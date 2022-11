Das Wichtigste in Kürze Über eine Woche sind die Bewohnerinnen und Bewohner zu Gast bei Big Brother. Wer ist inzwischen schon raus?

Erfahre hier mehr Einzelheiten über "Promi Big Brother".

Wie viele Kameras sind bei "Promi Big Brother" 2022 installiert? Dürfen die Promis auf dem Dachboden Wechselunterwäsche dabei haben? Auf all diese Fragen, die dir seit Start unter den Nägeln brennen, haben wir hier die Antworten.

Bei "Promi Big Brother" sind die Bewohner:innen 24 Stunden unter Beobachtung, da bleibt nichts ein Geheimnis, und doch gibt es einige Dinge, die du sicher noch nicht über "Promi Big Brother" wusstest.

Der schnellste Exit

Versicherungsdetektiv Patrick Hufen ist der Promi, der nach 14 Stunden am schnellsten das "Promi Big Brother"-Haus freiwillig verlassen hat.

Rainer Gottwald und seine Sonnenbrille

Big Brother hat Rainer Gottwald ausnahmsweise erlaubt, im Haus eine Sonnenbrille zu tragen. Das hat medizinische Gründe.

Was essen die Promis auf dem Dachboden?

Es gibt eine bunte Mischung aus Konservendosen und Lebensmitteln in Gläsern für die Bewohner:innen des Dachbodens. Auch Brot wird in der Dose geliefert. Hier eine exemplarische Dachboden-Lebensmittel-Lieferung, die sich die Bewohner:innen für einige Tage einteilen müssen:

1 Glas Silberzwiebeln

1 Glas Bohnen groß

1 Dose Sauerkraut (770g)

1 Dose Vollkornbrot (500g)

1 Dose Kidneybohnen (250g)

1 Glas Sardellen (100g)

2 Dosen Hühnersuppe (0,2l)

1 Glas Champignons (170g)

1 Dose Schweinefleisch im eigenen Saft (400g)

1 Dose Linseneintopf mit Würstchen (800g)

1 Glas Grünkohl

1 Dose Erbsen und Möhren (265g)

Alkohol im Penny-Markt

Zum ersten Mal könnten die Promis im Penny-Markt auch Alkohol einkaufen.

Welche Hygieneprodukte haben die Promis zur Auswahl?

Neben Zahnbürste und Zahnpasta haben die Bewohner:innen auf dem Dachboden und in der Garage Kernseife zur täglichen Körperpflege. Die Promis im Loft können ihre eigenen Produkte mitbringen. Ihnen steht aber auch eine große Auswahl an Körperpflegeprodukten zur Verfügung.

Diese Kleidung dürfen sie tragen

Beim Einzug wurde ausreichend Kleidung auf den Dachboden und in die Garage geliefert. Diese dürfen die Promis gern untereinander tauschen. Nachschub gibt es aber keinen. Im Loft stehen den Bewohner:innen ihre mitgebrachten Klamotten zur Verfügung.

Schwerste Handarbeit beim Waschen

Wer in Garage oder Dachboden wohnt, kann mit der Hand und mit Kernseife Kleidung waschen. Da die Promis im Loft ihre eigene Kleidung mitbringen dürfen, die sie in ausreichender Menge im Gepäck haben, brauchen sie eigentlich nicht zu waschen - es sei denn, sie wollen es. Dann müssen sie das auch mit der Hand machen. Sämtliche Handtücher und auch die Bettwäsche im Loft werden von Big Brother gewaschen.

Was tragen die Bewohner:innen drunter?

Unterwäsche durften die Promis so viel mitnehmen wie sie wollten - es gab keine Limitierung.

Der geheime Aufenthaltsraum

Auf dem Dachboden und in der Garage gibt es einen Raum, den die Zuschauer:innen nicht zu sehen bekommen. Die Aufenthaltsräume werden in dieser Staffel als "Social Corner" für die Social-Media-Kanäle von "Promi Big Brother" genutzt. Hier können die Promis zu ausgewählten Uhrzeiten kurze Videos aufzeichnen und damit zu den Followern sprechen. Im Loft dient das Schlafzimmer als "Social Corner". In dieser Zeit werden im Haus übrigens auch Kameras, Mikrofone oder andere Technik gesäubert oder gewartet.

Die Augen von Big Brother

Die 110 Kameras im "Promi Big Brother"-Haus zeichnen jeden Tag 7,8 Terrabyte an Daten auf, um alles aus dem Haus mitzubekommen. Big Brother entgeht somit nichts.

Neue Perspektiven in dieser Staffel

In der Jubiläumsstaffel gibt es neben den festinstallierten Remotekameras, die von der Regie aus gesteuert werden, auch handgesteuerte Kameras. Diese werden von Kameraleuten in eigens angelegten Kameragängen bedient.