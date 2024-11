Kanchana wuchs in Deutschland auf, doch der Schmerz über die Trennung von ihrem leiblichen Vater in Thailand ließ sie nie los. Jetzt, nach dem Tod ihrer Mutter, wird der Wunsch, ihn wiederzufinden, überwältigend. Julia Leischik begleitet sie auf dieser emotionalen Reise voller Hoffnung und Ungewissheit.

Als Kind vom Papa getrennt: Kanchana sucht ihren Vater in Thailand

Alle Folgen von "Bitte melde dich" kannst du nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen. Hier findest du alle TV-Sendetermine der neuen Staffel.

Eine zerrissene Familie: Kanchanas bewegende Geschichte

Kanchanas Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie gerade einmal drei Jahre alt ist. In diesem zarten Alter hält ihr Vater sie zum letzten Mal in seinen Armen. Die Wege der beiden aus Thailand stammenden Eltern trennen sich, als Kanchanas Mutter einen deutschen Mann kennenlernt. Sie zieht mit ihrer Tochter nach Köln. Ihr leiblicher Vater bleibt in Thailand zurück, während Kanchana in Deutschland aufwächst.

Zwischen zwei Welten: Kanchanas Sehnsucht wächst

Trotz einer behüteten Kindheit in Deutschland spürt Kanchana eine wachsende Leere in ihrem Leben. Der fehlende Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Als dann auch noch ihr Stiefvater und ihre Mutter sterben, überwältigt sie die Sehnsucht nach ihren Wurzeln und ihrem leiblichen Vater.

Julia Leischik: Hoffnung für Kanchana

In der neuen Folge "Bitte melde dich" macht sich die erfahrene Moderatorin Julia Leischik auf den Weg, um Kanchanas sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Mit ihrer Expertise in der Suche nach vermissten Personen setzt Julia alles daran, Kanchanas thailändischen Vater ausfindig zu machen. Wird es ihr gelingen, Vater und Tochter nach all den Jahren wieder zusammenzubringen?

Eine Reise voller Hoffnung und Ungewissheit

Die Zuschauer erwartet eine emotionale Achterbahnfahrt, während Julia und Kanchana gemeinsam den Spuren in die Vergangenheit folgen. Werden sie den entscheidenden Hinweis finden, der Kanchana zu ihrem Vater führt? Und kann sie endlich die Verbindung zu ihren thailändischen Wurzeln wiederherstellen?

Die komplette Folge kannst du jetzt kostenlos auf Joyn streamen und Kanchanas Suche nach ihrem Vater und ihrer Identität hautnah miterleben. Auch andere Folgen der neusten Staffel und die aus allen vergangenen Staffeln findest du auf Joyn.

Folge verpasst? Neue Staffel "Bitte melde dich" auf Joyn

