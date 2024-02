Suchbild: Welcher Schirm passt nicht dazu?

Lust auf ein Rätsel? Und Lust den Sommerurlaub zu verlängern, zumindest virtuell? Unser Suchbild macht es möglich! Wenn du innerhalb von 5 Sekunden erkennst, welcher Sonnenschirm anders ist, bist du intelligenter als die meisten anderen.

Siehst du den Sonnenschirm, der aus der Reihe tanzt?

Ein Strand voller bunter Sonnenschirme – nur einer ist anders. Ein Sonnenschirm unterscheidet sich in einem Detail von all den anderen Schirmen am Strand. Kannst du es sehen? Auf die Plätze, fertig los!

Kannst du den "einzigartigen" Sonnenschirm entdecken? © Gui Athayde

Für dich sehen alle Schirme gleich aus? Bei so vielen ja auch kein Wunder – und es ist nur ein winziges Detail das abweicht. Knifflig! Dieses Suchbild hat es wirklich in sich. Aber ein sorgfältiger Blick durch die Reihen lohnt sich. Wie schnell findest du den abweichenden Sonnenschirm?

Tipp für Bilder-Rätsel: So entdeckst du den "einzigartigen" Schirm garantiert!

Du hast alle Reihen schon durchgeschaut und den gesuchten Schirm noch immer nicht gefunden? Keine Panik! Geh einfach nochmal Reihe für Reihe durch. Konzentriere dich dabei am besten einmal auf den linken Bereich des Suchbildes - na!?! Bingo!

Auflösung Bilder-Rätsel: Der Kreis zeigt dir den anderen Sonnenschirm

Wer immer noch nur Sand und Schirme sieht, dem geben wir einen allerletzten Hinweis: Der gesuchte Sonnenschirm befindet sich in der Mitte links.

Aber keine Sorge: Wenn du den Schirm nicht gefunden hast, geht es dir wie den meisten. Fast alle erkennen ihn erst nach 5 Sekunden. Neben einem Blitz-Hirn, braucht dieses Rätsel vor allem auch gute Augen und im Moment des Lösens eine hohe Konzentration.