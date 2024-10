Direkt an Tag 1 wird es emotional im Container: Verena spricht über die Probleme mit ihrem Vater. Sie ermutigt auch eine andere Bewohnerin, sich über eine schwierige Lebensphase zu äußern.

Anzeige

"Promi Big Brother" auf Joyn streamen ➤ Alle #PromiBB-Highlights aus 2023 nochmal ansehen 📺

Anzeige

Anzeige

Jahrelang keinen Kontakt: Verena über die Beziehung zu ihrem Vater

Eigentlich wollte Mimi ein Spiel mit Verena und Alida starten. Die drei solten einander sagen, was sie an anderen schön finden.

Die Münchnerin erzählt, dass sie immer noch einen Milchzahn hat und gibt Einblicke in ihre Kindheit. Sie gesteht, dass ihr Vater sehr früh aus ihrem Leben verschwunden ist.

Ich hab meinen Papa nicht gesehen, seit ich 16 bin. Er hat den Kontakt abgebrochen. Verena Kerth

Ihre Eltern hätten sich früh getrennt und ab diesem Zeitpunkt habe sie ihren Vater nur noch hin und wieder am Wochenende gesehen. Aber das hörte irgendwann auf, wie die Moderatorin erzählt. Eines Tages habe er dann den Kontakt abgebrochen. Da sei sie erst 16 Jahre alt gewesen, so Verena.

Danach habe fast zehn Jahre Funkstille geherrscht, bis ihr Vater 2006 anrief.

Das war total absurd. Verena Kerth über den Anruf ihres Vaters

Damals sei sie emotional sehr aufgewühlt gewesen, erzählt die Münchnerin, da kurz vor dem Anruf ihr damaliger Freund, Torhüter-Legende Oliver Kahn, erfahren habe, dass er nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 teilnehmen kann.

Das habe sie überfordert und deshalb wollte sie nicht mit ihrem Vater sprechen: Da "hab ich aufgelegt", wie Verena sich erinnert. Danach habe ihr Vater noch eine SMS geschrieben. Seitdem habe sie keinen Kontakt mehr zu ihm.

Anzeige

Anzeige

Rückblickend gesteht die 43-Jährige, dass sie wahrscheinlich deswegen Menschen nicht gut aus ihrem Leben gehen lassen kann: Ich "möchte nicht, dass Leute, egal komme was wolle, gehen", offenbart Verena.

Promi Big Brother" 2024: Hier geht es zum 24/7-Livestream

Alida war ihrem Vater extrem nah: Sie spendete ihm einen Teil ihrer Leber

Für Alida Kurras ist es eine Rückkehr zu Big Brother: 2024 zieht sie in den Promi-Container ein. © Benedikt Müller;

Alida kehrt nach fast 25 Jahren wieder zurück in den Container. Am Esstisch mit Mimi und Verena ist sie gerührt von der Offenheit der Münchnerin über die Abwesenheit des Vaters. Auch Alida öffnet sich und spricht über die harte Zeit während der Krebserkrankung ihres Vaters. Bei ihm wurde Darmkrebs festgestellt, der sich in die Leber ausbreitete. Für sie sei klar gewesen, iihn voll und ganz zu unterstützen.

Und sie hatten Glück: Ihr Vater konnte an einer Studie teilnehmen, die es der Moderatorin ermöglichte, einen Teil ihrer Leber zu spenden.

Ich bin auch Kind, das ist mein Vater und meine Tochter wird nichts von mir haben, wenn ich depressiv mein Leben lang bleibe, weil ich die Chancen nicht genutzt habe, meinen eigenen Vater zu retten. Alida Kurras über ihre Motivation, ein Organ für ihren Vater zu spenden

Ihre Organspende für ihren Vater habe leider nicht ausgereicht, erzählt die 47-Jährige weiter. Der Krebs ihres Vaters sei zurückkehrt und er 2021 gestorben. Verena und Mimi fangen sie in diesem emotionalen Moment auf - Gruppenumarmung inklusive.

Anzeige

Anzeige