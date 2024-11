In Folge 4 ist es endlich so weit: Jenny und Martin haben ihr Blind Date im Standesamt. Doch was geht den beiden kurz vor ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" durch den Kopf, als sie sich zum ersten Mal sehen?

Ein jahrelanger Traum wird Realität

Auf Schloss Proschwitz steht alles bereit für die "Hochzeit auf den ersten Blick" von Jenny und Martin. Nicht mehr lange, dann stehen sich die 39-jährige Jenny aus Dormagen und der 46-jährige Martin aus Goslar zum ersten Mal im Standesamt gegenüber.

Beide können es im Vorfeld kaum abwarten, ihre:n Zukünftige:n endlich kennenzulernen. Für Jenny erfüllt sich mit ihrer Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" ein jahrelanger Traum. "Ich realisiere, dass es jetzt wahr wird. Und ich habe mir das einfach so sehr gewünscht", erklärt die Krankenpflegerin kurz vor dem großen Moment. Jenny will einfach ankommen, aber ist Martin der Richtige dafür?

Im Clip: Jennys Gefühls-Chaos kurz vor der Trauung

Jenny: "Wow, ganz anders als gedacht!"

Begleitet von ihrem Vater und unter den Augen ihres engsten Familien- und Freundeskreises tritt Jenny schließlich vor ihren Bräutigam Martin, der schon sehnsüchtig auf sie wartet.

"Ich bin ohne Erwartungen reingegangen und wurde dermaßen positiv überrascht! Ihr Strahlen, die Augen, das Lächeln waren wirklich schön", erinnert sich Martin an den großen Moment. Und was ging der Braut durch den Kopf?

Der allererste Gedanke war: Wow, ganz anders als gedacht - aber positiv anders. Ich war in dem Moment auch einfach geflasht! Jenny

Kein Wunder also, dass sie, ohne zu zögern, "Ja, ich will" zueinander sagen und sich zugleich für den ersten innigen Kuss entscheiden. Damit sind die das vierte Paar, das in Staffel 11 den Bund der Ehe eingehen.

Unerwartete Turbulenzen nach der Hochzeit

Gelegenheit, sich noch einmal näher kennenzulernen, haben die beiden während ihrer Hochzeitsreise in Uruguay.

Doch schon am Flughafen wartet auf das Paar seine erste Herausforderung. Wie die Vorschau auf Folge 5 verrät, ist ihr Flug nach Südamerika gecancelt.

