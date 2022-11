Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Dein Wochenhoroskop vom 31. Oktober bis 4. November 2022: Empathie ist gefragt!

Intensive Gespräche stehen an!

Venus, Merkur und Sonne treten dem Mondknoten gegenüber – es hat etwas von Bestimmung. Vielleicht geht uns auch durch intensive Gespräche ein Licht auf. Wir spüren die Intensität und Emotionalität der Skorpion-Zeit.

Tageshoroskop 03.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder können sich heute in anderen begegnen und finden. Eure Empathie ist heute besonders stark ausgeprägt.

Tageshoroskop 03.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere erhalten einige Infos und neue Gegebenheiten. Es wird etwas vorbereitet, was in der nächsten Zeit ganz wichtig sein wird.

Tageshoroskop 03.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Bei Zwillingen herrscht Chaos. Im Moment ist es einfach zu viel. Sortiert Dinge, auch seelische Themen, der Vergangenheit aus.

Tageshoroskop 03.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse merken, dass einige Vorstellungen gar nicht mehr der Realität entsprechen. Darüber gilt es nun nachzudenken …

Tageshoroskop 03.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind heute im Flow. Das, was nicht klappt, könnt ihr ziehen lassen. Alles, was in der Skorpio-Zeit weiterziehen will, gehört in eurer Zukunft nicht mehr dazu.

Tageshoroskop 03.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen haben eine interessante und spannende Phase. Das Chaos, das gerade herrscht, gehört momentan dazu. Ihr könnt es nicht von heute auf morgen beheben.

Tageshoroskop 03.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sollten sich aus den Mustern der Vergangenheit lösen. Diese bringen euch im Moment nicht weiter.

Tageshoroskop 03.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten ihrer Intuition und ihrem Instinkt folgen. Genau das braucht ihr jetzt.

Tageshoroskop 03.11. Schütze (23.11.-21.12)

Für Schützen ein guter Tag, um ihn mit einem Menschen zu zelebrieren, den ihr so gern habt, dass ihr alles andere loslassen könnt.

Tageshoroskop 03.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke gönnen sich heute eine Pause. Ihr schnuppert in den Tag und überlegt euch, worauf ihr Lust habt. Ihr spürt, wie kostbar die Zeit heute ist und wollt ihr gerecht werden.

Tageshoroskop 03.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner spüren, dass sie etwas unaufmerksam sind. Dafür habt ihr aber ein gutes Gefühl, sodass es euch nicht durcheinander bringt.

Tageshoroskop 03.11. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sind super verträumt heute, da Mond in ihrem Zeichen steht. Heute solltet ihr nichts angehen, wo eure Konzentration zu 100% gefordert ist …