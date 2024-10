Für "Promi Big Brother" 2024: Verena Kerth verlässt das Oktoberfest vorzeitig

Verena Kerth ist 2024 bei "Promi Big Brother" dabei. Vor ihrem Einzug in den Container zieht sich die Moderatorin nun vorzeitig vom Oktoberfest zurück. Nach ausgelassenen Tagen auf der Wiesn entscheidet sie sich, dem Trubel fernzubleiben. Der Grund: Sie möchte auf keinen Fall krank werden.

+++ Update, 2. Oktober 2024 +++

Verena Kerth beendet Wiesn-Besuche vorzeitig

Die Wiesn-Zeit gehört für Verena Kerth traditionell zu den schönsten Zeiten des Jahres. Trotz ihrer kürzlichen Trennung von Marc Terenzi feierte die Moderatorin in den ersten Tagen des Oktoberfests ausgelassen. Besonders zum Anstich zeigte sich Kerth noch voller Vorfreude und schwelgte in Erinnerungen: "Natürlich bin ich beim ersten Wiesn-Moment mit dabei - wie früher mit Oma und Opa", erzählte sie der "AZ". Doch nach einer Woche Wiesn-Feiern zieht die Moderatorin nun überraschend einen Schlussstrich.

Der Grund für ihren Wiesn-Boykott liegt in ihrer bevorstehenden Teilnahme an "Promi Big Brother" 2024. Um sich keine Erkältung oder gar eine Corona-Infektion einzufangen, will Kerth auf das Finale des Oktoberfests verzichten. "Ein bisschen traurig macht mich das schon", erklärte sie ihren Followern auf Instagram. Als echtes "Münchner Kindl" fällt ihr der Verzicht besonders schwer, doch die Vorsicht geht vor.

Das Risiko ist einfach zu groß, dass man sich da ansteckt. Verena Kerth

Vitamin-Infusion beim Arzt: Kerths letzte Vorbereitungen

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Kerth beim Arzt, wo sie sich eine Vitamin-Infusion verabreichen lässt, um ihr Immunsystem zu stärken. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin topfit", gibt sie offen zu. Um für "Promi Big Brother" fit zu sein, will sie jede Ansteckungsgefahr meiden und gesund und bereit für das Abenteuer sein.

Rückblick auf frühere TV-Auftritte: Wird Kerth über Terenzi sprechen?

Verena Kerth ist kein Neuling im Reality-TV. Bereits 2023 nahm sie im Dschungel teil, wo sie jedoch als erster Promi das Camp verlassen musste. Ob sie bei "Promi Big Brother" über ihre jüngste Trennung von Marc Terenzi sprechen wird? Freu dich auf spannende Einblicke.

+++ Update vom 24. September 2024 +++

Nicht wie Marc Terenzi: Verena Kerth offen für neue Liebe - so soll ihr Traum-Mann sein

Seit Juli sind "Promi Big Brother"-Star Verena Kerth und ihr Ex-Verlobter Marc Terenzi offiziell getrennt. Die 43-Jährige möchte die turbulente Zeit voller Spekulationen, Vorwürfe und Schlagzeilen nun endlich hinter sich lassen. Gerne hätte die Moderatorin dabei eine neue Liebe an ihrer Seite, wie sie im Interview mit Bunte.de verrät.

Verena Kerth ist bereit für ihren Mr. Right

Dass die 43-Jährige wieder auf dem Markt ist, machte sie beim legendären "Almauftrieb" in der Käfer-Wiesn-Schänke auf dem Oktoberfest in München deutlich. Kerth trug ihre Schleife an ihrem Dirndl links. Wie Volksfest-Kenner:innen wissen, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie Single und auch dem ein oder anderen Flirt nicht abgeneigt ist.

Im Wiesn-Interview erklärt die Münchnerin aber, dass die Suche nach Mr. Right gar nicht so einfach sei. "Wenn man mich überhaupt ansprechen würde, wäre ich ja schon froh. Ich werde eigentlich nie angeflirtet“, so Kerth. Erschwerend komme dazu, dass sie nach eigenen Worten selbst nicht flirten könne, weil sie "ewige Jahre nicht geflirtet" habe. Dennoch gibt die 43-Jährige die Hoffnung nicht auf und haut gegenüber "Bunte" kurzerhand ihre Wunsch-Schlagzeile über sich raus: „Verena Kerth findet endlich ihre große Liebe auf der Wiesn."

Nach Terenzi-Aus: Findet Verena bei "Promi Big Brother" 2024 die große Liebe?

Diese große Liebe müsse übrigens gar nicht mal gut aussehen, aber ehrlich sein. "Ich weiß es gar nicht, das muss einfach perfekt sein. Es muss funken, er muss so das gewisse 'je ne sais quoi' haben, wo ich sage: 'Hey, das ist er jetzt!'", so Verena über ihren Traum-Mann. Dieser dürfe aber laut der Moderatorin im Gegensatz zu ihrem Ex-Freund, gerne auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Denn das Ganze in der Öffentlichkeit auszutragen, sei tatsächlich gar nicht so ihr Ding.

Wer weiß, sollte es auf dem Oktoberfest nicht klappen, vielleicht schlägt Amor für Verena Kerth im Container von "Promi Big Brother" 2024 zu.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Nach turbulenter Beziehung: Packt Verena im Container über Marc Terenzi aus?

In zwei Wochen ist es so weit und die neue Staffel "Promi Big Brother" startet in die zwölfte Runde. Heute wurden zwei weitere Bewohner:innen bekanntgegeben und eine von ihnen ist Model Verena Kehrt. Die Gerüchteküche brodelt bereits stark. Wird sie intime Details über ihren Ex-Verlobten Marc Terenzi auspacken?

Vor nicht langer Zeit trennte sich das Paar - mit großem Rosenkrieg und vielen Negativ-Schlagzeilen. Es bleibt also spannend: Wie weit wird Verena gehen? Wie viele intime Details wird sie über Marc und ihre Beziehung preisgeben? Verena ist schließlich bekannt für ihre auskunftfreudige Art.

Den größten Respekt habe ich davor, die wahren Gesichter der Teilnehmer kennenzulernen. Verena Kerth

Durch ihre Teilnahme im Container möchte die 43-jährige ihr Image verbessern und den Zuschauern sowie den Mitbewohner:innen beweisen, dass sie eine offene und liebevolle Seite besitzt. Ihr Ziel: Die anderen Kandidat:innen sollen sie unvoreingenommen kennenlernen. "Ich wollte schon immer mal bei 'Promi Big Brother' mitmachen und dieses Jahr passt es einfach perfekt."