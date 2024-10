"Promi Big Brother" 2024: Der 24/7-Livestream läuft bereits

Auf Joyn sind die Zuschauerinnen und Zuschauer von Anfang an live bei "Promi Big Brother" 2024 dabei. Los ging es mit der Countdown-Show, der nächste wichtige Termin: der 24/7-Livestream. Wann er startet und wie du ihn schauen kannst ...

Wann startet der 24/7-Livestream auf Joyn?

Mit dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner startet am Samstag, 5. Oktober 2024, ab 15:00 Uhr, der 24-stündige Livestream auf Joyn. Diese Einblicke bietet kein anderes Reality-Format: Rund um die Uhr können Fans zwei Wochen lang jederzeit live auf dem Channel "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" dabei sein.

Rund um die Uhr im Container dabei: So schaust du den Livestream ➤ Klick hier für den 24/7-Livestream auf Joyn

"Promi Big Brother" 2024: So war die Countdown-Show

Weitere exklusive Einblicke gibt Big Brother am 4. Oktober: In "Promi Big Brother - Der Countdown" werden wenige Stunden vor dem Einzug am 5. Oktober die letzten Geheimnisse der diesjährigen Staffel live aus dem Container enthüllt und weitere Bewohner:innen verkündet. Sei dabei: Heute um 11:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream auf Joyn.

Im Überblick: Alle wichtigen Termine

"Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

