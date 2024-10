Promi Big Brother 2024

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober 2024. Und endlich stehen auch die letzten zwei Bewohnerinnen für den Container fest. Und gerade die beiden könnten für ordentlich Zündstoff im Container sorgen. Wie das wohl Mike Heiter findet?

Anzeige

"Promi Big Brother" kostenlos auf Joyn streamen ➤ Alle PBB-Highlights aus 2023 noch einmal ansehen!

Anzeige

Anzeige

Die letzten Namen sind bekannt! Elena Miras und Leyla Lahouar ziehen in den "Promi Big Brother"-Container

Big Brother mit der doppelten Überraschung: Die Reality-Stars Leyla Lahouar und Elena Miras ziehen bei "Promi Big Brother" ein. Die erste Überraschung: Mit Leyla und Mike Heiter zieht das erste Paar in den Container ein. Die zweite Überraschung: Mit Elena zieht auch die Ex-Freundin von Mike Heiter ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Überraschungen für alle Reality-Fans: Elena weiß von Mike, aber nichts von Leyla. Mike und Leyla wissen voneinander, aber nichts von Elena.

Ihre Mitbewohner:innen befinden sich vor ihren Einzügen bereits von der Außenwelt abgeschottet im Hotel und wissen von den Big News von Big Brother noch nichts. Wie reagieren sie auf das erste Paar bei "Promi Big Brother"? Das zeigt der 24/7-Livestream mit dem Einzug ab Samstag, 5. Oktober, ab 15 Uhr live auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Den Einzug live streamen: Ab Samstag, 15 Uhr auf Joyn ➤ Hier geht es zum 24/7-Livestream auf Joyn 📺

Elena Miras wird am Montag, 7. Oktober um 20:15 Uhr live in SAT.1 in der Auftaktshow von "Promi Big Brother" einziehen - moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Direkt im Anschluss analysieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 jede Nacht das Geschehen in Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft mit ihren Gästen und der Community.

Heitere Aussichten? Leyla Lahouar begleitet ihren Mike zu "Promi Big Brother"

Leyla Lahouar zieht als Freundin von Mike Heiter mit in den Container. © Benedikt Müller

"Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man ja in einer krassen Extremsituation ist", sagt Leyla Lahouar mit Blick auf ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Partner Mike Heiter bei "Promi Big Brother". Die 28-Jährige wagt 2022 den Schritt in die Öffentlichkeit als sie an der RTL-Show "Ex on the Beach" teilnimmt.

Es folgen weitere Reality-TV-Auftritte, im Dschungel erlangt Leyla durch die Dreiecksgeschichte mit Mike Heiter und dessen Ex Kim Virginia große Bekanntheit. Im März macht sie ihre Beziehung zu Mike öffentlich. Jetzt ziehen sie als erstes Paar bei "Promi Big Brother" ein.

"Ich will Mike nicht unnötig anzicken, obwohl er es gar nicht verdient hat - nur weil ich aufgrund der Umstände vielleicht gerade gereizt bin. Aber ich glaube, es wird auch sehr schön, dass wir das zusammen erleben dürfen und auch Halt haben, falls es uns mal nicht gut geht."

Anzeige

Anzeige

Neutral wie die Schweiz? Elena Miras trifft auf ihren Ex - und dessen Freundin

Elena Miras wagt sich in den Promi-Container. © Benedikt Müller

"Ich bringe ganz viel Energie, Unterhaltung und Temperament mit", verspricht Elena Miras vor ihrem Einzug. Die 32-Jährige wächst in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln. Sie erlangt erstmals Bekanntheit durch ihren Sieg bei "Love Island" im Jahr 2017.

In der Show trifft sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend eine Beziehung führt. Ihre gemeinsame Tochter Aylen kommt 2018 zur Welt. Nach einer turbulenten Beziehung geben die beiden im September 2020 die Trennung bekannt. Elena ist aus der Reality-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken, jetzt trifft sie bei "Promi Big Brother" auf ihren Ex-Freund Mike Heiter - und seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar.

Elena sagt selbstsicher: "Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen - nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben."

Alle Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2024 im Überblick

Big Brother hat nun alle Bewohner:innen der neuen Staffel enthüllt. Neben Leyla Lahouar und Elena Miras ziehen bei "Promi Big Brother" 2024 ein:

Welche Geheimnisse der große Bruder den Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2024 entlocken wird, siehst du ab Montag, 7. Oktober, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.