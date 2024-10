"Promi Big Brother"-Bewohner Daniel Lopes: So ging es ihm nach seiner DSDS-Teilnahme

Daniel Lopes zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein. Ab 7. Oktober geht's für ihn im Promi-Exil in Köln-Ossendorf zur Sache. Bekannt wurde Lopes, als er 2003 an der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm und am Ende Siebter wurde. Wie ist es ihm seither ergangen?

Anzeige

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" läuft ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

DSDS 2003: Daniel Karriere als Sänger nimmt seinen Lauf

Im Januar 2003 war Daniel Lopes auf dem Weg zum Star. In der ersten DSDS-Staffel machte nicht nur Sieger Alexander Klaws Schlagzeilen, auch Kandidatinnen wie Juliette Schoppmann (Zweite) oder Gracia Baur (Fünfte) blieben lange nach der Show im Gespräch. Das hätte Daniel Lopes auch passieren können. Aber es kam anders.

Nach seinem Ausscheiden bei "Deutschland sucht den Superstar" bekam Daniel sofort einen Plattenvertrag. Frank Farian produzierte sein Album. Die erste Single rauschte in die Charts. Nur leider zu früh: Den Ausgeschiedenen war vertraglich untersagt, vor dem Staffel-Sieger eine eigene Single zu veröffentlichen. Die Folge: Daniel wurde aus der DSDS-Live-Tournee gestrichen. Nicht der einzige Rückschlag in seiner Karriere. Dennoch er rappelte sich immer wieder auf - und jetzt ist er zurück.

Anzeige

Anzeige

Reality-Star Daniel: Bei "Die Alm" wurde er Fünfter

Bis heute hat Daniel regelmäßig Singles veröffentlicht, insgesamt 18 und zuletzt "Ist das Liebe (È questo l'amore)". Mit Musik hat er also nie aufgehört. Zwischendurch wechselte er von Pop zu House- und Elektro-Musik und arbeitete als Songwriter, DJ und MC.

Nach DSDS etablierte er sich zunächst im boomenden Reality-Genre, zog 2004 auf "Die Alm" und schaffte es auf den fünften Platz. Beim Auftritt beim "Promiboxen" (2004) wurde er sogar Zweiter - was aber die Niederlage (wegen technischem K.O.) gegen Dustin Semmelrogge bedeutete.

Nach einer längeren TV-Pause trat Daniel 2011 bei "Das Supertalent" an, verfehlte aber das Finale, weil er beim Lied "Hero" von Enrique Iglesias einen Texthänger hatte. 2012 zog er mit Promis wie Brigitte Nielsen (Siegerin), Kim Gloss und Micaela Schäfer ins "Dschungelcamp", flog aber als Erster wieder raus. Im selben Jahr musste er Insolvenz anmelden und kehrte in sein Geburtsland Brasilien zurück,

The Voice Brasilien

Dort arbeitete er weiter an seiner Musikkarriere. Er trat unter anderem als Sänger einer Gala-Band bei Hochzeiten, Firmenfeiern und Abschlussbällen auf. Außerdem wagte er den Schritt auf die "The Voice" Bühne:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im brasilianischen Fernsehen gab er 2018 sein Comeback, als er bei "The Voice Brasil", dem brasilianischen Pendant zu "The Voice of Germany", teilnahm. So wurde er in seiner Heimat über Nacht einem Millionenpublikum bekannt.

Anzeige

Anzeige

"The Voice of Germany" mit Staffel 14 gestartet ➤ Jetzt streamen📺

Kein Superstar-Ruhm, aber die große Liebe gefunden

Auch in Brasilien fand er nicht den großen Star-Ruhm, aber die große Liebe: 2016 heiratete er die Fitness-Trainerin Magna Cavalcante, die ihm 2020 Söhnchen Ravi schenkte. Mit beiden pendelte er lange zwischen Brasilien und Deutschland, zog dann nach Düren.

Auch die Live-Bühne betrat er wieder - allerdings nicht nur als Sänger. Er war mit der Stripper-Truppe "Sixx Paxx" auf Tour und musste dabei nicht nur am Mikrofon stehen, sondern auch die Klamotten fallen lasen. "Meine Frau hat mir aber nur oben ohne erlaubt, mehr nicht", gestand er im Interview mit der "Neuen Presse Hannover".

Jetzt kehrt Daniel auf die große Reality-Bühne zurück. Er freut sich sehr auf die Herausforderung bei "Promi Big Brother". Für den Sieg, verriet er auf seinem Instagram-Kanal, würde er "fast alles tun".