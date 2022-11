"Promi Big Brother" 2022: Überraschende Entdeckung heute! Catrin war schon von Tag 1 an im Haus

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" läuft in der 10. Staffel. Heute Abend ist Tag 10 zu sehen. Alle Sendezeiten im Überblick.

An Tag 10 steht wieder ein Exit an. Fünf Bewohner:innen sind nominiert.

Jörg Knör sorgt für Unterhaltungsprogramm in der Garage.

Anzeige

An Tag 10 bei "Promi Big Brother" 2022 hat sich die Lage anscheinend wieder entspannt. Nach dem Zoff mit Sam Dylan gibt sich Jörg Knör heute ganz seinem Entertainment-Programm hin. Catrin Heyne macht eine überraschende Entdeckung. Und der nächste Exit steht bereits bevor.

Fünf Bewohner:innen stehen auf der Exit-Liste. Eine:r von ihnen wird an Tag 10 das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. Wer das sein wird, entscheiden die Zuschauer:innen. Catrin Heyne kann sich entspannen. Als neue Bewohnerin genießt die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin noch Welpenschutz.

Catrin Heyne bringt Garagen-Bewohner:innen auf den neusten Stand

Dass sie das luxuriöse Loft verlassen musste, stört sie kein bisschen. In der Garage erobert sie schnell den Mittelpunkt des Geschehens und macht mit heißen News aus dem Loft auf sich aufmerksam. Immerhin wussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Garage noch gar nichts vom freiwilligen Auszug von Jeremy Fragrance.

Doch auch Catrin staunt nicht schlecht, als sie in der Garage eine Entdeckung macht: In einem Erotik-Kalender an der Wand findet sie doch tatsächlich ein Bild von sich selbst, das dort schon seit Tag 1 hängt.

Der nächste Beef bei "Promi Big Brother"?

Durch Catrins Newsflash erfährt Walentina Doronina auch ganz zufällig, dass die Loft-Bewohnerinnen einstimmig Sam Dylan dazu auserkoren hatten, in den Luxus-Bereich zu wechseln. Nicht einmal Walentinas BFF Jennifer Iglesias hatte für die 22-Jährige gestimmt. Für Walentina riecht das nach Verrat. Sie ist richtig sauer.

Anzeige

Anzeige

Jörg Knör voll in seinem Element

Nach dem Streit mit Influencer Sam Dylan scheint Jörg Knör wieder oben auf zu sein. In der Garage gibt er seine besten Imitationen zum Besten: Als Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Désirée Nick und Inge Meysel unterhält er seine Mitbewohner:innen. Der 63-Jährige ist voll in seinem Element und lässt sich nicht einmal von Nasenbluten aufhalten. Doch Jörg K. ist einer der fünf Nominierten. Seine Abenteuer beim großen Bruder könnten heute Abend schon zu Ende sein.

Neben Jörg Knör stehen auch Jörg Dahlmann, Sam Dylan, Jennifer Iglesias und Doreen Steinert auf der Exit-Liste. Eine:r von ihnen muss heute das "Promi Big Brother"-Haus verlassen, wer das ist, erfährst du heute Abend bei "Promi Big Brother" um 22:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.