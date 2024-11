Notaufnahme statt Hochzeitsreise. Den Auftakt in ihr Eheleben hatten sich Emma und Christian bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wahrlich anders vorgestellt. Statt Candle-Light-Dinner auf Sri Lanka gab's Lieferessen auf dem Krankenhausflur. So reagierte das frischvermählte Brautpaar auf die erste außergewöhnliche Ehe-Challenge.

Anzeige

Rückblick gefällig? So dramatisch war der erste Ehe-Tag für Emma und Christian Alle Szenen kostenlos in Folge 4: Jetzt schauen!

Anzeige

Anzeige

Emma: "Ich bin im blödesten Moment krank geworden"

Zur Erinnerung: Am Morgen nach der Trauung (zu sehen in Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick") bekommt Emma Kopfschmerzen. Allerdings nicht nur wegen ihrer Flugangst, sondern derart schlimme, dass es statt zum Flughafen Richtung Sri Lanka erst mal in die Notaufnahme geht. Denn die 25-Jährige hat auch noch Fieber bekommen. Im Krankenhaus wird Verdacht auf Stirnhöhlenentzündung diagnostiziert - und die Hochzeitsreise auf die Trauminsel erstmal verschoben.

"Ich bin im blödesten Moment krank geworden. Es ging mir wirklich schlecht und es begann alles schon ein paar Tage vorher. Es war einfach ein enormer Druck", erklärte Emma nach der Ausstrahlung auf ihrem Instagram-Kanal. In ihrem Post bedankte sie sich vor allem bei ihrem Mann Christian: "Ich war soooo dankbar, dass in dem Moment Christian bei mir war und mir die Unterstützung gegeben hat, die ich brauchte. Es klingt komisch, aber es hat uns sehr verbunden und viel stärker gemacht als ein 'normaler' Flug nach Sri Lanka."

Anzeige

Anzeige

Ehemann Christian: "Mehr Einsatz fürs Experiment geht nun wirklich nicht"

Auch der Ehemann sah nach dem Schock das Positive. "Den Start ins Eheleben hatten wir uns definitiv beide anders vorgestellt. So hatten wir unsere erste Herausforderung, die wir zusammen meistern konnten und so schnell definitiv auch nicht vergessen werden", schrieb er zu einem Beitrag auf Instagram, auf dem er neben dem Hochzeitsfoto auch Bilder vom dramatischen Tag nach der Trauung zeigte.

Dabei stets an der Seite des gestressten und besorgten Brautpaares: Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Team, denen Emma und Christian besonderen Dank zollten: "An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Köhldorfer und beim Team für die Unterstützung an diesem ersten Tag in unserer Ehe bedanken. Frau Köhldorfer hat uns nicht nur auf der Hochzeit oder am Morgen danach, sondern dann auch wirklich vom Zeitpunkt am Flughafen bis spät in die Nacht in der Uniklinik begleitet. Mehr Einsatz fürs Experiment geht nun wirklich nicht!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dr. Sandra Köhldorfer wachte an Emmas Krankenbett

Besonders lieb: Nach dem Stress im Krankenhaus besorgte Köhldorfers Team auch noch ein Dinner. Das fand dann zwar nicht wie geplant unter Palmen, sondern auf dem Krankenhausflur statt, aber immerhin. "Sicherlich gibt es schönere Umgebungen als einen ruhigen Gang im Krankenhaus, aber noch mal was zur Stärkung bekommen zu haben, tat dann doch sehr gut", schrieb Christian auf Instagram.

Auch Emma zeigte sich berührt: "Ein großes Dankeschön geht auch an Frau Köhldorfer, die mich nicht nur mit Medikamenten versorgt hat, sondern auch wirklich für uns als Ehepaar und für mich da war. Wie toll kann man sein, sich mit auf das Bett legen und die Stimmung aufhellen? Ich werde nie vergessen, wie wir im Krankenhaus Naan-Brot gegessen haben - war eine einmalige Erfahrung." Dr. Sandra Köhldorfer kommentierte beide Posts und schrieb: "Das habe ich sehr gerne für euch gemacht. Ihr seid auch großartig mit dieser ersten, herausfordernden Situation umgegangen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die gute Nachricht in Folge 4: Emma bekommt mit nur wenig Verspätung grünes Licht für die Hochzeitsreise. Obwohl: Da war doch noch was? Genau, ihre Flugangst!

Ob Emma und Christian tatsächlich in den Flieger steigen, siehst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 am Montag, 25. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn - oder schon jetzt exklusiv vorab bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Anzeige

Wie geht es bei Emma und Christian weiter? Streame jetzt exklusiv die 5. Folge vorab!

Hier geht's zu den Porträtseiten von Emma und Christian Emma Christian

Anzeige