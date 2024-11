Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024? Alle Sendezeiten und Sendetermine der 11. Staffel

Auch 2024 wagen heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick". Hier findest du eine Übersicht zu den Sendeterminen und Sendezeiten der 11. Staffel.

"Hochzeit auf den ersten Blick" geht in die 11. Staffel

Amor, mach dich bereit, denn erneut träumen insgesamt zwölf Singles davon, mit einem ihnen bis zur Trauung unbekannten Menschen eine Zukunft voller Liebe, Glück und Zweisamkeit zu starten.

Die Chancen, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden, stehen gut, schließlich ist für die Matches auch in diesem Jahr das versierte Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich.

Alle Sendezeiten und Sendetermine der 11. Staffel

Die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft ab 28. Oktober 2024 in SAT.1 und auf Joyn - neun Episoden, jeden Montag zur Primetime. Hier findest du alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 28. Oktober 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Montag, 4. November 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Montag, 11. November 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Montag, 18. November 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Montag, 25. November 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Montag, 2. Dezember 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Montag, 9. Dezember 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Montag, 16. Dezember 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 9: Montag, 23. Dezember 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" am 25. November 2024?

Die 5. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 läuft am Montag, 25. November 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

"Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 vorab sehen

Du willst nicht warten? Alle Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 sind sieben Tage vor ihrer jeweiligen TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ abrufbar. Das heißt: Die nächste Folge kannst du dort schon jetzt streamen - vor allen anderen!

Und das ist noch nicht alles! Wie in der vergangenen Staffel erwartet dich zum exklusiven Start eine Bonus-Episode - ab 21. Oktober, nur auf Joyn verfügbar.

Alle Folgen in der Wiederholung

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie teilweise am darauffolgenden Sonntagnachmittag die Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1 und auf Joyn anzusehen. Die genauen Zeiten in der Übersicht:

Folge 1: Dienstag, 29. Oktober 2024, 00:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und Sonntag, 3. November 2024, 16:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Dienstag, 5. November 2024, 00:05 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und Sonntag, 10. November 2024, 16:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Dienstag, 12. November 2024, 00:05 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und Sonntag, 17. November 2024, 16:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Dienstag, 19. November 2024, 00:05 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und Sonntag, 24. November 2024, 16:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Dienstag, 26. November 2024, 00:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Dienstag, 3. Dezember 2024, 00:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Dienstag, 10. Dezember 2024, 00:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Montag, 16. Dezember 2024, 23:50 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 9: Dienstag, 24. Dezember 2024, 01:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Staffel 11 im Livestream und auf Joyn

Du kannst "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens nicht nur im TV ansehen, sondern auch im Livestream ganz flexibel online, an der Device deiner Wahl - sogar unterwegs! Kein Fernseher? Kein Problem! Der Joyn-Livestream steht dir jederzeit zur Verfügung.

Ab 28. Oktober 2024 läuft jeden Montag um 20:15 eine neue Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Du kannst alle ganzen Folgen direkt nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn schauen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 kostenlos im SAT.1-Livestream auf Joyn Neue Staffel ab 28. Oktober, immer montags um 20:15 Uhr

Darum geht's bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geben heiratswillige Singles einem oder einer Unbekannten das Jawort. Erst während der Hochzeitsreise lernt sich das frisch vermählte Paar kennen. Anschließend folgt der Stresstest Alltag: Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen entscheiden die Matches, ob sie zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen. Begleitet werden die Teilnehmer:innen während des gesamten Experiments von erfahrenen Expert:innen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.