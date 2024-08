Kiloweise Drogen in Nürnberg: Mutmaßliche Drogenbande aufgedeckt

Hunderte Kilo Drogen sollen über sie den Besitzer gewechselt haben: Eine große Bande mutmaßlicher Drogenhändler in Nürnberg fliegt auf - zehn Verdächtige kommen in U-Haft.

Das Wichtigste in Kürze Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Nürnberg eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande aufgedeckt.

Die Durchsuchungen liefen bis April dieses Jahres. Im Nachgang ergingen die Haftbefehle.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler einen sechsstelligen Bargeldbetrag, 13 neuwertige Rolex-Uhren und rund fünf Kilogramm Drogen sicher.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Nürnberg eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande mit zahlreichen Beteiligten aufgedeckt. Gegen zehn Tatverdächtige wurde Untersuchungshaft beantragt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilte. Gegen weitere Beteiligte sind die Ermittlungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft weitgehend abgeschlossen.

Bei den seit August 2023 laufenden Ermittlungen wurden den Angaben zufolge 51 Tatverdächtige ermittelt und 34 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die durchsuchten Objekte befinden sich schwerpunktmäßig in Nürnberg, aber auch im Umfeld von Frankfurt am Main in Hessen.

Kiloweise Meth und Kokain, über eine Tonne Marihuana

Die Durchsuchungen liefen bis April dieses Jahres, im Nachgang ergingen jeweils die Haftbefehle. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, habe man nicht früher informieren können, sagte der Sprecher.

Die Gruppe soll einen "schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel" in größerer Menge betrieben haben. Über eine Tonne Marihuana, 3,5 kg Haschisch, 4 kg Methamphetamin und 7,5 kg Kokain sollen so den Besitzer gewechselt haben.

Bei den Durchsuchungen - zum Teil mithilfe von Spezialkräften - stellten die Ermittler demnach einen sechsstelligen Bargeldbetrag, 13 neuwertige Rolex-Uhren und rund fünf Kilogramm Drogen (Marihuana, Haschisch und Kokain) sicher.

