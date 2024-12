Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 wird es für die Paare ernst: Wer hält an seiner Ehe fest, wer will die Scheidung? Und: Bleiben die Paare bei ihrer Entscheidung?

Update, 24. Dezember 2024 +++

Diese Paare haben sich nach dem Finale getrennt

Sie waren eines der Traumpaare der 11. Staffel und hatten sich eigentlich im Finale für die Ehe entschieden. Doch nun geben Emma und Christian überraschend via Instagram ihre Trennung bekannt.

Auch für Desiree und Marco sah es im Finale noch hoffnungsvoll aus: Zwar entschied ich Desiree im Gegensatz zu Marco für die Scheidung, gab aber gleich an, dass sie nach dem Finale zunächst probieren können, an ihrer Ehe zu arbeiten. Doch nun enthüllt Desiree, dass es zu keinem weiteren Treffen kam.

+++ Update, 23. Dezember 2024 +++

Das große Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Zwölf mutige Singles haben sich auch dieses Jahr auf das aufregende Abenteuer "Hochzeit auf den ersten Blick" eingelassen - und einem fremden Menschen das Jawort gegeben.

Im großen Finale wird die allesentscheidende Frage beantwortet: Ist aus Wissenschaft Liebe geworden? "Man hofft natürlich, sechsmal Liebe zu erzielen", erklärt Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. Doch obwohl man "mit bestem Wissen und Gewissen gematcht" habe, gebe es "immer wieder Wendungen und Überraschungen".

Heute bin ich mir nicht sicher, wie viele Paare sich für die Ehe entscheiden. Dr. Sandra Köhldorfer

Emma und Christian setzen auf ihre Ehe

Für das erste Paar wird es ernst: Emma und Christian müssen sich entscheiden, ob sie an ihrer Ehe festhalten oder getrennte Wege gehen wollen.

Schon bevor Emma und Christian ihren Entschluss mitteilen, wird deutlich: Das Experiment war für sie ein voller Erfolg. Sie können kaum die Finger voneinander lassen, selbst im Gespräch mit den Matching-Expert:innen passt kein Blatt Papier zwischen den beiden. Ihre Entscheidung liegt somit auf der Hand: Sowohl Emma als auch Christian möchten ihre Ehe fortsetzen.

Kein Happy End für Jenny und Martin

Nicht erfolgreich verlief das Experiment dagegen für Jenny und Martin. Bereits vor der finalen Entscheidung erklärte der 46-Jährige seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe für gescheitert.

Im Finale bleibt der Elektrokonstrukteur bei seinem Entschluss, getrennte Wege gehen zu wollen. Auch Jenny entscheidet sich für die Scheidung, obwohl sie, wie sie erklärt, bis zuletzt an ihrer Ehe festhalten wollte. Erst am Final-Tag änderte die 39-Jährige ihre Meinung, da Martin ihre Hoffnung auf ein klärendes Gespräch und eine Annäherung enttäuscht hatte.

"Ehe mit Pause" bei Desiree und Marco

Alles andere als rosig war auch ihre bisherige Ehe-Reise: Nach wie vor kämpfen Desiree und Marco mit Kommunikations-Problemen und einem unterschiedlich stark ausgeprägten Wunsch nach Nähe und Distanz. Welchen Entschluss fassen sie also im Finale?

Marco gesteht, sich mit der Wahl schwergetan zu haben. Doch als "Scheidung" auf seinem Zettel steht, teilt der 44-Jährige überraschend mit, dass er doch die Ehe will. Denn der Projektleiter hat noch einmal nachgedacht und erkannt, dass ihre Ehe dank der Erfahrungen der anderen Paare noch eine Chance hat.

Obwohl sich Desiree über Marcos Sinneswandel freut, entscheidet sie sich für die Scheidung - und hält an ihrem Entschluss fest. Die letzten Wochen hätten ihr einfach zu viel Kraft gekostet. Dennoch schließt die 37-Jährige eine gemeinsame Zukunft mit Marco nach einer kleinen Auszeit nicht aus: "Ich glaube, wir nennen das 'Ehe mit Pause'." Ob sie nochmal die Kurve kriegen?

Welchen Weg wählen Francisca und Kevin?

Franciscas und Kevins märchenhafter Start in ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe wurde schnell durch dunkle Wolken überschattet, die bis zuletzt nicht wichen.

