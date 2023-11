Sonnige Grüße: Gratis Bilder und WhatsApp-Sprüche die du als digitale Postkarte verschicken kannst

Der Sommer und die Urlaubssaison sind in vollem Gange. Es wird also Zeit, deinen Liebsten mitzuteilen, dass du verreisen wirst oder gerade im Urlaub bist. Bei uns gibt es 10 verschiedene und kreative Bilder für deinen perfekten Urlaubsgruß - einfach einen Screenshot machen und per WhatsApp verschicken.

Anzeige

Urlaubsgrüße per WhatsApp: kurz und knackig

Wir kennen es doch alle: Der Urlaub steht an, man fiebert immer mehr darauf hin und zählt die Tage, bis es endlich soweit ist. Einen Tag vor Abreise lohnt es sich, deinen WhatsApp-Kontakten Bescheid zu geben, dass du jetzt erstmal unterwegs sein wirst. Schicke dazu folgenden WhatsApp-Gruß an ein Familienmitglied oder deine Freund:innen. Neben Einzelchats kannst du natürlich auch auf WhatsApp-Gruppen zurückgreifen und diesen Urlaubsgruß hier reinschicken. Deine Kontakte werden sich freuen, dass du vor deinem Urlaub an sie gedacht hast.

Ein kurzer Urlaubsgruß für deinen anstehenden Urlaub. © Pixabay; Katharina Heine

Fliegst du in diesem Jahr weg? Dann ist dieser kleine Urlaubsgruß perfekt. Diesen kannst du ebenso an deine einzelnen Kontakte oder in deine WhatsApp-Gruppen schicken. Wenn es dir allerdings zu umständlich ist, das Bild an jeden einzeln zu senden, kannst du es auch ganz einfach in deinen Status stellen. So sehen all deine Kontakte, dass du im Urlaub bist und du vergisst niemanden.

Für dich geht es dieses Jahr in den Süden? Dann ist dieser WhatsApp-Gruß perfekt für dich. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

Achtung: Urlaub in der Türkei kostet jetzt mehr!

Urlaubsgrüße per WhatsApp: mit einem Spruch

Neben kleinen Grüßen kannst du auch auf einen kurzen Spruch als Urlaubsgruß zurückgreifen. Diesen kannst du sowohl in deinen Status stellen als auch an deine Freund:innen und Familie per WhatsApp verschicken. Um persönliche Einblicke von deinem Urlaub zu geben, lohnt es sich, nach Verschicken dieses Urlaubsgrußes ein privates Bild hinterherzuschicken. Ein Bild von der Aussicht, einem Tagestrip oder auch ein Selfie mit allen Reisenden kommt in Kombination mit einer persönlichen Nachricht immer sehr gut an.

Ein kleiner Spruch als Urlaubsgruß per WhatsApp. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Urlaubsgrüße per WhatsApp: lustig

Ein Urlaubsgruß per WhatsApp geht aber auch lustig. Vor allem, wenn du deine Liebsten zum Schmunzeln bringen willst, passt dieser Spruch perfekt. Denn sind wir mal ehrlich: Kaum ist man im Urlaub angekommen, möchte man am liebsten nie wieder abreisen.

Urlaubsgrüße vom Strand für deine Familie auf WhatsApp. © Pixabay; Katharina Heine

Urlaubsgrüße per WhatsApp: am Meer

Du kannst natürlich auch deine Urlaubsgrüße deinem Reiseziel anpassen. Wenn es für dich dieses Jahr an den Strand geht, eignet sich folgender WhatsApp-Gruß super. Mache einfach einen Screenshot vom Bild und verschicke es in deine Freundes- oder Familiengruppe. Schreibe in einer persönlichen Nachricht gerne noch dazu, an welchem Strand du gerade ganz entspannt in der Sonne liegst.

