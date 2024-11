Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Sind Emma und Christian noch zusammen?

Ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 hätte traumhafter nicht sein können: In Folge 3 haben Emma und Christian auf Schloss Lichtenwalde einander das Jawort gegeben, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.

Anzeige

Rückblick gefällig? Hier Emmas und Christians "Hochzeit auf den ersten Blick" kostenlos anschauen: Mit Leichtigkeit ins Eheleben: Jetzt Folge 3 streamen!

Anzeige

Anzeige

Viele Küsse nach der "Hochzeit auf den ersten Blick"

Vom ersten Moment an funkt es ordentlich zwischen den beiden: Ihren mutigen Entschluss, "Ja, ich will" zueinander zu sagen, krönen Emma und Christian direkt mit einem ersten zärtlichen vor den Augen ihres engsten Familien- und Freundeskreises. Und auch bei der anschließenden Hochzeitsfeier auf Schloss Lichtenwalde können die frisch gebackenen Eheleute kaum die Augen voneinander abwenden - und tauschen viele weitere Küsse miteinander aus.

Wie Christian im Interview mit "Promiflash" verriet, spielt der Austausch von Zärtlichkeiten für den 31-Jährigen eine große Rolle. In einer Beziehung sei ihm "unter anderem körperliche Nähe schon sehr wichtig", so der Bankfilialleiter und betont: "Da gehören Küsse natürlich auch dazu." Daher habe Christian auch sofort eine gewisse "Verbundenheit" zu Emma gespürt.

Im Clip: Emma und Christian sagen "Ja" zueinander

Emma und Christian schwärmen füreinander

Mit Herzklopfen blickt Christian auf den Moment zurück, als Emma das erste Mal vor ihm stand: "Kurz und knapp: Wow! Da habe ich auch die Tränen gerade so zurückhalten können", offenbarte er kürzlich seinen Follower:innen bei einer Instagram-Fragerunde. Gegenüber "Promiflash" verriet er zudem: "Optisch hat [Emma] mir sehr gefallen in ihrem Kleid, und bei der Rede der Standesbeamtin habe ich einige Informationen über sie gehört, bei denen ich dachte, dass das ein super Match ist."

Ich hatte einen sehr positiven Eindruck von Emma. Christian, als er Emma zum ersten Mal sah

Und was ging Emma durch den Kopf, als sie Christian zum ersten Mal sah? "Ich habe mich sehr gefreut, Christian zu sehen und hatte so viele Gedanken im Kopf. Als Erstes sind mir seine schönen Haare aufgefallen", erinnert sich die 25-Jährige.

Anzeige

Anzeige

Erste Hürde für Emma und Christian

Nach Emmas und Christians ersten Nacht als Ehepaar wird ihre Beziehung allerdings auf eine harte Probe gestellt. Denn aufgrund starker Kopfschmerzen und Flugangst muss Emma in die Notaufnahme. Bis zuletzt ist ungewiss, ob die beiden überhaupt ihre Hochzeitsreise nach Sri Lanka antreten können.

Im Clip: Drama am Flughafen! Darf Emma fliegen?

Die gute Nachricht in Folge 4: Emma bekommt mit nur wenig Verspätung grünes Licht für die Hochzeitsreise. Im Einzel-Interview mit "Promiflash" erklärte die Yogalehrerin: "Wir waren ja dann am Tag bei mehreren Ärzten und haben da echt viele Stunden verbracht. Es war eine Extremsituation, und das hat uns aber zusammengeschweißt."

Sind Emma und Christian noch zusammen?

Viele fragen sich bereits jetzt, ob die junge Beziehung dieser ersten Herausforderung wohl standhalten wird. Konkret wollten Fans deshalb kürzlich bei einer Instagram-Fragerunde von Emma wissen, ob sie und Christian noch zusammen seien.

Eine klare Antwort darauf gibt es natürlich noch nicht. "Dürfen wir erst am 23.12. verraten", erklärte Emma dazu in ihrer Instagram-Story. Denn dann steigt das große Finale der diesjährigen Staffel. Zu ihrer Antwort postete die 25-Jährige allerdings noch ein Foto, auf dem sie und Christian sich innig küssen. Vielleicht doch ein kleiner Hinweis darauf, dass bei ihnen das Liebes-Experiment am Ende glücken wird?

Wie es für Emma und Christian weitergeht, siehst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick": immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Wie geht es bei Emma und Christian weiter? Streame jetzt die 5. Folge!

Hier geht's zu den Porträtseiten von Emma und Christian Emma Christian

Anzeige