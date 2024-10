Vom "Traumschiff" zu "Promi Big Brother" 2024: "Balko"-Star Jochen Horst ist im Container dabei

Jochen Horst ist eine echte TV-Größe, bekannt als "Balko" und durch das "Traumschiff". Nun wagt er ein Abenteuer der anderen Art: Er zieht in den "Promi Big Brother"-Container. Was verspricht sich der Schauspieler von diesem Schritt und wie kam es zu seiner Teilnahme?

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" läuft ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Jochen Horst im "Promi Big Brother"-Container

Nach und nach lüftet Big Brother das Geheimnis um seine Bewohner:innen. Einer der Promis ist ein bekannter Name im deutschen Fernsehen: Jochen Horst. Der Schauspieler, der sich besonders durch seine Rolle als Kriminalhauptkommissar Stefan Balko in der Kultserie "Balko" in die Herzen der Zuschauer:innen spielte, möchte nun auch im Container für Unterhaltung sorgen. "Ich möchte die Zuschauer zum Lachen bringen und für gute Stimmung sorgen", verrät der 63-Jährige.

Doch warum zieht ein erfolgreicher Schauspieler, der auf dem "Traumschiff" unterwegs war und über Jahrzehnte auf der Bühne und vor der Kamera brillierte, in den berüchtigten Container des großen Bruders?

Vom "Traumschiff" ins Abenteuer

Jochen Horst ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch als jemand, der das Reisen liebt. Ganze fünf Mal schipperte er mit dem "Traumschiff" um die Welt und besuchte exotische Orte wie Peru, Miami und Kambodscha. Doch nach all den Luxusreisen scheint Horst ein neues Abenteuer zu suchen. Der Schauspieler gibt zu, dass er sich auf die Herausforderungen im "Promi Big Brother"-Container freut: "Ich stelle mir vor, dass das Haus dieses Jahr vollgepackt ist mit modernster Technik. Virtuelle Realität, Hologramme - das wäre spannend."

Ob er sich damit das Leben im Container schönredet oder tatsächlich auf einen technologischen Luxus im Haus hofft, wird sich zeigen. Sicher ist, dass er den Zuschauerinnen und Zuschauern seine humorvolle Seite präsentieren möchte.

Der Weg zur Schauspielkarriere

Jochen Horst wurde 1961 in Osnabrück geboren und wuchs unter schwierigen familiären Verhältnissen auf. Bereits in jungen Jahren musste er den Verlust seines Vaters verkraften, eine Erfahrung, die ihn prägte. "Ich habe sehr früh lernen müssen, für mich selbst zu entscheiden", erklärte er 2008 in einem Interview. Dieser Drang nach Unabhängigkeit brachte ihn schließlich auf die Bühne.

Seine Schauspielausbildung begann er in Hannover und setzte sie in Graz sowie am renommierten Lee-Strasberg-Institut in London fort. Horst feierte Erfolge sowohl auf der Theaterbühne als auch im Fernsehen. Besonders seine Rolle in der Serie "Das Erbe der Guldenburgs" und später in "Balko" machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Zudem spielte er in internationalen Produktionen mit, wie der französischen Tragödie "Der Zementgarten".

Erfolgreich vor der Kamera und im Privatleben

Neben seinen beruflichen Erfolgen hat Horst auch im Privatleben einige Höhen und Tiefen durchlebt. 1995 heiratete er die Schauspielerin Anouschka Renzi, mit der er eine Tochter hat. Die Ehe hielt jedoch nicht lange, und die Trennung inspirierte Horst sogar zu einem Buch über das Thema Affären. Seit 2002 ist er mit dem Model Tina Ciamperla verheiratet, mit dem er einen Sohn hat. Das Paar lebt meist auf Mallorca und pflegt eine enge, aber auch reflektierte Beziehung.

Lust auf Abenteuer und Selbstfindung

Jochen Horst ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein Mann, der Abenteuer liebt. Neben seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" plant er eine Radtour durch Indien - ein weiteres Extrem, das zeigt, wie sehr er Herausforderungen sucht. "Ich brauche als Mann diese Abenteuer. Ohne diese Wagnisse würde ich ganz schnell alt werden", erklärt er.

Seine Motivation für "Promi Big Brother" ist klar: Er möchte sich selbst in einer Extremsituation neu kennenlernen und herausfinden, wie er mit dem dauerhaften Gefühl, beobachtet zu werden, umgeht. Außerdem reizt ihn die Möglichkeit, den Menschen hinter dem Schauspieler zu zeigen. "Ich bin viel nahbarer, als viele denken", betont Horst.

Das würde Jochen Horst tun, um "Promi Big Brother" 2024 zu gewinnen