"Promi Big Brother" 2024 - Enthüllung mit Zoff-Potenzial: Diese zwei Kandidatinnen sind dabei

"Promi Big Brother" startet am 7. Oktober 2024 endlich in die 12. Staffel. Die Gerüchteküche brodelt um weitere Bewohner:innen – jetzt hat Big Brother die letzten Namen enthüllt.

Alle #PromiBB-Highlights aus 2023 noch mal ansehen

+++ Update vom 4. Oktober 2024 +++

Überraschung! Leyla Lahouar und Elena Miras gesellen sich zu Mike Heiter

Doppelschlag für Mike Heiter bei "Promi Big Brother": Freundin Leyla Lahouar und Ex-Freundin Elena Miras sind mit ihm im Container. Es wird eine Überraschung für alle drei Promis, denn: Elena weiß, dass Mike dabei ist, aber nichts von Leyla. Mike und Leyla wiederum wissen voneinander, aber nicht, dass auch die Mutter von Mikes Tochter Aylen dabei sein wird.

Den Einzug live streamen: Ab Samstag, 15 Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" 2024 - "Mein Herz schlägt nur für dich": Mike und Leyla nach Tagen wieder vereint

+++ Update vom 1. Oktober 2024 +++

Sarah Wagner hat die Wildcard bei "Promi Big Brother" gewonnen

Auch 2024 vergibt der große Bruder eine Wildcard. Vom 16. bis zum 30. September konnten Fans fleißig für ihre Favorit:innen in der Joyn-App voten. Jetzt steht die Wildcard-Gewinnerin 2024 fest: Sarah Wagner, Content Creatorin aus Düsseldorf, ist die Glückliche, die mit den anderen Promi-Bewohner:innen' in den Container einziehen wird.

+++ Update vom 30. September 2024 +++

Container-Comeback für Alida Kurras sowie Premiere für Matze Höhn und Bea Peters

Nur noch wenige Tage bis zum Start von "Promi Big Brother" 2024 – da enthüllt Big Brother die nächsten drei Promis für seinen Container. Es gibt ein "Big Brother"-Comeback von Alida Kurras. Neben ihr sind neben den bereits bekannten Bewohner:innen auch Content Creator Matze Höhn sowie Promi-Reporterin Bea Peters dabei. Verfolge live ihren Einzug über den 24/7-Livestream auf Joyn am 5. Oktober ab 15 Uhr.

Staffel 12 von "Promi Big Brother" – ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen aus den letzten Staffeln kostenlos ansehen

+++ Update vom 26. September 2024 +++

TV-Kommissar, Ex-GNTM-Model & TikToker: Das sind die drei weiteren Bewohner:innen

Die Spannung steigt: Am 7. Oktober 2024 startet "Promi Big Brother" live in SAT.1 und auf Joyn. Am 5. Oktober beginnt bereits der 24/7-Livestream. Nicht verwunderlich, dass Fans wissen wollen, wer in Staffel 12 dabei ist. Jetzt hat Big Brother weitere Namen verkündet: Schauspieler Jochen Horst, Model Cecilia Asoro und TikToker Sinan Movez.

+++ Update vom 23. September 2024 +++

Ex-"DSDS"-Teilnehmer: Daniel Lopes ist bei "Promi Big Brother" 2024 dabei

Nach Verena Kerth enthüllt der große Bruder jetzt einen weiteren Namen: Daniel Lopes zieht ebenfalls in den Container von "Promi Big Brother". Der Sänger belegte in der allerersten Staffel von "DSDS" den siebten Platz und wurde dadurch über Nacht bekannt. In den vergangenen Jahren ist es etwas ruhiger um den gebürtigen Brasilianer geworden, doch jetzt will er den #PromiBB-Zuschauern zeigen, was in ihm steckt.

+++ Update vom 22. September 2024 +++

Verena Kerth im #PromiBB-Container

Sensation bei "Promi Big Brother": Verena Kerth ist in Staffel 12 dabei. Gemeinsam mit Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler ist sie in Deutschlands wohl berühmtester Wohngemeinschaft dabei. Verena wurde durch diverse Formate und auch öffentliche Beziehungen bekannt. Ihren Mr. Right scheint sie jedoch noch nicht gefunden zu haben. Wer weiß, vielleicht klappt das ja im Container?

+++ Update vom 18. September 2024 +++

Sind Lucas Cordalis und Mark Keller dabei?

Nur noch wenige Wochen bis zum Start - da brodelt es bereits in der Gerüchteküche. Seit auf Instagram der erste Trailer gezeigt wurde, spekulieren Fans wild um die Wette.

Neueste Vermutung: Lucas Cordalis, Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis und Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger, soll mit in den Container einziehen. Neben ihm: Sänger und Schauspieler Mark Keller, wie Medien berichten. Ob sie tatsächlich neben den bereits bekannten Promis Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler dabei sein werden, bleibt weiter offen.

Wären die Sänger unter den Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" Staffel 12, so könnten sie den Zuschauern dank des 24-Stunden-Livestreams zeigen, wie sie wirklich sind. Aber der große Bruder lässt uns noch ein wenig zappeln.

Fast genauso sehr wie auf die Show freuen wir uns über Gerüchte rund um #PromiBB 2024. Wir beteiligen uns aber nicht an Spekulationen über mögliche Bewohnerinnen und Bewohner. Wer wirklich beim SAT.1-Realityevent des Jahres dabei ist, wird Big Brother rechtzeitig bekanntgeben.

Wer gewinnt die Wildcard? Du kannst mitbestimmen!

Wie im letzten Jahr, vergibt Big Brother auch in Staffel 12 wieder eine Wildcard: Und du kannst jetzt bis zum 30. September in der Joyn-App für deine:n Wunsch-Kandidat:in abstimmen.

+++ Ursprüngliche Meldung: +++

"Promi Big Brother" 2024 enthüllt Kandidaten: Drei Stars sind bereits offiziell

Die ersten Prominenten, die in die WG einziehen werden, stehen bereits fest: Reality-Star Mike Heiter, "Tatort"-Ermittlerin Mimi Fiedler und Ex-Nationalspieler Max Kruse stehen als erste Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel von "Promi Big Brother" fest. Sie begeben sich in die Welt des großen Bruders – unter 24-stündiger Kameraüberwachung und ohne jeden Kontakt zur Außenwelt.

Im Überblick: Diese Promis ziehen bald in den Container

Start der 12. Staffel "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother" ab Montag, 7. Oktober 2024, zwei Wochen lang täglich live in SAT.1. Direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" in SAT.1 zur ausführlichen Container-Analyse ein.

Außerdem entgeht dir im "Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream" auch in diesem Jahr nichts und du kannst das Geschehen im Container rund um die Uhr verfolgen.