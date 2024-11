In Folge 10 der neuen Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" geht es um eine berührende Familiengeschichte: Julia Leischik begleitet Edeltraud bei der Suche nach ihrer Halbschwester Silvia in der Schweiz. Jetzt kostenlos auf Joyn ansehen.

Wird Edeltraud ihre Halbschwester wiederfinden?

Alle Folgen von "Bitte melde dich" kannst du nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen.

Ein unbekanntes Kapitel: Edeltrauds bewegende Geschichte

Eine Handvoll Briefe sind die einzige Verbindung zu einer Familie, die Edeltraud nie kennenlernen durfte. Nach dem frühen Weggang ihres Vaters in die Schweiz blieb ihr nur eine Gewissheit: Sie hat eine unbekannte Halbschwester namens Silvia.

Jahrzehnte der Ungewissheit

Zwei Jahrzehnte lang trägt Edeltraud die Hoffnung in sich, ihre Halbschwester Silvia zu finden. Der gemeinsame Vater, der kurz nach Edeltrauds Geburt in die Schweiz auswanderte und dort verstarb, hinterließ eine schmerzliche Lücke in ihrem Leben.

Vor über 20 Jahren erfährt Edeltraud von ihrer Schwester in der Schweiz. Kurz schreiben sie sich Briefe, doch eine schwere Scheidung beendet den Kontakt, und Edeltraud erlangt ihn nicht wieder.

Julia Leischik: Expertin für internationale Familiensuche

In dieser spannenden Episode stellt Julia Leischik ihre jahrelange Erfahrung in den Dienst von Edeltrauds Suche. Mit Feingefühl und Kompetenz begibt sich die Moderatorin auf eine grenzüberschreitende Spurensuche.

Jetzt auf Joyn: Verfolge Edeltrauds emotionale Reise

Erlebe diese bewegende Episode von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf Joyn. Begleite Edeltraud auf ihrer emotionalen Suche nach ihrer Halbschwester und sei dabei, wenn Julia Leischik versucht, zwei Schwestern nach jahrzehntelanger Trennung zusammenzubringen.

Auch diese bewegenden Schicksale aus dem echten Leben zeigen die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich":