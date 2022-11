In diesem Sommer gab Jasmin Wagner ihre Schwangerschaft bekannt. Nun ist das Baby-Glück der Sängerin perfekt: Die 42-Jährige hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht.

Das Wichtigste in Kürze Die Sängerin und Moderatorin Jasmin Wagner ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Die 42-Jährige hat ein Mädchen zur Welt gebracht.

Mit dem Vater des Kindes ist Wagner seit gut zwei Jahren zusammen.

Die Sängerin Jasmin Wagner, die einst unter dem Namen "Blümchen" die Charts stürmte, ist Mutter einer gesunden Tochter geworden. Das hat das Management der 42-Jährigen am Mittwoch, dem 16. November, zunächst exklusiv gegenüber SAT.1 bestätigt.

Stolze Mama: "Mission completed!"

Am Abend präsentierte Wagner ihre Tochter anschließend das erste Mal der Öffentlichkeit. Auf Instagram postete sie ein Foto, auf dem die winzigen Füßchen des Neugeborenen zusehen sind. Dazu schreibt sie: "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl"

Erstes Kind nach fast zwei Jahren Beziehung

Im Juli dieses Jahres war die Moderatorin der neuen SAT.1-Show "Volles Haus" mit ihrer Schwangerschaft an die Öffentlichkeit gegangen. Auf Instagram postete Wagner in den letzten Monaten regelmäßig voller Stolz Fotos ihres Babybauchs.

Nun ist das Mutterglück der Sängerin u. Moderatorin also perfekt. Vater des Kindes ist ein Unternehmer aus Dänemark, welcher nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Mit ihm ist Jasmin Wagner seit fast zwei Jahren liiert.

Babyglück nach Scheidung

Zuvor war Wagner mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet. Die beiden hatten 2015 geheiratet und 2020 ihre Trennung verkündet. Mit ihrem neuen Partner scheint das Familienglück nach der Geburt ihres ersten Kindes jetzt also perfekt.