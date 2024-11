"Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Die Singles in Staffel 11 im Überblick

Insgesamt zwölf Singles träumen davon, mit einem ihnen bis zur Trauung unbekannten Menschen in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Welche Teilnehmer:innen dieses Jahr bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ihre große Liebe finden wollen, erfährst du hier.

Neue Staffel, neue Blind Dates auf dem Standesamt

Endlich startet sie wieder, die Saison der Blind Dates auf dem Standesamt! Auch dieses Jahr wagen zwölf mutige Teilnehmer:innen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" den Schritt ins Ungewisse, um die die große Liebe und den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden.

Die Chancen darauf stehen gut, denn verantwortlich für die Matches ist erneut das versierte Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Offiziell ist "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 am 28. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gestartet. Alle Episoden von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 sind sieben Tage vor ihrer jeweiligen TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ abrufbar. Heißt: Die nächste Folge kannst du dort schon jetzt streamen - vor allen anderen!

Und das ist noch nicht alles! Wie in der vergangenen Staffel erwartet dich zum exklusiven Start eine Bonus-Episode - ab 21. Oktober, nur auf Joyn verfügbar.

Ladys First! Diese Single-Frauen suchen die große Liebe

Auch in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" sind sechs Single-Frauen dabei. Sie alle sind bereit, ihr Herz zu öffnen und mit einem noch unbekannten Partner den Bund fürs Leben einzugehen:

Pia (27) aus Syke (Niedersachsen)

Jenny (39) aus Dormagen (Nordrhein-Westfalen)

Michelle (32) aus Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen)

Emma (25) aus Cuxhaven (Niedersachsen)

Desiree (37) aus Worbis (Thüringen)

Francisca (30) aus Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg)

Alle Single-Frauen in der Galerie-Übersicht 1 / 6 © Joyn / Christoph Assmann Pia (27) aus Syke sucht nach einem treuen, ehrlichen Partner, mit dem sie ihr Leben teilen kann - jemandem, der ihre Werte teilt und die Zukunft gemeinsam mit ihr gestalten möchte. © Joyn / Christoph Assmann Jenny (39) aus Dormagen wünscht sich einen Partner, der die Balance bringt: einen Mann, der ausgeglichen ist, aber auch versteht, wie man das Leben mit Humor und Leichtigkeit genießt. © Joyn / Christoph Assmann Michelle (32) aus Castrop-Rauxel ist warmherzig, ehrlich und liebt tiefgründige Gespräche. Wer ihr Herz erobern will, sollte bereit sein für Liebe und Abenteuer - und ein Lächeln, das alles sagt. © Joyn / Christoph Assmann Emma (25) aus Cuxhaven sucht nach einem Mann, der ihre Träume teilt und mit ihr zusammen Hand in Hand in die Zukunft geht. © Joyn / Christoph Assmann Desiree (37) aus Worbis ist eine Frau voller Lebensfreude und Energie. Doch was ihr noch fehlt, ist der richtige Partner an ihrer Seite: ein Mann, der genauso weltoffen und humorvoll ist wie sie selbst. © Joyn / Christoph Assmann Francisca (30) aus Kirchheim unter Teck ist eine Teamplayerin und immer für alle anderen da. Aber tief in ihrem Inneren sehnt sie sich nach einem Partner, der wie sie bodenständig und verständnisvoll ist.

Die Single-Herren im Bunde

Zu den sechs Frauen gesellen sich sechs Single-Männer, die auf ihre Traumfrau hoffen. Auch sie wollen die "Hochzeit auf den ersten Blick" dieses Jahr wagen:

Toni (31) aus Burgkirchen (Bayern)

Christian (31) aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)

Marco (44) aus Dresden (Sachsen)

Fabian (38) aus Illertissen (Bayern)

Kevin (34) aus Weisel (Rheinland-Pfalz)

Martin (46) aus Goslar (Niedersachsen)

Die Männer bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 1 / 6 © Joyn / Christoph Assmann Toni (31) aus Burgkirchen sucht eine Frau, die sich für Kultur interessiert, herzlich ist und sich gerne auch mal schick macht - nicht, um zu beeindrucken, sondern weil sie selbst diese Eleganz schätzt. © Joyn / Christoph Assmann Christian (31) aus Gelsenkirchen sucht eine Frau, mit der er sich auf Augenhöhe begegnen und über die kleinen Freuden des Alltags reden kann. © Joyn / Christoph Assmann Marco (44) aus Dresden ist ein Mann voller Leidenschaft, der auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Er träumt von einer sportlichen und loyalen Frau. © Joyn / Christoph Assmann Fabian (38) aus Illertissen steht mit beiden Beinen fest im Leben, doch tief in seinem Herzen schlummert ein großer Traum: seine Seelenverwandte zu treffen. © Joyn / Christoph Assmann Kevin (34) aus Weisel arbeitet als Projektmanager. Sein Herz schlägt nicht nur für seinen Sport Faustball, sondern auch für seine zukünftige Partnerin, der er die Welt zu Füßen legen möchte. © Joyn / Christoph Assmann Martin (46) aus Goslar sucht eine Frau, mit der er lachen, träumen und durch dick und dünn gehen kann. Eine Frau, die seinen Humor teilt, mit der man Pferde stehlen und sich auf Abenteuer einlassen kann.

Wer wurde mit wem gematcht?

Bleibt nur noch die spannende Frage, welche Singles von den Expert:innen nach wissenschaftlichen Aspekten perfekt gematcht wurden. Eine Übersicht aller Paare der 11. Staffel gibt's hier.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.