie Oliver!

Jenke von Wilmsdorff geht in seinen Experimenten regelmäßig an (seine) Grenzen. © ProSieben/Marco Klahold

Jenke von Wilmsdorff - das neue Experiment

Jenke von Wilmsdorff spricht über sein neues Experiment im Rahmen der Green Seven Week.

Marie Helmschmied - Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 29.09.2022

Dr. Yael Adler – Gesundheitstipps

Dr. Yael Adler gibt uns Gesundheitstipps rund um das größte Organ des Menschen: unsere Haut.

Carola Holzner, alias "Doc Caro" spricht mit uns über die Situation in deutschen Krankenhäusern und ihr neues Format in SAT.1. © picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Carola Holzner – SAT.1 SPEZIAL – Krankenhäuser am Limit & Doc Caro - Einsatz mit Herz

Die sechsteilige Reportage-Reihe "Doc Caro – Einsatz mit Herz" startet am Donnerstag, 29. September 2022, um 20:15 Uhr mit einem Talk. Im "SAT.1 SPEZIAL – Krankenhäuser am Limit" diskutieren Dr. Carola Holzner alias Doc Caro, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Intensivpfleger Ricardo Lange und weitere Gäste über die aktuelle Situation in den Kliniken und die Arbeitsbedingungen vor Ort. Der Talk wird moderiert von Matthias Killing.

Für die Reportage-Reihe "Doc Caro – Einsatz mit Herz" hat SAT.1 die Notfallmedizinerin ein Jahr lang begleitet und zeigt hautnah den Alltag der gebürtigen Mülheimerin. Ob in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen oder im Rettungshubschrauber – die sechsteilige Reihe zeigt das Leben einer Ärztin, in dem kein Tag dem anderen gleicht.

Katharina Nocun - "Esoterik - Gefahr oder Orientierungshilfe?"

Gerade in einer Zeit voller Umbrüche und Veränderungen suchen viele Menschen Halt und Orientierung in esoterischen Welterklärungsmodellen. Horoskope verraten, was die eigene Zukunft bringen wird. Der spirituelle Heiler wird zur Leitfigur. Der Esoterikmarkt boomt! Ist der Glaube an unsichtbare Kräfte, die unser Leben in die richtige Bahn lenken sollen, nur eine harmlose Spinnerei?

Die Gäste vom 28.09.2022

Daniel Engelbarts – "Tiefpreisgarantie"

"Wir haben sie - die Tiefpreisgarantie!" - so werben viele Läden und auch Online-Shops mit supergünstigen Preisen. Aber ist das wirklich der beste Preis, den man bekommen kann? Oder ist das vielleicht nur ein Versprechen, dass wir als Käufer bekommen? Da muss der Experte für Tiefstpreise ran - unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts.

Ahmad Mansour - "Demokratie in Gefahr?"

Operation Allah: So bezeichnet der Islamismus-Experte Ahmad Mansour die Tatsache, dass der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will, egal ob politische oder etwa wissenschaftliche Institutionen. Dabei geben diese Islamisten vor, sich für Integration einzusetzen, tatsächlich aber wollen sie unsere Gesellschaft umformen, sagt er. "Es sind falsche Freunde". Was die Politik versäumt und was er fordert, darüber sprechen wir mit ihm.

Die Gäste vom 27.09.2022

Charlotte Karlinder - gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

© picture alliance/dpa | Oliver Berg

Matthias Opdenhövel - Die neue Staffel "The Masked Singer"

Die neue Staffel „The Masked Singer” steht in den Startlöchern und Matthias Opdenhövel gibt uns einen ersten Einblick, was uns diesmal erwartet und welche Kostüme wieder besonders hervorstechen.

Die Gäste vom 26.09.2022

Vanessa Blumhagen - Neues von den VIPs

Society-Expertin Vanessa hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

© picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Elyas M'Barek - "Tausend Zeilen"

Elyas M’Barek stellt seinen neuen Film "Tausend Zeilen" vor: Der eine hat Erfolg, der andere Zweifel! Der freie Journalist Juan Romero (Elyas M'Barek) stößt auf Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay). Bei seiner Recherche geht Romero buchstäblich an Grenzen, bis er nichts mehr zu verlieren hat … außer seinem Job, seinem Ruf und seiner Familie.

Die Gäste vom 23.09.2022

Sascha Zöller - Coole Geräte für den Herbst

Tech-Experte Sascha Zöller bringt und die besten Geräte für den Herbst mit!

© picture alliance/dpa | Markus Scholz

Sasha - Entertainer und Familienmensch

Sasha ganz privat! Mit uns spricht er über sein Privatleben, warum ihm Familie so wichtig ist und vieles mehr!

Marie Helmschmied – Netzhighlights

Marie stellt euch die neuesten Highlights aus dem Netz und unseren Onlinekanälen vor!

Die Gäste vom 22.09.2022

Michael Witt - Der perfekte Mann

"It's a Man's World", sang einst James Brown und die Verhältnisse waren klar geregelt. Doch das ist lange vorbei und die Gewissheit, dass Männer die Welt bewegen, ebenso. An den Mann von heute werden vielfältige Anforderungen herangetragen: Er soll Kinder erziehen (geschlechtsneutral), sich bewusst ernähren (vegan), kochen können, auf seine Figur achten, handwerklich geschickt sein, stark sein, schwach sein, Komplimente machen (keine sexistischen!) und nach Möglichkeit wissen, wer Sophie Passmann ist. Das ist alles viel zu viel? "Ach was", sagt Michael Witt, "nehmen Sie's wie ein Mann!" Männliche Autorität ist ohnehin längst eine Illusion. Wie heißt es doch: Hinter jedem starken Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt.

