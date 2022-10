Pflanzen für Anfänger: Diese Zimmerpflanzen sind quasi unzerstörbar

Das Wichtigste in Kürze Pflanzen sollte jede:r in seiner oder ihrer Wohnung haben, denn sie erfüllen mehrere Zwecke.

Neben dem dekorativen Effekt, reinigen sie die Luft und bieten uns ein Stück Natur.

Manche Menschen haben aber absolut keinen grünen Daumen und verzweifeln an jeder Pflanze .

Hier gibt es 7 Pflanzen, die quasi unzerstörbar sind und auch bei dir sicher überleben.

Du gehörst auch zu den Menschen, die es schaffen, einen Kaktus zum Welken zu bringen? Du möchtest aber trotzdem nicht ganz auf echte Pflanzen verzichten? Dann bist du hier genau richtig. Wir verraten dir, welche Zimmerpflanzen du dir trotz fehlendem grünen Daumen anschaffen kannst, weil sie einfach nicht tot zu kriegen sind.

Pflanzen und ihre Eigenheiten

Besonders Zimmerpflanzen sind eigentlich ziemlich nützlich, vor allem in Stadtwohnungen. Hier, wo die Luft insgesamt schlechter ist, sind Pflanzen echte Lufterfrischer. Blöd nur, wenn man keinen grünen Daumen hat und eine Pflanze nach der anderen eingeht, auch wenn man sie (vermeintlich) noch so sehr pflegt . Vielleicht liegt es aber auch an der Pflanze? Besonders Einsteiger:innen sollten mit weniger anspruchsvollen Exemplaren anfangen und sich hoch arbeiten. Das bedeutet aber keinesfalls, dass diese unzerstörbaren Pflanzen nicht auch wunderschön sind.

Mit diesen Pflanzen, einigen Tipps und etwas Übung wirst auch du zum Profi. Und ganz nebenbei wird sich deine Luftqualität verbessern - und auch deine Stimmung. Wenn du es ganz gut machst, schenken dir einige der folgenden Pflanzen sogar kleine Sprösslinge, die du aufwachsen sehen oder verschenken kannst.

Unzerstörbare Pflanzen: Monstera/Fensterblatt

Die Monstera wird auch Fensterblatt genannt, wegen den Lücken (oder "Fenstern") in ihren Blättern. picture alliance / Zoonar | Lena Ivanova

Fast ein bisschen gruselig scheint der Name Monstera erstmal zu sein. Aber diese Pflanze ist zurzeit angesagter denn je, sieht man sie doch zu Hauf in den Wohnungen von Influencer:innen und auf Social Media-Postings. Und das Beste: Sie gehört zu den pflegeleichtesten Zimmerpflanzen und sieht super aus. An einem hellen Standort fühlt sie sich am wohlsten und braucht lieber weniger, als zu viel Wasser (also regelmäßig, aber wenig gießen).

Aber Achtung: Sie wächst sehr schnell. Deshalb solltest du ihr unbedingt einen Topf mit genügend Platz gönnen und bei Bedarf eine Stütze (z.B. in Form eines Stabs) für die ganze Blätterpracht bieten. Pflanzen, die an etwas hochklettern, nennt man übrigens Klettergewächse. Dazu gehört zum Beispiel auch die Efeutute …

Unzerstörbare Pflanzen: Efeutute

Je mehr Licht die Efeutute bekommt, desto mehr helle Muster hat sie auf ihren Blättern. picture-alliance / OKAPIA KG, Germany | G.Büttner/Naturbild/OKAPIA

Die Efeutute ist eine echte Überlebenskünstlerin und kann sowohl bei viel, als auch bei wenig Licht und Wasser wachsen. Und das macht sie schnell und stetig. Möchtest du kleine Ableger von ihr haben und vielleicht verschenken, geht das ebenso einfach: einen 15-30cm großen Stängel abschneiden und in Wasser legen, bis sich neue Wurzeln bilden. Danach kannst du sie in einen Topf einpflanzen und quasi beim Wachsen zuschauen. Ein toller Nebeneffekt: Durch ihre Form, kann die Efeutute Schadstoffe besonders gut aus der Luft aufnehmen und sie damit reinigen.

Unzerstörbare Pflanzen: Aloe Vera

Aloe Vera verschönert dir nicht nur deine Wohnung, sondern auch deine Haut. picture alliance / Zoonar | Amelia Martin/akchamczuk

Die Wunderpflanze, die bei Sonnenbränden kühlt und die Haut pflegt. Gleichzeitig ist sie aber auch noch eine sehr robuste Pflanze, die sich super für Anfänger:innen eignet. Selbst bei minimaler Pflege und suboptimalen Lichtverhältnissen kann sie noch gedeihen. Schöner findet sie es aber dennoch an einem hellen Plätzchen. Mit dem Gießen solltest du sogar sparsam sein. Erst wenn die Erde sich trocken anfühlt, darf mäßig nachgegossen werden. Tipp: Gieße lieber etwas öfter, dafür geringe Mengen, als nach einer ganzen Weile zu viel zu gießen. Das mögen die Wurzeln der Aloe Vera Pflanze nämlich nicht.

Unzerstörbare Pflanzen: Sukkulenten

Sukkulenten gibt es in allen möglichen Formen. picture alliance / Zoonar | Ingrid Balabanova

Klein, kompakt, süß. Das sind Sukkulenten. Und es gibt sie in unzähligen Varianten, sodass du sie perfekt auf deine Wohnung abstimmen kannst. Ideal ist der Platz auf dem Fensterbrett. Hier kommen sie gut zur Geltung und bekommen genug Sonnenlicht ab (das haben sie sehr gern).

Gießen musst du die Sukkulenten gar nicht. Sie wollen lieber alle paar Wochen ein kleines Bad. Dafür nimmst du die Pflänzchen aus ihrem Übertopf und stellst sie für ungefähr eine Stunde in eine mit Wasser gefüllte Schüssel. Schon ist sie zufrieden.

Unzerstörbare Pflanzen: Bambus/Glücksbambus

Glücksbambus wächst erst gerade nach oben, bevor er dann anfängt sich zu kräuseln. Getty Images/iStockphoto/Matthew Lloyd

Der Glücksbambus ist ein ebenso ein perfekter Kandidat, für Pflanzenanfänger und sieht auch noch hübsch aus. Am liebsten hat er viel (Sonnen-)Licht, aber der Bambus kommt auch mit weniger Licht aus. Das Einzige, was du für diese Zimmerpflanze tun musst, ist alle paar Monate das Wasser der Pflanze zu wechseln (am besten mit einem Tropfen Dünger). Da der Bambus nicht in reiner Erde steht, sondern in klarem Wasser und mit ein paar Steinen, ist damit Gießen hinfällig. Sollte das Wasser außerdem verfärbt sein, zeigt dir der Bambus, dass er frisches Wasser braucht. Perfekt also für Menschen, die gerne mal das Gießen vergessen.

Unzerstörbare Pflanzen: Bogenhanf

Der Bogenfarn sieht nicht nur schön aus, sondern reinigt auch deine Zimmerluft. picture alliance / dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

Der Bogenhanf eignet sich durch seine luftreinigenden Eigenschaften besonders gut fürs Schlafzimmer. Auch nachts filtert er die Luft und gibt frischen Sauerstoff ab. Außerdem kommt auch der Bogenhanf mit sehr wenig Wasser aus - verzeiht auch mal monatelange Dürreperioden. Im Gegenteil solltest du diese Pflanze erst gießen, wenn die Erde wirklich komplett ausgetrocknet ist. Hier ist zu wenig Gießen ebenfalls besser, als zu viel.

Unzerstörbare Pflanzen: Grünlilie

Die Grünlilie hält vielen Herausforderungen stand. IMAGO/Shotshop

Sie sieht ein bisschen aus wie ein grüner Wuschelkopf und ist nur schwer klein zu kriegen. Außerdem belohnt sie dich mit Küken, wenn du dich gut um sie kümmerst. Und nein, damit sind nicht die kleinen süßen Tierchen gemeint. Auch die Sprösslinge der Grünlilie werden so genannt.

Sie wächst richtig schön und voll im Sonnenlicht, überlebt aber auch bei weniger Licht. Gießen solltest du sie zwar regelmäßig, aber mit relativ wenig Wasser. Die Erde sollte in keinem Fall durchnässt werden, da sonst die Wurzeln verdorren.

Noch mehr pflegeleichte Zimmerpflanzen

Gehörst du also zu den Menschen, die bisher mit Pflanzen so gar nicht umgehen konnten, versuch es doch mal mit einem (oder mehreren) dieser hier. Immerhin tut uns Menschen ein wenig Grün in der Wohnung nicht nur seelisch gut, sondern verschafft uns auch sauberere Luft. Mit diesen Pflanzen bekommst du das sogar noch ohne großen Aufwand.

Natürlich gibt es noch eine ganze Menge weiterer unzerstörbarer Pflanzen, die sich für Anfänger hervorragend eignen. Dazu gehören:

Der Gummibaum

Die Glückskastanie

Die Friedenslilie

Die Yucca Palme

Der Geldbaum

Und und und …

Falls du irgendwann etwas erfahrener mit Pflanzen bist und auf Blumen auch im Herbst nicht verzichten willst, haben auch noch was für dich: Herbstblumen der Saison 2022.