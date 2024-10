Nach seinem  "Berlin - Tag und Nacht"-Ende: Matze Höhn zieht in den "Promi Big Brother"-Container

Matze Höhn ist der Einladung von Big Brother gefolgt und neben diesen Bewohner:innen in Staffel 12 dabei.

"Promi Big Brother" geht mit Staffel 12 am 7. Oktober 2024 in die nächste Runde. So kannst du #PromiBB streamen. Alle Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen liest du hier.