Blitzermarathon 2025 in Bayern: Wann und wo geblitzt wird

Blitzermarathon 2025 in Bayern - verstärkte Verkehrskontrollen gibt es im Freistaat in diesem Jahr vom 7. bis zum 13. April. Höhepunkt soll Mittwoch, 9. April, sein. Wichtige Infos finden Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze Der Blitzermarathon 2025 findet in Bayern vom 7. bis 13. April statt.

Höhepunkt ist Mittwoch, 9. April.

Wo genau in Bayern geblitzt wird, ist momentan noch nicht bekannt.

Letztes Jahr stellte die Bayerische Polizei beim 24-Stunden-Blitzmarathon 8.627 Tempoverstöße fest.

Blitzmarathon Mitte April

Auch in diesem Jahr werden voraussichtlich zwölf Bundesländer an der europaweiten Verkehrsüberwachungsaktion teilnehmen, darunter Bayern. Die erste Kontrollwoche im Frühjahr ist für den Zeitraum vom 7. bis 13. April 2025 angesetzt, mit einem Höhepunkt am 9. April. Eine zweite Aktionswoche folgt im Sommer vom 4. bis 10. August – ob Bayern sich auch daran beteiligt, ist noch unklar.

Die Blitzerstandorte werden in der Regel rechtzeitig vom Innenministerium bekanntgegeben. Dennoch kommt es bei den Geschwindigkeitskontrollen immer wieder zu erschreckenden Verstößen.

So wurde im vergangenen Jahr in Bayern ein Fahrzeug mit 166 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen. Der Fahrer, der auf der BAB 7 bei Durach geblitzt wurde, muss laut Bußgeldkatalog mit einem dreimonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Wie hoch sind die Strafen?

Die Strafen für Raser variieren je nach Geschwindigkeit und Ort der Kontrolle. Wer innerorts bis zu 20 km/h zu schnell fährt, muss nun 70 Euro zahlen. Außerhalb geschlossener Ortschaften kostet eine Überschreitung von mehr als 20 km/h 100 Euro. Wer mit über 70 km/h zu schnell unterwegs ist, muss mittlerweile 700 Euro Bußgeld zahlen. Zusätzlich gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Das geschieht mit den Einnahmen

"Der Blitzmarathon ist eine Aktion der bayerischen Polizei, und die eingenommenen Bußgelder fließen in den Staatshaushalt", erklärt Alexander Kreipl, Leiter des Bereichs Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Von dort wird das Geld an die Kommunen weitergeleitet, die es nach eigenem Ermessen verwenden können – ohne dass es speziell für Straßenbau oder Verkehrsüberwachung vorgesehen ist.

Messstellen beim Blitzermarathon letztes Jahr

Die Standorte für 2025 werden noch bekannt gegeben. Das waren die Messstellen des letzten Jahres:

Wo wurde 2024 geblitzt? Die genauen Messstellen finden Sie hier.

Die Geschwindigkeitsüberwachung erfolgt wie üblich an Unfallhäufungspunkten. Zusätzlich werden auch besonders gefährdete Gebiete überwacht, darunter Schulen und Altersheime, wo Blitz- und Lasergeräte eingesetzt werden.

Bilanz Blitzermarathon 2024

Etwa 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachungsdienste und Bedienstete der Gemeinden waren an etwa 1.800 möglichen Messstellen im Einsatz.

Beim elften Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon vom 19. April, 6 Uhr, bis zum 20. April 2024, 6 Uhr, stellte die Bayerische Polizei 8.627 Tempoverstöße fest – etwas weniger als im Jahr 2023 mit 8.690 Verstößen.

Mehr Infos beim Bayerischen Innenministerium.