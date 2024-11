Eine neue Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" rührt wieder zu Tränen: Miriam macht sich mit Julia auf die Suche nach ihren Zwillingsbrüdern, von denen sie als Kind getrennt wurde. Nach einer schweren Kindheit und einem halben Jahrhundert voller Sehnsucht hofft sie nun, ihre Brüder endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Anzeige

Julia Leischik auf der Spur: Findet sie Miriams Zwillingsbrüder? Hier Folge in ganzer Länge ansehen

Alle Folgen von "Bitte melde dich" kannst du nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen. Hier findest du alle TV-Sendetermine der neuen Staffel.

Anzeige

Anzeige

Eine zerbrochene Familie: Miriams tragische Geschichte

Schicksalsschläge prägen Miriams Leben von Anfang an: Ihren Vater lernt sie nie kennen, ihre Mutter verliert sie mit nur drei Jahren. Gemeinsam mit ihren jüngeren Zwillingsbrüdern Marc und Mirko kommt sie in ein Heim - doch auch dieser letzte familiäre Halt wird ihr bald genommen.

Zwischen Verlust und Sehnsucht: Ein Leben in Ungewissheit

In einer lieblosen Umgebung aufgewachsen, begleitet Miriam die Sehnsucht nach ihren Brüdern durch ihr ganzes Leben. Über ein halbes Jahrhundert trägt sie den Wunsch in sich, Marc und Mirko endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Anzeige

Anzeige

Julia Leischik: Hoffnung für Miriam

In dieser bewegenden Folge macht sich die erfahrene Moderatorin Julia Leischik auf den Weg, um Miriams sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Mit ihrer Expertise in der Suche nach vermissten Personen setzt Julia alles daran, die Zwillinge ausfindig zu machen.

Eine Reise voller Hoffnung

Julia Leischik und Miriam verfolgen gemeinsam die Spuren der Vergangenheit. Werden sie den entscheidenden Hinweis finden, der Miriam zu ihren Brüdern führt? Und kann sie nach über 50 Jahren endlich ihre Familie wiederfinden?

Verpasse nicht diese und andere ergreifende Episoden von" Julia Leischik sucht: Bitte melde dich".

Anzeige

Anzeige

Folge verpasst? Neue Staffel "Bitte melde dich" auf Joyn Hier in voller Länge kostenlos streamen!

Alle Folgen von "Bitte melde dich" kannst du nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen. Hier findest du alle TV-Sendetermine der neuen Staffel.

Auch diese emotionalen Schicksale aus dem echten Leben siehst du in den neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich":