Die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" versprechen ein emotionales Feuerwerk: Julia nimmt uns erneut mit auf die Suche nach vermissten Angehörigen. Die rührenden Geschichten lassen garantiert kein Auge trocken. Um welche Schicksale es diesmal geht, sowie alle Sendetermine, erfährst du hier.

Anzeige

Du bist jetzt schon total neugierig und willst nicht bis zur TV-Ausstrahlung der nächsten Folge warten? Musst du auch nicht. Schau doch auf Joyn vorbei!

Hier gibt's die brandneue Folge von "Bitte melde dich" bei Joyn PLUS+ Paloma sucht ihre Mutter und Geschwister

Das Wichtigste in Kürze "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ist mit 11 neuen Folgen zurück.

Zu sehen sind die Folgen in SAT.1 und kostenlos auf Joyn sowie jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ .

Die Sendung verspricht Emotionen pur : von berührenden Schicksalen über quälende Ungewissheit bis hin zu ergreifenden Wiedersehen.

Weiter unten haben wir alle Sendetermine der neuen Folgen von "Bitte melde dich" 2024 in der Übersicht für dich aufgelistet.

Anzeige

Anzeige

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" - Neue Folgen

Am 15. September 2024 startete die neue Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit elf neuen Folgen. In jeder Episode führt Julia Leischik durch Geschichten voller Hoffnung, Trauer und Wiedersehen. Die bewegenden Schicksale entführen uns in emotionalen Reisen rund um den Globus, während Julia und ihr Team alles dafür tun, um verloren geglaubte Menschen wieder zusammenzuführen. Ob Eltern, Geschwister oder Freunde - die Begegnungen lassen kein Auge trocken.

Die neuen Folgen laufen immer sonntags um 18.55 Uhr in SAT. 1 und im Joyn-Livestream.

Folge verpasst? Kein Problem, denn alle Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sind direkt nach der TV-Ausstrahlung jederzeit kostenlos auf Joyn streambar.

Anzeige

Anzeige

Vorschau: Diese Schicksale erwarten dich in der neuen Staffel

Auch in den neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" fließen wieder reichlich Tränen. Unter anderem geht es um diese bewegenden Storys. Hier ein kleiner Einblick:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Ein letzter Funken Hoffnung: Zwillinge suchen ihren vermissten Vater

Fabian und Sebastian (37) sehnen sich seit ihrer Kindheit danach, ihren Vater in die Arme zu schließen. Ihre Suche führt sie nach Frankreich. Aber die Zeit drängt, denn ihr Vater Jean könnte bereits über 80 Jahre alt sein. Wird Julia mit ihrem Team den Zwillingen nach all den Jahren ihren größten Wunsch erfüllen können?

Folge 2, in der Zwillingsbrüder ihren Vater suchen, kannst du dir kostenlos auf Joyn ansehen.

Finden die Zwillinge Fabian und Sebastian ihren vermissten Vater? Jetzt Folge 2 von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" streamen Auf Joyn kannst du dir alle Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos ansehen.

Bei Joyn PLUS+ kannst du die neueste Folge immer schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. Hier findest du alle Sendetermine der neuen Staffel.

Anzeige

Verloren in Amerika: Evas verzweifelte Suche nach ihrem Vater

Evas Leben ist von Gewalt und Ablehnung geprägt, bis sie als Teenager erfährt, dass ihr leiblicher Vater in den USA lebt. Jahrzehnte später liest Eva (59) in einem Brief, dass ihr Vater sie als Kind in die USA holen wollte. Julia Leischik versucht, Evas Vater in Florida zu finden. Doch nicht immer führen die Wege ins erhoffte Glück.

Folge 3 von "Bitte melde dich" läuft am 29. September 2024 im TV und im Joyn Livestream, ist aber jetzt schon bei Joyn PLUS+ verfügbar. Mehr Infos findest du weiter unten bei den Sendeterminen.

Eva (59) sucht ihren Vater in den USA Jetzt Folge 3 von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" streamen Auf Joyn kannst du dir alle Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos ansehen.

Bei Joyn PLUS+ kannst du die neueste Folge immer schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. Hier findest du alle Sendetermine der neuen Staffel.

Vermisst in Brasilien: Palomas verzweifelte Suche nach ihren Wurzeln

Paloma (29) wächst ohne ihre Familie auf und wird schließlich in die Schweiz adoptiert. Doch die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter und den Geschwistern in Brasilien lässt sie nicht los. Haben sie Paloma all die Jahre vermisst? Julia Leischik setzt alles daran, die Familie zusammenzuführen.

Diese Folge läuft am 13. Oktober 2024 im TV und ist jetzt schon bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Palomas emotionale Reise jetzt schon vorab auf Joyn Neue Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" streamen

Bei Joyn PLUS+ kannst du die neueste Folge immer schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. Hier findest du alle Sendetermine der neuen Staffel.

Alle Sendetermine der neuen Folgen von "Bitte melde dich"

Seit dem 15. September 2024 laufen 11 neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Zu sehen sind die schicksalhaften Geschichten immer sonntags in SAT. 1 und im Livestream auf Joyn. Die neuen Folgen laufen zu folgenden Sendeterminen und Sendezeiten: