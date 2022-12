"Promi Big Brother" 2022 - Trennung, Liebe und Sex: Die Bewohner:innen besprechen schlüpfrige Themen

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 ist in die 10. Staffel gestartet.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner, die in diesen Bereichen wohnen.

An Tag 18 geht es bei den Bewohner:innen um schlüpfrige Themen und eine schmerzliche Trennung.

Let’s talk about Sex: Die Bewohner:innen der Garage packen aus. So berichtet Katy Karrenbauer über ihre lesbische Liebesnacht und Sam Dylan outet sich als No-Sextoy-Besitzer. Jennifer Iglesias legt unterdessen die Gründe für die Trennung von ihrer "Love Island"-Liebe offen.

Katy Karrenbauer berichtet im Raucherbereich der Garage davon, wie sie mit Anfang 20 ihre Sexualität ausgekundschaftet hat. Dabei habe sie auch gemerkt, dass sie nicht auf Frauen steht: „Diese Sexualität hatte ich nicht. Ich habe es ausprobiert, aber das ist nicht meins.”

Katy Karrenbauers erstes Mal mit einer Frau

Damit hat sie natürlich sofort die Aufmerksamkeit ihrer Mitbewohner:innen, die gespannt ihrer Geschichte lauschen. Über ihren damaligen Freund habe die heute 59-Jährige ein lesbisches Paar kennengelernt und für kurze Zeit auch bei den Frauen gewohnt. Mit einer von ihnen war sie ein paar Tage allein.

Irgendwann haben wir geknutscht und das hat mir gefallen. Das war ganz intensiv. Tage später komme ich nachts nach Hause und da lag sie dann in meinem Bett. Wir haben dann miteinander geschlafen, ich kannte das gar nicht. Katy Karrenbauer

Da wusste sie dann sicher, dass sie nicht auf Frauen steht.

Sam Dylan ist eine Sextoy-Jungfrau

Micaela Schäfer und Sam Dylan beschäftigt noch das Sextoy-Ranking vom Vortag. Ihre Bewohner hatten beiden zugetraut, sehr viele Spielsachen für sexuelle Abenteuer zu besitzen. Bei Micaela lagen sie damit auch goldrichtig. Doch bei Sam komplett daneben. Mit Analplugs, Sexpuppen und ähnlichem kann der 31-Jährige so gar nichts anfangen. "Mir ist das alles zu unecht. Ich kann dazu nichts sagen", erklärt er und stößt damit bei Micaela auf Unverständnis.

Jennifer lüftet Geheimnis um Trennung von Nico

Doch auch eine schmerzhafte Trennung wird zum Thema in der Garage. Jennifer Iglesias spricht über die Trennung von ihrer "Love Island"-Liebe Nico. "Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte. Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte. Sie wusste aber nicht, dass er mich kennt. Sie wollte das auch an die Presse schicken, wollte ihn damit erpressen, denn sie wusste, dass wir in einer öffentlichen Beziehung waren. Sie dachte, dass sie damit viel Geld machen kann", erzählt Jennifer und spricht damit zum ersten Mal öffentlich über die Trennung.

Ihr Ex habe sie erpressen wollen, verrät sie weiter. "Er wollte, dass es so aussieht, als ob ich mit anderen Männern gechattet hätte und ich die Fremdgängerin wäre", sagt die 24-Jährige. Nico habe sich dann aber doch nicht getraut.

Jörg Dräger als Gast-Star in der Show

Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias müssen in der Live-Show um ihren Verbleib im "Promi Big Brother"-Haus bangen. Sie beide stehen auf der Exit-Liste und eine von ihnen muss heute ausziehen. Doch nach dem Exit ist vor dem Exit: Die nächste Nominierung steht schon bevor. Um die Nominierungsstimmen wird heute Abend gezockt: Dafür kehrt Jörg Dräger, Bewohner von 2021, zu "Promi Big Brother" zurück und spielt mit den Bewohner:innen eine ganz besondere Ausgabe von "Geh aufs Ganze!".