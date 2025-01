Nach Attacke in Aschaffenburg: Zweijähriger soll in Marokko bestattet werden

Nach der Gewalttat von Aschaffenburg steht die Bestattung des getöteten Jungen an - aber nicht in Deutschland.

Getöteter Junge soll in Marokko bestattet werden

Eine Woche nach der Bluttat in Aschaffenburg soll der getötete Zweijährige heute in Marokko bestattet werden. Nach dpa-Informationen wurde die Leiche des Kleinkindes marokkanischer Herkunft in das nordafrikanische Land überführt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Für den Jungen hatte es am Samstag bereits ein Totengebet mit etwa 1.000 Besuchern in einer Moschee in Frankfurt am Main gegeben.

Familie von getötetem Mann bittet um Privatsphäre

Wann der ebenfalls getötete 41-jährige Deutsche beigesetzt werden soll, steht noch nicht fest. Die Familie des Mannes hatte kürzlich darum gebeten, zu respektieren, "dass wir unseren Verlust in Ruhe und außerhalb der Öffentlichkeit verarbeiten möchten". Der Mann hatte sich den Ermittlungen zufolge zwischen eine Kindergartengruppe und den Angreifer gestellt und so möglicherweise weitere Opfer verhindert.

Am 22. Januar hatte im Aschaffenburger Park Schöntal ein offensichtlich psychisch kranker Flüchtling aus Afghanistan auf Kinder und Passanten eingestochen. Neben den zwei Todesopfern gab es auch drei Schwerverletzte.