Die Gäste vom 21.09.2022

Daniel Engelbarts – Spar Detektiv

Spardetektiv Daniel Engelbarts versorgt euch mit den besten Tipps und Tricks rund um das Thema Sparen.

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress GmbH

Eloy de Jong - sein Erfolgsrezept

Er ist einer der größten Teenie-Schwärme der 90er: Eloy de Jong! Damals wurde er als Mitglied der Boyband "Caught In The Act" bekannt. Mittlerweile ist Eloy als Schlager-Star erfolgreich. Wir sprechen mit ihm über sein Erfolgskonzept!

Die Gäste vom 20.09.2022

© Charlotte Karlinder

Charlotte Karlinder – Gesünder mit Karlinder

Unsere Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat die besten Tipps und Tricks für euch rund um das Thema Gesundheit.

Felicitas Then – Wiesn-Burger

Einen Burger zum Oktoberfest kredenzt uns Felicitas Then, TV- Köchin, Foodtruckerin, Bloggerin und "The Taste- Gewinnerin" der ersten Staffel. "Wiesn- Burger" mal ganz anders und megalecker!

Die Gäste vom 19.09.2022

© Benjamin Bieneck

Benjamin Bieneck - VIP Check

Society-Experte Benjamin Bieneck hat wieder die spannendsten Geschichten aus der Promi-Welt für euch!

Stefan Sell - Arbeitskräftemangel unter der Lupe

Unbesetzte Stellen vs. Zahl der Arbeitssuchenden – Wieso bleiben so viele Stellen unbesetzt? Wir klären das mit Sozialwissenschaftler Stefan Sell!

Die Gäste vom 16.09.2022

Jörg Erchinger - Bester Metzger der Welt

"Es muss nicht immer Rumpsteak sein" – Flanksteak, Kluftsteak oder Metzgerstück? Welches ist das beste Fleisch für ein ordentliches Steak? Und was genau sind dry aged oder Teres Major? Die wichtigsten Steak Fragen klären wir mit Fleischermeister Jörg Erchinger aus Berlin. Er darf sich ab sofort "Bester Metzger der Welt" nennen, denn er kommt gerade von der Butcher-WM aus den USA zurück.

© Privat

Marie Helmschmied - Netz-Highlights

Ein Arielle-Trailer sorgt für emotionale Reaktionen bei Kindern, neue Bezahlmodelle erobern Social Media und ein witziger Instagram-Account, der uns mit Sparen zum Lachen bringt: Das und mehr hat Netzreporterin Marie Helmschmied in den Netzhighlights im Gepäck.

Benedikt Amara - Backstage Live zum Tod der Queen

Unser Backstage-Reporter berichtet live aus London!

Die Gäste vom 15.09.2022

Rolf Schmiel - "Toxische Freundschaft? – Reißleine ziehen!"

Wie beeinflusst uns das Verhalten unserer Freunde? Wann muss ich sagen "Lass uns Bekannte bleiben", da die Freundschaft sich überlebt hat? Und wie werde ich sie los, wenn’s drauf ankommt? Über das und mehr rund ums Thema toxische Freundschaften sprechen wir mit Dipl. Psychologe Rolf Schmiel.

Matie Kelly ist Mutter von drei Töchtern. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Maite Kelly - "Wie bringe ich meine Kinder gut durch die Krise(n)?"

Wie können wir in diesen Zeiten (Corona, Ukraine-Krieg, Klimakrise, Inflations- und Energieschock) unseren Kindern Fröhlichkeit und Zuversicht vermitteln? Was brauchen sie, aber auch: Welche Erziehungstipps hat Maite Kelly? Maite ist nicht nur eine erfolgreiche Schlagersängerin, Komponistin, Musical-Star, Songwriterin und Kinderbuchautorin, sondern auch Mutter von Agnès (15), Josephine (14) und Solène (7). Wie erklärt sie ihren Kindern, dass z.B. auch mal Strom gespart werden muss? Welche Werte von früher sind ihr wichtig und gibt sie an ihre Familie weiter?

Die Gäste vom 14.09.2022

© Archiv

Christoph Scheermann - Filmtipp

In "Ticket ins Paradies" schließen sich Julia Roberts und George Clooney als geschiedene Eheleute zusammen, um ihre Tochter davon abzuhalten, ihren einstigen Beziehungsfehler zu wiederholen. Der Filmtipp von Kino-Experte Christoph Scheermann! Außerdem hat er die Herbst-Trailer-Vorschau für uns!

Daniel Engelbarts - Spar Detektiv

"Spartricks beim Bahnfahren" – Die Bundesregierung verhandelt noch über ein neues Angebot zum günstigen Bahnfahren - was da genau herauskommt und wann ist ungewiss. Unser Tipp: Günstige Zugfahrten durch Deutschland & Europa - mit der ungarischen Bahn! Das ist kein Witz, das ist der Spartipp der Woche! Wie das geht und wie unglaublich viel ihr sparen könnt, weiß unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts!

Maja Göpel ist unter anderem Ökonomin, Gesellschaftswissenschaftlerin und Schriftstellerin. © picture alliance / photothek | Thomas Koehler

Maja Göpel - Zeit für Veränderung

Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie zerbröseln. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht Transformationsforscherin Maja Göpel, wie wir solche komplexen Entwicklungen verstehen und dieses Wissen für eine bessere Welt nutzen können.

Die großen Transformationen der Geschichte wurden von uns Menschen ausgelöst – also können wir sie auch gestalten. Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie. Mit dieser Haltung ist Strukturwandel keine Zumutung, sondern eine Chance. Es ist Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir sein?