Ab an den Strand! Versende Urlaubsgrüße per WhatsApp vom Meer. © Pixabay; Katharina Heine

Sommer, Sonne, Strand - für viele ist das die perfekte Erholung vom sonst eher stressigen Arbeitsalltag. Und wenn wir ehrlich sind, ist ein Päuschen auf einer Strandliege in Kombination mit einem erfrischendem Getränk noch besser. Wenn du gerade entspannt am Meer liegst oder es in deinem Urlaub noch vor hast, solltest du dir diesen WhatsApp-Gruß screenshotten. Noch neidischer machst du deine WhatsApp-Kontakte mit einem Bild von deinem Cocktail.

Ein Cocktail am Meer - was will man mehr? © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

Urlaubsgrüße per WhatsApp: in den Bergen

Anstelle eines faulen Urlaubs am Strand stehst du eher auf Action in den Bergen? Keine Sorge: Auch für diese Reise gibt es die idealen Urlaubsgrüße. Vor allem in Kombination mit einer privaten Nachricht und Einblicken von deinem Wanderurlaub macht sich dieser WhatsApp-Gruß perfekt.

Ab in die Berge! Verschicke deine Urlaubsgrüße von einem Wandertrip. © Pixabay; Katharina Heine

Frische Luft, eine traumhafte Aussicht und aufregende Aktivitäten: All das lieben wir an einem typischen Urlaub in den Bergen. Es ist doch immer wieder verblüffend, was Berge für eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Zeige deinen Freundinnen und Freunden sowie deiner Familie, wie entspannt du gerade bist mit einem passenden WhatsApp-Gruß. Neben einem Einzelchat oder einer WhatsApp-Gruppe kannst du diesen Gruß auch gerne in deinen WhatsApp-Status stellen.

WhatsApp-Grüße vom Wanderurlaub - für die Liebsten. © Pixabay; Katharina Heine

Urlaubsgrüße per WhatsApp: So ist Urlaub!

Ein perfekter Urlaubstag kann für viele ganz verschieden aussehen. Die einen wollen nur rumliegen und gammeln. Die anderen lieben es, etwas zu unternehmen. Schicke auch diesen WhatsApp-Gruß in deine Chats oder stelle ihn in deinen Status, um zu zeigen, wie dein perfekter Urlaubstag aussieht. Um einen persönlichen Einblick zu geben, kannst du auch hier im Nachgang noch ein paar Bilder von deinem vergangenen Urlaubstag dazu schicken. Deine Kontakte werden sich sicherlich sehr über diese persönlichen Fotos freuen.

Ich will MEE(H)R! Über deinen WhatsApp-Gruß vom Strand freuen sich garantiert alle. © Pixabay; Katharina Heine

Neben dem Aspekt der Erholung gibt es noch viele weitere Gründe, in den Urlaub zu fahren. Du möchtest deinen Liebsten zeigen, welche das für dich sind? Dann schnapp dir folgenden Urlaubsgruß und verschicke ihn auf WhatsApp. Schreibe in einer persönlichen Nachricht dazu, dass es für dich bald in den Urlaub geht und du deiner Familie und Freunden eine schöne Zeit wünschst.

Verschicke WhatsApp-Grüße von deiner erlebnisreichen Reise. © Pixabay; Katharina Heine

Am Ende ist es aber egal, wo es für dich in den Urlaub geht. Du kannst immer liebe Grüße an deine WhatsApp-Kontakte verschicken und deinen Mitmenschen auf diese Weise zeigen, dass du an sie denkst.

Auch interessant: Neue WhatsApp-Funktion - so kriegst du keine Spam- oder Betrugsanrufe mehr. Und ein anderes Urlaubsthema: So umgehst du Kalorienfallen im Urlaub

Und noch ein Tipp: Mit diesen kreativen Guten-Morgen-Grüßen per WhatsApp zauberst du deinen Liebsten ganz sicher ein Lächeln ins Gesicht. Hier haben wir einige Ideen, wie du Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp senden kannst.