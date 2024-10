Die erste neue Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" startet mit einer berührenden Geschichte: Die heute 29-jährige Corinna verliert mit nur 19 Jahren ihre Adoptiveltern, die viel zu früh versterben. Kann sie ihre leibliche Mutter finden? Und will diese überhaupt Kontakt zu ihrer Tochter?

Das Wichtigste in Kürze Seit 15. September 2024 : Neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" immer sonntags in SAT.1 und auf Joyn.

Folge 1 : Corinna, die nach dem Tod ihrer Adoptiveltern einsam ist, sucht ihre leibliche Mutter. Julia Leischik begleitet Corinna bei ihrer bewegenden Suche. Werden sie ihre Mama finden?

Die neuen Folgen kannst du 7 Tage vor Ausstrahlung im TV bereits bei Joyn PLUS+ streamen.

Zur Adoption freigegeben: Die berührende Geschichte von Corinna

Corinna, heute 29 Jahre alt, wuchs bei liebevollen Adoptiveltern auf: "Es waren wirklich die besten Eltern, die ich mir hätte wünschen können." Doch das Schicksal schlägt erbarmungslos zu. Erst stirbt ihr Vater, kurze Zeit später ihre Mutter. Beide werden nur 50 Jahre alt. Corinna ist zu diesem Zeitpunkt selbst erst 19 Jahre alt. Die Einsamkeit wächst ins Unermessliche und bei der jungen Frau drängt sich eine Frage verstärkt in den Vordergrund: Warum hat ihre leibliche Mutter sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben?

Corinna quälen Schuldgefühle. Sie befürchtet, dass sie der Grund dafür gewesen sein könnte, weshalb ihre leibliche Mutter sie weggegeben hat. Nun sehnt sie sich nach Antworten auf ihre Fragen.

Achtung, Spoiler: Tatsächlich finden Julia Leischik und das Team von "Bitte melde dich" Corinnas leibliche Mutter. Doch freut sie sich über den Kontaktversuch ihrer Tochter? Und was war der wahre Grund, weshalb sie ihr Kind abgegeben hat? Am besten schon mal die Taschentücher rausholen ...

Adoptiveltern verstorben: Einsame Corinna sucht nach leiblicher Mutter Jetzt Folge 1 von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" streamen Auf Joyn kannst du dir alle Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos ansehen.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit brandneuen Folgen

Seit dem 15. September 2024 gibt es neue, herzzerreißende Geschichten: Zu sehen sind diese in 11 brandneuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" immer sonntags um 18.55 Uhr in SAT. 1 und im Joyn-Livestream. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die Folgen jederzeit kostenlos auf Joyn abrufbar.

Begleite Julia Leischik und ihr Team, wenn sie Menschen dabei helfen, ihre vermissten Angehörigen zu finden.

Auch ganze Folgen der vorherigen Staffeln von "Bitte melde dich" gibt es in voller Länge auf Joyn zu sehen.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" - Sendetermine der neuen Staffel

Aktuell laufen 11 neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" immer sonntags in SAT. 1 und auf Joyn. Zu diesen Sendeterminen und Sendezeiten läuft die Sendung: