Hier verraten wir dir, wer im September im Frühstücksfernsehen zu Gast ist und was sie zu sagen haben.

Anzeige

Die Gäste vom 15.09.2022

Rolf Schmiel - "Toxische Freundschaft? – Reißleine ziehen!"

Wie beeinflusst uns das Verhalten unserer Freunde? Wann muss ich sagen "Lass uns Bekannte bleiben", da die Freundschaft sich überlebt hat? Und wie werde ich sie los, wenn’s drauf ankommt? Über das und mehr rund ums Thema toxische Freundschaften sprechen wir mit Dipl. Psychologe Rolf Schmiel.

Matie Kelly ist Mutter von drei Töchtern. picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Maite Kelly - "Wie bringe ich meine Kinder gut durch die Krise(n)?"

Wie können wir in diesen Zeiten (Corona, Ukraine-Krieg, Klimakrise, Inflations- und Energieschock) unseren Kindern Fröhlichkeit und Zuversicht vermitteln? Was brauchen sie, aber auch: Welche Erziehungstipps hat Maite Kelly? Maite ist nicht nur eine erfolgreiche Schlagersängerin, Komponistin, Musical-Star, Songwriterin und Kinderbuchautorin, sondern auch Mutter von Agnès (15), Josephine (14) und Solène (7). Wie erklärt sie ihren Kindern, dass z.B. auch mal Strom gespart werden muss? Welche Werte von früher sind ihr wichtig und gibt sie an ihre Familie weiter?

Die Gäste vom 14.09.2022

Archiv

Christoph Scheermann - Filmtipp

In "Ticket ins Paradies" schließen sich Julia Roberts und George Clooney als geschiedene Eheleute zusammen, um ihre Tochter davon abzuhalten, ihren einstigen Beziehungsfehler zu wiederholen. Der Filmtipp von Kino-Experte Christoph Scheermann! Außerdem hat er die Herbst-Trailer-Vorschau für uns!

Daniel Engelbarts - Spar Detektiv

"Spartricks beim Bahnfahren" – Die Bundesregierung verhandelt noch über ein neues Angebot zum günstigen Bahnfahren - was da genau herauskommt und wann ist ungewiss. Unser Tipp: Günstige Zugfahrten durch Deutschland & Europa - mit der ungarischen Bahn! Das ist kein Witz, das ist der Spartipp der Woche! Wie das geht und wie unglaublich viel ihr sparen könnt, weiß unser SAT.1 Spardetektiv Daniel Engelbarts!

Maja Göpel ist unter anderem Ökonomin, Gesellschaftswissenschaftlerin und Schriftstellerin. picture alliance / photothek | Thomas Koehler

Maja Göpel - Zeit für Veränderung

Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie zerbröseln. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht Transformationsforscherin Maja Göpel, wie wir solche komplexen Entwicklungen verstehen und dieses Wissen für eine bessere Welt nutzen können.

Die großen Transformationen der Geschichte wurden von uns Menschen ausgelöst – also können wir sie auch gestalten. Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie. Mit dieser Haltung ist Strukturwandel keine Zumutung, sondern eine Chance. Es ist Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir sein?