Simon Gosejohann ist zurück im TV! Nach über zehn Jahren bringt der 48-Jährige seine Kult-Comedy "Comedystreet" auf Joyn zurück und sorgt mit neuen Streichen vor versteckter Kamera für Lacher. Zum Auftakt am 7. August ist der Comedian heute zu Gast im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und plaudert über sein aufregendes Comeback.

"Comedystreet" mit Simon Gosejohann ist zurück - mit neuer Crew!

"Es macht so einen Spaß, wieder auf die Straße zu gehen und für peinlich berührte Gesichter zu sorgen", sagte Simon Gosejohann feixend über sein Comeback mit seiner "Comedystreet" - dem Format, das ihn zum Kult-Komiker machte. Und zu dem ihn viele auch oft beschimpften. Denn wenn Gosejohann - teilweise in abenteuerlichen Verkleidungen - und sein Team ahnungslose Passant:innen vor versteckter Kamera prankten, war das Entsetzen der Verulkten oft deutlich sicht- und hörbar. Denn Simons Motto war meist: je schräger, desto besser, je schamloser, desto lustiger.



Von 2002 bis 2013 liefen die oft derben Scherze auf ProSieben. Und jetzt herrscht wieder höchste Prank-Gefahr in den deutschen Citys. Und zwar dreifache. Denn Gosejohann bringt Verstärkung mit: Comedienne und Moderatorin Sandra Sprünken sowie Social-Media-Entertainer Marco Gianni unterstützen ihn. Gosejohann: "Schnallt euch an!"

Im Clip: "Comedystreet" ist zurück! Neue Staffel mit Simon Gosejohann

"Ich werde euch zeigen, wer der Master ist"

Die Verehrung seiner beiden neuen Kompagnons ist Gosejohann gewiss, beide sind nämlich bekennende "Comedystreet"-Fans. "Das ist einfach absolut Kult. Ich habe alle Staffeln gesehen und war immer großer Fan", meinte Sandra Sprünken. Für Marco Gianni wurde sogar ein Kindheitstraum wahr: "'Comedystreet' mit Simon Gosejohann war einer der Gründe, warum ich als Kind davon geträumt habe, im Fernsehen zu sein. Ich bin stolz darauf, jetzt ein Teil dieses legendären Formats zu sein."



Simon Gosejohann über das Comeback: "Wahnsinn! Seit mehr als 20 Jahren gibt es meine 'Comedystreet'. Das feiern wir mit 20 neuen Folgen auf Joyn." Seine neuen Prank-Kompliz:innen begrüßte er selbstbewusst: "Willkommen im Team, Sandra und Marco. Ich werde euch zeigen, wer der Master ist."

Das Motto der Kult-Show: Frechheit siegt!

Frechheit siegt - und ist lustig. Das war und ist das Motto von "Comedystreet". Was anderen zu peinlich war, damit begann bei Simon früher erst der richtige Spaß. Er schlüpfte in abstruse Kostüme und kreierte Kult-Figuren wie den "Riesenpimmel-Mann" oder den Mofa-Rocker. Gut möglich also, dass nicht nur Simon zurückkehrt, sondern auch der Mann mit dem übergroßen Genital.

Simon Gosejohann stieg schon als Teenager in die Unterhaltungsbranche ein. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Thilo und Freund:innen drehte er Kurzfilme. Er schloss eine Ausbildung zum Industriekaufmann ab, eroberte dann aber doch lieber das Fernsehen. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er am 3. September 2000 bei der Doku-Soap "WG Europa" des WDR Fernsehen. Später ging er zu VIVA, wo er unter anderem das Format "Film ab" moderierte.

Simon Gosejohann gewann 2009 den Comedypreis

Die "Comedystreet" brachte ihm Ruhm, Ehre sowie 2009 den Deutschen Comedypreis und machte ihn zum festen Bestandteil der ProSieben-Familie. Deshalb nahm er zwischen 2005 und 2012 auch mehrfach bei der "TV total Stock Car Crash Challenge" teil (und holte sogar zwei Medaillen). Er spielte in drei Kinoproduktionen Nebenrollen, agierte in einer Streaming-Serie ("Patchwork Gangsta") und führte mit seinem Bruder Thilo seit 2019 den Podcast "Mittelalte weiße Männer - Piratensender Niehorst".



Die Familienbande waren Simon schon immer wichtig. Schon bei den ersten Kurzfilmen war Thilo Kameramann und Simon als Regisseur vor der Kamera aktiv. Bei "Comedystreet" war Thilo stets für die versteckte Kamera zuständig.

