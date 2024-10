Das ist eine kleine Sensation: Alida Kurras, die Gewinnerin der zweiten "Big Brother"-Staffel im Jahr 2000, zieht bei "Promi Big Brother" 2024 ein. Kurios ist der Grund, weshalb sie vor 24 Jahren im Container landete, den sie mit der Siegprämie von 250.000 Mark verließ.

Alida Kurras hat ihre Meinung offenbar geändert. Vor elf Jahren sagte sie in einem Interview über ihr "Big Brother"-Abenteuer: "Es war eine wunderbare Erfahrung, aber ich will es nie wieder tun!"

Dabei nahm sie schon damals nicht gänzlich aus freien Stücken am Live-Spiel mit totaler Überwachung rund um die Uhr teil. Es waren Freunde, die sie überredeten. Die fanden, so Alida 2013 im Gespräch bei "Markus Lanz", das Format "total geil". Kein Wunder, das ging vielen so: Die erste Staffel mit Jürgen Milski und Zlatko "Sladdi" Trpkovski war Anfang 2000 zum Medienereignis und zur Geburtsstunde von "Reality-TV" geworden. Alida Kurras bewarb sich nur, weil sie damals mit ihrem Leben als Jura-Studentin und Gelegenheits-Komparsin nicht glücklich war. Und eigentlich glaubte sie auch gar nicht, dass sie für das TV-Projekt ausgewählt werden würde. Verständlich, denn es hatten sich 70.000 Leute beworben.

Alida Kurras setzte sich im Jahr 2000 unter 70.000 Bewerber:innen durch

"Das schaff ich nie, da reinzukommen", dachte Alida - und sagte es auch. Sie wettete sogar mit ihren Freunden, dass sie abgelehnt werden würde - um einen Kasten Bier. Aber Alida überstand das Telefon-Casting, das Kamera-Casting und bestand auch den psychologischen Test, dem sich alle Kandidat:innen im "engeren Kreis" unterziehen mussten. Die Folge: Der Kasten Bier war futsch! Am 16. September 2000 zog sie mit zunächst elf Mitbewerber:innen in den Kölner Container.

106 Tage später, am Silvesterabend, zog sie wieder aus - als Letzte, als Siegerin. Die Jüngste im Container, damals war sie 23 Jahre alt, hatte es allen gezeigt und auch so exzentrische Konkurrenz wie Christian "Nominator" Möllmann und "Hexe" Hanka Rackwitz aus dem Feld geschlagen. Sie nahm den Geldkoffer mit 250.000 Mark mit nach Hause, um dort erst mal die Bierschulden zu begleichen.

Alida Kurras zieht in den "Promi Big Brother"-Container

Warum hat sie ihre Meinung über ein "Big Brother"-Comeback geändert? "Einmal ist kein Mal", sagte sie, gibt sich zuversichtlich und schickt "Grüße raus an meine lieben Mitbewohner": "Am Ende bleibt nur eine übrig, und in diesem Fall: ich. Ich wüsste nicht, was mich aufhalten sollte, nach all den Jahren noch mal als Letzte herauszugehen. Ihr etwa?"

Sie wird im Container viel zu erzählen haben. Über die beinahe hysterische Fan-Verehrung, die ihr nach dem "Big Brother"-Sieg entgegenschlug, Ohnmachtsanfälle bei Autogrammstunden inklusive oder über ihre Zeit als TV-Moderatorin. Eher weniger gab Alida stets über ihr Privatleben preis. Nach "Big Brother" heiratete sie und ließ sich wieder scheiden. 2018 brachte sie ihre Tochter Marla Lissy zur Welt. Aus dem Rampenlicht zog sie sich zurück, um jetzt mit einem Knall zurückzukehren.

Alida ist die erste "Big Brother"-Gewinnerin, die bei "Promi Big Brother" wieder in den Schoß des großen Bruders zurückkehrt. Der erste "Big Brother"-Kandidat, der bei "Promi Big Brother" eincheckte, war 2019 "Sladdi" Trpkovski. Im letzten Jahr folgte Jürgen Milski.

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" läuft ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.