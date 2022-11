"Promi Big Brother" 2022: Scham, Neid und Tränen an Tag 8 - Die Bewohner:innen zwischen Brustvergleich und Schnarchdisaster

Das Wichtigste in Kürze Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias widmen sich einem heißen Fotoshooting.

Im Whirlpool diskutieren die Frauen über ihre Brüste.

Katy Karrenbauer schämt sich in der Garage, bis die Tränen kullern.

Walentina überlegt, mit ihrem Freund Schluss zu machen - zieht sie's durch?

Bei "Promi Big Brother" wallen die Gefühle auf. Während sich die Bewohnerinnen im Luxusbereich gegenseitig an die Wäsche gehen, fließen bei Katy Karrenbauer Tränen. Walentina Doronina hadert mit ihrem Freund.

"Das sieht geil aus!" - Sexy Shooting im Luxus-Loft

Die Bewohnerinnen lassen es sich im Luxus-Loft des großen Bruders gutgehen - und erkunden dabei auch ihre weibliche Schönheit. Wenn eine weiß, wie sie ihren Körper gekonnt in Szene setzen kann, dann ist das Micaela Schäfer. Ihr Wissen teilt sie bereitwillig mit Jennifer Iglesias, die das Erotikmodel begeistert ablichtet. "Das sieht geil aus!", schwärmt sie.

Wer hat den schönsten Busen?

Im Whirlpool setzen die Bewohnerinnen die Erkundung ihrer Körper fort. Dass Micaela bei ihrer Oberweite nachgeholfen hat, ist kein Geheimnis. Doch auch Neuankömmling Catrin Heyne hatte schon eine Brust-OP - allerdings ist sie mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden.

"485 Gramm pro Seite. Ich finde das ist nicht viel. Ich habe sie über dem Muskel, das ist mein Problem", klagt sie.

Ich habe nicht das Dekolletee, das ich wollte. Ich wollte es unnatürlich. Ich will nicht, dass es so natürlich aussieht Catrin Heyne

Neidisch schielt sie dabei auf Micaelas Oberweite und erklärt: "Bei dir sieht man dieses gefakte Dekolletee, das finde ich geil."

Schönheits-OP versus Naturbusen

Zwei Frauen haben gemachte Busen, für zwei andere kommt eine künstliche Brust nicht infrage. Während sich Micaela und Catrin ein Leben ohne Silikon gar nicht mehr vorstellen können, haben Doreen und Tanja keinen einzigen Gedanken an eine Schönheits-OP verschwendet. "Ich habe auch nie darüber nachgedacht. Meine Brüste sind wirklich klein, aber ich find sie unglaublich schön", verkündet das ehemalige Nu-Pagadi-Mitglied. Auch Jennifer verweigert einen solchen Eingriff.

Doch egal, ob natürlich oder gemacht - die vier Bewohnerinnen von "Promi Big Brother" 2022 feiern ihre Brüste und genießen die luxuriöse Zeit im Loft.

Trennt sich Walentina von Freund Can Kaplan?

Walentina Doronina hat die Möglichkeit, für zwei Minuten ihren Freund Can Kaplan in der Live-Show zu treffen. Doch das Blitzdate ruft kein angenehmes Herzklopfen bei ihr hervor. Vielmehr schleichen sich Zweifel ein. "Er kam mir so verändert vor. So gebräunt, Zähne gebleacht, alles anders. Das fand ich nicht mehr schön", urteilt sie.

Das kurze Treffen macht die 22-Jährige fertig. Weinend sitzt sie allein auf der Treppe zum Dachboden. Sie fragt sich, warum Can ihr erzählt hat, dass sie draußen viel Hate abbekommt.

Will er mich damit verletzen? Kränken? Was ist seine Intention? Stimmt er dem Hate zu? Ich glaube, ich sollte die Beziehung noch mal überdenken … Walentina Doronina

Katy Karrenbauer im Tal der Tränen

Leichte Verzweiflung herrscht auch bei Katy Karrenbauer. Mit ihrem lauten Schnarchen bringt sie die Bewohner:innen in der Garage um den Schlaf und wird am nächsten Tag damit konfrontiert. Scham erfüllt die Schauspielerin.

"Ich hätte heute Nacht Mund-zu-Mund-Beatmung mit dir machen können", erklärt ein sehr verschlafener Jay Khan. "Du hast fünf Minuten am Stück gehustet!" Doch der Husten ist nicht das einzige Problem. Die Schauspielerin schnarcht auch ordentlich und hat damit die ganze Garage wach gehalten.

Das war mit die schlimmste Nacht heute. Jay Khan

Doreen Steinert nickt und stimmt zu: "Bei mir auch!" Katy Karrenbauer schämt sich und beginnt zu weinen. "Meinetwegen?", will sie wissen.

Streit mit Jörg Knör

Doch das dürfte nicht das einzige Tief für die 59-Jährige sein. Wenig später gerät sie ausgerechnet mit ihrem Best Buddy Jörg Knör aneinander: "Mich nerven heute ganz viele Sachen, muss ich dir gestehen", knallt Katy Karrenbauer dem Parodisten vor den Latz. Sie stört es, dass er ihr immer wieder ins Wort fällt und die Gespräche an sich reißt. "Ich habe das Gefühl, du wartest auf ein Stichwort, dann bist du drin und dann kommt deine Geschichte!"

