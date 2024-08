WhatsApp-Grüße zum guten Morgen versenden: 10 Sprüche für deine Liebsten

Der Wecker klingelt und der neue Tag steht in den Startlöchern - die perfekte Gelegenheit, deiner Familie oder Freund:innen einen guten Morgen zu wünschen. Diese 10 WhatsApp-Grüße sorgen für einen gelungenen Start in den Tag! Schnapp dir dein Handy, mache einen Screenshot und sende es an deine Liebsten.

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: dezent

"Good morning" ist längst nicht mehr nur in englischsprachigen Ländern eine verbreitete Begrüßung. Auch in WhatsApp-Chats wird sie immer häufiger zum Start des neuen Tages verwendet. Also nichts wie los: Mache einen Screenshot von folgendem Bild und versende es an diejenigen, denen du einen guten Morgen wünschen willst.

Versende einen dezenten WhatsApp-Gruß, um bei deinen Kontakten morgens gute Laune zu verbreiten. © Pixabay; Katharina Heine

Ein "Guten Morgen", was von Herzen kommt, kann den Tag deiner Liebsten direkt verbessern. Versende deshalb direkt nach dem Aufstehen einen WhatsApp-Gruß. Um deine Nachricht noch persönlicher zu machen, kannst du noch eine Textnachricht schreiben und absenden. Sei es am ersten Arbeitstag, vor einem Arzttermin oder zum Start des Urlaubs: Über individuelle Nachrichten werden sich deine WhatsApp-Kontakte sehr freuen.

"Heute wird ein guter Tag" - verbreite diese Message mit einem aufmunternden WhatsApp-Gruß © Pixabay; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: für Kaffee-Liebhaber

“Ohne Kaffee am Morgen geht bei mir nichts." Diesen Satz hast du bestimmt schon das ein oder andere Mal von deinen Freunden, Arbeitskollegen oder deiner Familie gehört. Und tatsächlich: Jeder Dritte in Deutschland trinkt Kaffee sogar mehrmals am Tag. Passend dazu kannst du Kaffee-Liebhabern einen Guten-Morgen-Gruß per WhatsApp versenden. Egal ob am Arbeitsplatz oder noch im Bett: Deine WhatsApp-Kontakte werden sich darüber freuen.

© Pixabay; Katharina Heine

Die Kaffee-Kunde

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: mit Blumen

Mal ehrlich: Ein frischer Blumenstrauß macht doch einen Frühstückstisch um einiges schöner. Und auch deine Freunde oder Familie werden sich über blumige Grüße von dir freuen. Schnapp dir folgenden WhatsApp-Gruß und verschicke ihn an alle Blumen-Liebhaber, die du kennst. Im Anschluss kannst du auch ein Bild von deinem eigenen Blumenstrauß machen und es hinterherschicken. So machst du deine Morgengrüße noch persönlicher.

Was gibt es denn besseres als frische Blumen auf dem Frühstückstisch? Ein WhatsApp-Gruß mit Blumen kommt nah ran. © AdobeStock/zenina; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: lustig

Du möchtest deine WhatsApp-Kontakte mit einem lustigen Spruch bereits am Morgen zum Lachen bringen? Dann lohnt es sich, auf folgendes Bild zurückzugreifen. Verschicke dieses an einzelne Personen oder stelle das Bild in eine WhatsApp-Gruppe. Du kannst dir sicher sein: Die meisten werden diese Situation und den morgendlichen Anblick im Spiegel sehr gut kennen.

Siehst du nach dem Aufstehen auch immer zerknittert aus? Dann schicke diesen WhatsApp-Gruß an deine Kontakte, um sie zum schmunzeln zu bringen. © Pixabay; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: motivierend

Mit einem motivierenden Spruch startet es sich doch gleich viel leichter in den neuen Tag. Kennst du jemanden, der aktuell viel um die Ohren hat und eine kleine Motivation am Morgen gut gebrauchen könnte? Dann schicke dieser Person den WhatsApp-Gruß, um ihr einen guten Morgen und einen erfolgreichen Tag zu wünschen. Aber auch in deinem WhatsApp-Status ist dieser Gruß gut aufgehoben.

Motiviere deine Familie und Freunde mit einem ermutigendem Spruch als Guten-Morgen-Gruß. © Pixabay; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: vor dem Aufstehen

Wir kennen es doch alle: Wenn der Wecker klingelt, fühlt sich das eigene Bett am gemütlichsten an. Wie wäre es denn, alle Morgenmuffel mit einem WhatsApp-Gruß zum Aufstehen zu motivieren? Schicke dafür folgenden guten Morgen-Gruß an all deine Freunde und Verwandten, die gern etwas länger im Bett liegen bleiben. Und wer weiß: Vielleicht überzeugst du auch die Katzenliebhaber, das Bett zu verlassen.

Fällt das Aufstehen noch schwer, kommt ein passender WhatsApp-Gruß daher! © Pixabay; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: zum Montag

Die neue Woche beginnt und der Montag macht es einem wieder schwer, aus dem Bett zu kommen. Auch wenn die komplette Woche noch vor einem steht, sollte es uns nicht daran hindern, positiv in den Tag zu starten. Um deinen WhatsApp-Kontakten gute Laune und Energie für den Montag zu geben, empfiehlt es sich, folgenden WhatsApp-Gruß zu verschicken. Ein paar motivierende Worte dazu und der Montag wird gleich viel erträglicher.

Schon wieder Montag? Mit einem WhatsApp-Gruß machst du den eher trägen Tag zu einem schönen Morgen. © AdobeStock/luckypic; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: zum Freitag

Je schwerer das Aufstehen am Montag, desto einfacher fällt es am Freitag. Um mit zusätzlich guter Laune in den Freitagmorgen zu starten, kannst du einen passenden WhatsApp-Gruß versenden. Schicke dieses Bild in einzelne Chats oder stelle es in deinen Status. So wünschst du deinen Kontakten nicht nur einen guten Morgen, sondern auch ein schönes Wochenende.

Endlich Freitag! Versende den passenden WhatsApp-Gruß an deine Liebsten! © Pixabay; Katharina Heine

Guten-Morgen-Grüße per WhatsApp: mal anders

Ein WhatsApp-Gruß ohne Spruch und bunte Motive? Das geht! Besser gesagt, in Form einer To-do-Liste. Diese eher ungewöhnliche Art, deinen Freunden einen guten Start in den Tag zu wünschen, ist dennoch kreativ und motivierend. Zeigen ihnen mit diesem Gruß, dass der Tag schon halb gewonnen ist, wenn sie mit einem Lächeln aus dem Haus gehen. Zudem lädt dieses Bild dazu ein, deinen Freund oder deine Freundin zu fragen, ob ihr ein gemeinsames Treffen auf eure To-do-Liste schreiben wollt. So könnt ihr euch mal wieder sehen und auf den neuesten Stand bringen.

Eine To-do-Liste als Guten-Morgen-Gruß? Das geht! © Pixabay; Katharina Heine