Im Finale überrascht Kevin mit seiner Entscheidung, an der Ehe festzuhalten: Nach wie vor will der 34-Jährige Francisca besser kennenzulernen und an ihren Ehe-Problemen arbeiten. Anders als Kevin entscheidet sich die 30-Jährige für die Scheidung. In Franciscas Augen sei "zu viel vorgefallen", um sich auf Kevin einzulassen.

Fehlende Gefühle bei Pia und Toni

Während andere Paare eine Achterbahn der Gefühle durchliefen, war Pias und Tonis Ehe-Reise relativ harmonisch. Allerdings waren bisher keine Anzeichen von starker Anziehung oder Verliebtheit zu sehen.

Im Entscheidungsraum gesteht Pia, dass der Funke bei ihr nie übergesprungen ist. Obwohl sie Toni als liebevollen, liebenswerten und sehr empathischen Menschen schätzt, reichen ihre Gefühle nicht aus. Pia will die Scheidung, Toni hingegen entscheidet sich für die Ehe. Der 31-Jährige hatte bis zuletzt auf einen Neustart gehofft, um endlich die Gefühle zwischen ihnen entfachen zu können.

Liebes-Glück für Michelle und Fabian

Blickt man auf ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise zurück, haben Michelle und Fabian einige Höhen und Tiefen gemeistert. Ihr Vertrauen in das Experiment ließ die beiden an sich und ihrer Ehe arbeiten - und das mit Erfolg.

Am Finaltag strahlt das Paar eine tiefe Vertrautheit aus und sucht immer wieder die Nähe zueinander. Als Michelle zur Entscheidung im Dirndl erscheint, ist Fabian überwältigt - eine Überraschung, die ihm Freudentränen in die Augen treibt, hatte er sich doch erst kürzlich gewünscht, sie einmal in dieser traditionellen Tracht zu sehen. Spätestens nach dieser liebevollen Geste ist klar: Beide sind fest entschlossen, an ihrer Ehe festzuhalten und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft.

Alle Entscheidungen auf einen Blick

Ein Leben zu zweit oder wieder allein? Diese Frage haben sich alle Paare stellen und beantworten müssen. Das sind die einzelnen Entscheidungen im Finale der 11. "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel:

Emma und Christian: Ehe (beide)

Jenny und Martin: Scheidung (beide)

Desiree und Marco: Scheidung (Desiree), Ehe (Marco)

Francisca und Kevin: Scheidung (Francisca), Ehe (Kevin)

Pia und Toni: Scheidung (Pia), Ehe (Toni)

Michelle und Fabian: Ehe (beide)

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Countdown läuft!

Das große Finale der 11. Staffel steht kurz bevor: Am Montag, 23. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn schlägt für die Paare die Stunde der Wahrheit: Sie müssen sich entscheiden, ob sie sich weiterhin eine gemeinsame Zukunft vorstellen können oder getrennte Wege gehen wollen.

"Ein Feuerwerk an Emotionen"

Am Ende des Experiments wird es aber nicht nur für die Vermählten noch einmal richtig emotional. Auch die Matching-Expert:innen stehen voller Spannung vor der Frage: Welchen Entschluss fassen die Paare?

"Das große Finale ist sehr emotional für mich", offenbart Dr. Sandra Köhldorfer und erklärt: "Zum einen haben wir mit jedem Single und mit jedem Paar mitgefiebert, und zum anderen steckt auch so viel Herzblut und Arbeit drinnen."

"Mit vielen Emotionen" rechne derweil Matching-Kollege Markus Ernst: "Im ein oder anderen Fall" sei es "sehr schwer abzusehen, wie sich die Paare entscheiden", so der Diplom-Psychologe.

Dieses Jahr ist das Finale ganz besonders spannend, auch für uns Experten. Markus Ernst

Auch Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn sei "super gespannt" auf das große Finale und betont stellvertretend: "Wir hoffen natürlich auf ganz viel Liebe, auf ganz viele schöne, emotionale Momente."

Fest steht: Die Zuschauer:innen dürfen sich "auf viele Überraschungen, viele Wendungen und […] ein Feuerwerk an Emotionen" freuen.

Ehe oder Scheidung?

Wie sich Pia und Toni, Michelle und Fabian, Emma und Christian, Jenny und Martin, Desiree und Marco sowie Francisca und Kevin entscheiden, siehst du im großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Montag, 23. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

